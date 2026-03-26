El Rico ya tiene al preso liberado de 2026: “Es una segunda oportunidad que voy a aprovechar”

El preso que será liberado el próximo Miércoles Santo por la cofradía de El Rico, tras ser indultado por el Consejo de Ministros, se ha presentado este jueves en un acto cargado de solemnidad, emoción y sentido de la reinserción. Su nombre es José Rodríguez Cortés y compareció agradecido, sereno y con un mensaje claro: quiere empezar de nuevo y va a aprovechar esta segunda oportunidad. La presentación oficial ha tenido lugar con la presencia del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, responsables de Instituciones Penitenciarias, mandos policiales y representantes de la cofradía, encabezados por su hermano mayor, Ramón Varea.

José cumplía condena en el Centro Penitenciario Málaga I, en Alhaurín de la Torre, hasta el pasado diciembre, cuando pasó al Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, donde se encontraba en régimen de semilibertad. El próximo Miércoles Santo quedará en libertad durante el tradicional acto que se celebra durante la salida procesional de la corporación, en la plaza del Obispo.

Reinserción, la palabra clave del acto

Más allá del peso histórico y devocional del momento, la comparecencia estuvo marcada por una idea repetida por todos los intervinientes: la reinserción social. Javier Salas subrayó que esta liberación no solo entronca con una tradición centenaria, sino también con uno de los pilares del ordenamiento jurídico español.

El subdelegado destacó que José ha demostrado “voluntad” para reinsertarse y defendió que el sentido último de la pena no se limita al castigo, sino que debe abrir la puerta a una segunda oportunidad. No fue un mensaje menor: en El Rico, la tradición cofrade y la dimensión humana se dan la mano cada año.

Presentación del preso liberado por El Rico el Miércoles Santo de 2026. / Álex Zea

"Hoy es un día de alegría para la Semana Santa de Málaga y para los cofrades, porque se trata de uno de los momentos más esperados de la celebración. Pero también es una jornada para poner el foco en la reinserción social, que es el marco en el que cobra pleno sentido la tradición de Jesús Nazareno El Rico. Se trata de una práctica que enlaza no solo con la historia y la devoción popular, sino también con los principios de nuestro ordenamiento jurídico y de la legislación penitenciaria, permitiendo que esta tradición siga viva año tras año", destacó Salas.

El subdelegado señaló que "las penas por la comisión de delitos deben cumplirse, pero el sistema también persigue un objetivo esencial: favorecer la reinserción y abrir la puerta a segundas oportunidades para poder convivir de nuevo en paz en la sociedad". En este caso, según Javier Salas, José ha demostrado su voluntad de reemprender su vida como un ciudadano más, con todas las garantías, tal y como han avalado tanto el sistema penitenciario como el judicial.

"Lo que hoy se presenta es el resultado de un proceso largo, en el que han intervenido distintos actores además de la Subdelegación del Gobierno. Por ello, quiero agradecer el trabajo realizado para que una tradición tan importante de la Semana Santa de Málaga continúe vigente. En primer lugar, al Consejo de Ministros, que es quien aprueba finalmente el indulto; al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encargado de tramitar el expediente y elevar la propuesta; y al Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que emite los informes y da curso al procedimiento", añadió el subdelegado.

“Me siento orgulloso”

El protagonista de este año compareció visiblemente emocionado y poco acostumbrado a los focos. José, el preso que será liberado el próximo Miércoles Santo por Jesús El Rico, compareció ante los periodistas a cara descubierta. “No estoy acostumbrado a los medios”, reconoció al inicio de su intervención, en la que quiso dar las gracias “a todos, del más chico al más grande”, con una mención especial a la cofradía y a su fe: “Ante todo, al Señor”.

Visiblemente conmovido, aseguró sentirse “orgulloso de haber sido elegido” y de haber conocido a las personas que le han acompañado en este proceso. Sobre quienes puedan verse en una situación similar a la suya, dejó una reflexión directa: hay personas que llegan a prisión “por un fallo en la vida”, algo que, dijo, “lo puede tener cualquiera de nosotros”.

José admitió que cometió una agresión y que ha aprendido de lo ocurrido. “Sé que está mal”, señaló, antes de resumir la lección con una frase rotunda: “Aquí pierde uno siempre; si da o si recibe, pierde”. Por eso, dejó claro que, si volviera a verse en una situación parecida, optaría por alejarse.

También quiso destacar el trato recibido en prisión, que calificó de “excepcional”, y explicó que ese tiempo le ha servido para conocerse mejor y afrontar el futuro de otra manera. Sobre el indulto, aseguró que “lo recibí como una sorpresa” y que la noticia le trajo “mucha felicidad” y “mucha paz”.

Aunque no tenía vínculo previo con ninguna cofradía, sí se definió como creyente y afirmó que mantiene “mucho vínculo con este Señor”. Además, explicó que su familia ha recibido la noticia con una enorme alegría y confirmó su intención de acompañar a la cofradía en la procesión: “Sí, yo voy a salir con ellos”.

Un acto único en la Semana Santa de Málaga

Ramón Varea, hermano mayor de El Rico, subrayó que la liberación del penado vinculada a la cofradía es “una tradición ya más de dos veces centenaria” que, gracias a “la sensibilidad del Gobierno de España”, puede renovarse cada año, manteniendo vivo uno de los ritos más singulares de la Semana Santa de Málaga.

Varea recalcó además el carácter excepcional de este acto y defendió que “la tradición de la liberación de Jesús El Rico por un penado es única”. En este sentido, incidió en que “no hay otra en España” con una dimensión semejante ni con una continuidad comparable, ya que se ha mantenido “de forma ininterrumpida con independencia de los diferentes gobiernos o situaciones políticas”.

El hermano mayor quiso agradecer expresamente la colaboración institucional que hace posible este proceso año tras año. Así, puso en valor tanto la implicación del Gobierno como el trabajo, muchas veces discreto y poco visible, de Instituciones Penitenciarias, desde la Dirección General hasta los responsables de los distintos centros de Málaga: Alhaurín de la Torre, Archidona y el CIS.

También tuvo palabras de reconocimiento para la labor “silenciosa” de la Presidencia, la Audiencia, los magistrados de Málaga y la Fiscalía, cuya participación resulta clave en un procedimiento que, recordó, “empezó en el mes de octubre” y que atraviesa distintas fases hasta culminar con el indulto y la posterior liberación.

El acto de liberación de celebra en la plaza del Obispo el Miércoles Santo. / L. O.

“Hoy llegamos al final de un camino, que es el indulto de José”, resumió Varea, quien destacó que esta resolución es fruto del trabajo coordinado de muchas personas e instituciones. Gracias a ese proceso, añadió, “hoy tenemos la suerte de disfrutar de esta liberación”.

Por último, el hermano mayor insistió en que el verdadero valor de este acto está en el mensaje de fondo que encierra. “Lo que tenemos que poner en valor es la importancia de la reinserción”, afirmó. En esa línea, defendió que la labor de los profesionales penitenciarios no consiste solo en custodiar a quien ha cometido un error, sino en facilitar que pueda reinsertarse y regresar a la sociedad “con toda la garantía”. Para Varea, José “es una prueba de ello”.

La liberación del preso de Jesús El Rico no es un episodio accesorio del Miércoles Santo. Es uno de los grandes hitos del calendario cofrade malagueño y una de las escenas más reconocibles de la Semana Santa española.

La cofradía reivindicó precisamente ese carácter excepcional. Su hermano mayor recordó que se trata de una tradición con más de dos siglos de historia, renovada año tras año, al amparo del privilegio concedido en tiempos de Carlos III. En Málaga no se entiende la tarde del Miércoles Santo sin ese instante en el que la devoción, la historia y la clemencia se funden frente a la Catedral.

Qué se sabe del indulto concedido por el Gobierno

La publicación del real decreto en el BOE confirmó este miércoles el indulto a José Rodríguez Cortés, condenado por un delito de lesiones y otro de amenazas por hechos cometidos en 2020. La medida de gracia afecta a las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento, aunque queda condicionada a que no vuelva a delinquir de forma dolosa durante tres años.

Ese requisito legal enmarca también el simbolismo del acto: la libertad no se presenta solo como un gesto ceremonial, sino como una oportunidad real de recomponer una vida.

El origen del privilegio de Carlos III

El privilegio de Jesús El Rico para liberar a un preso se remonta al reinado de Carlos III. La tradición sitúa su origen en una epidemia que asolaba Málaga, cuando, según la leyenda, varios reclusos sacaron en procesión la imagen del Nazareno para pedir protección divina para la ciudad. Se amotinaron, salieron a la calle sin quitarse las cadenas, se apoderaron de la imagen del Cristo que se encontraba en su capilla y la llevaron por los lugares más afectados por la peste. Tras la procesión, los reos devolvieron la imagen de Jesús El Rico a su iglesia y regresaron a sus celdas y la enfermedad se acabó repentinamente, según la leyenda. Aquella historia habría llegado a oídos del monarca, que decidió conceder a la hermandad el privilegio de liberar cada año a un penado.

Con el paso del tiempo, este episodio se ha convertido en una de las señas de identidad de la Semana Santa de Málaga, hasta el punto de que la liberación del preso forma parte del imaginario colectivo de la ciudad. Aunque el escenario del acto ha cambiado con los años, la tradición se ha mantenido como uno de los grandes símbolos del calendario cofrade malagueño.