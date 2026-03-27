Descubriendo la piedra del Gólgota: la reliquia proveniente de Jerusalén que protege la hermandad del Rocío

Fray Aquilino Castillo Álvarez (Madrid 1974) es franciscano de la Custodia de Tierra Santa. Licenciado en Filología Hebrea y Estudios Árabes por la Universidad Complutense de Madrid; en Ciencias Eclesiásticas por el Studium Theologicum Jerosolymitanum de Jerusalén (Israel); máster en Relaciones Islamo-Cristianas por la Université Saint-Joseph de Beirut (Líbano).

Por mediación suya, el pasado 24 de octubre llegaba desde Jerusalén a la Cofradía Sacramental del Rocío una reliquia del Monte Calvario que será integrada en la cruz misionera que conmemorará el L Aniversario de la hechura del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario (1977, Antonio Eslava Rubio y Rafael Quiles) que ha venido a llamarse ‘La Cruz del Mundo’ y ha sido diseñada por Curro Claros. También cuenta con la participación de otros artistas para confeccionar este relicario peregrino, como son Raúl Berzosa, Juan Vega, Manuel Valera y Manuel Toledano.

Ese mismo día tras el acto de entrega y veneración en San Lázaro, el custodio de Tierra Santa impartía una cuidada e ilustrada formación a los cofrades del Rocío. En estas fechas y tras los últimos conflictos bélicos es de actualidad la situación que sobrecoge a estos Santos Lugares, por dónde Jesús discurrió en su vida terrenal.

La custodia de los Santos Lugares

Esa tercera caída en el Monte Calvario que la cofradía representa cada Martes Santo sobre trono dorado, y que pronto contará también con un magnífico grupo escultórico tallado por Juan Vega, nos transportará a aquellos días, a aquella tierra que conserva sangre de Jesús y que ha llegado a Málaga de manos de un franciscano que se empeña en velar y custodiar tan sagrado lugar.

La comunidad franciscana ejerce esta labor desde 1342 por encomienda del Papa Clemente VI, aunque consta que se viene realizando desde la llegada de San Francisco de Asís en 1217, que están inmersos a su vez en el Año Jubilar Franciscano que conmemora el 800º Aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, efeméride que ha sido declaradapor León XIV.

Lugar tradicional del Gólgota en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. / LMA

‘La Cruz del Mundo’

‘La Cruz del Mundo’ recorrerá desde el presente año diferentes puntos de peregrinación cristiana y llevarán consigo esa reliquia que con tanto ahínco custodian los monjes franciscanos símbolo de la universalidad del cristianismo. Será presentada a los hermanos en abril en Málaga para ser bendecida posteriormente en la Basílica de Montserrat de Roma. Su peregrinación continuará en el Camino de Santiago y viajará a Sevilla reconociendo la vinculación histórica con los Mínimos antes de llegar a la Catedral de Málaga desde donde partirá al barrio de la Victoria, para ser venerada en su Santuario y después concluirá en su sede canónica, la Iglesia de San Lázaro. Se estudia la posibilidad, de que en años venideros, siga peregrinando.

Para la cristiandad y para la propia corporación esta reliquia tiene un valor incalculable que alude a la advocación que representa en el momento de la tercera caída camino del Calvario, esa escarpada elevación llamada Gólgota, a la misma vez ejerce esa labor catequética y evangelizadora de acercar al que lo contempla el mensaje del Nazareno. Cabe recordar también que el Señor de los Pasos en el Monte Calvario preside cada Cuaresma el Vía Crucis Oficial de la Ciudad de Málaga que se viene celebrando desde 1706 y reconocida su oficialidad por la ciudad desde 1939.

El padre Aquilino y los Santos Lugares

El padre Aquilino, desde Madrid donde ahora se encuentra atendiendo la capellanía de un hospital y completando una tesis en Teología Moral, nos da a conocer su labor, su conocimiento de Tierra Santa, la realidad actual. En 1996, estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, teniendo simultaneidad estudiando tercero de estudios árabes e islámicos llegó por primera vez a esos Santos Lugares. Tras el primer año de esa primera licenciatura, le conceden una beca para ir a Jerusalén a estudiar Hebreo Moderno, al mismo tiempo haciendo diferentes visitas, Santo Sepulcro, numerosos museos, diversas entidades culturales, viajes a Belén, Galilea.

Franciscanos rezando en Betania / L. O. / LMA

Le llamaba mucho la atención que en todos los lugares santos hay franciscanos de diferentes partes del mundo, haciendo rezos, procesiones, misas cantadas. Queda impactado por como personas de todo el mundo dejan su propia casa y sus vidas y están ahí. Comienza a hablar con frailes y le cuentan de la Misión de Tierra Santa, tanto custodiar como su realidad pastoral. Departiendo con frailes en el Santo Sepulcro, en Belén o en Nazareth va descubriendo que la comunidad no solo se ocupa de mantener el culto, inmediatamente al lado hay parroquias, hay acción pastoral. Jerusalén, Belén y Nazareth son franciscanas, San Juan de Acre, Jericó son las más pequeñas y aisladas, por tanto la Custodia de Tierra Santa mantiene prácticamente la mitad de las parroquias allí radicadas.

A ello se unen los dieciséis colegios, que acogen a catorce mil niños y en los que se garantiza la libertad religiosa, hay cristianos católicos, ortodoxos, armenios-ortodoxos, coptos, también hay musulmanes. En Jericó, el 96% de los alumnos son musulmanes, en Belén el 60%, son lugares en los que se enseña a convivir en paz, a aprender la tolerancia, hay una vertiente pastoral y educativa muy importante.

Además, a las familias vulnerables la Custodia de Tierra Santa le facilita el acceso a una vivienda. En las antiguas huertas conventuales se construyen casas que son ofrecidas a nuevas familias por alquileres muy baratos, desde uno a cien dólares al mes. Se intenta aportar, educación, trabajo y vivienda como derechos principales, la Custodia vela por estos cometidos, además de atender a peregrinos y el dialogo ecuménico e interreligioso con el resto de Iglesias.

Tras la escalada bélica de los últimos años, Fray Aquilino explica los efectos de la desestabilización de toda la zona, porque no es solamente Israel y Palestina, ahora ya también se añade Líbano. Han llegado muchísimos refugiados a los conventos de Tiro y Deir Mimas, que está al lado de Sidón. Son zonas muy peligrosas ahora mismo, porque hay enfrentamientos, hay bombardeos, relata el religioso. En el sur del Líbano, prácticamente se acaba de terminar el conflicto, que ha durado como 13 años.

En Siria también hay franciscanos, el vicario y el propio obispo: «Se han estado ahí atendiendo a muchísima gente, muchísimos desplazados, personas que venían de ciudades bombardeadas, llegaban a Damasco o Alepo, pues también han estado ahí».

Desde los ataques de Gaza a Israel, el 7 de octubre del 2023, se cortó el flujo de peregrinos. La economía local está bastante dañada y los cristianos que trabajan en el sector turístico han visto mermada su capacidad económica. Esto provoca también numerosa emigración.

Proyecto de la 'Cruz del Mundo' diseñada por Curro Claros y que será un relicario peregrino que realizará la cofradía del Rocío por el L Aniversario de las hechuras del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario / Curro Claros / LMA

El espíritu de las peregrinaciones

Fray Aquilino Castillo, alaba la iniciativa de la Cofradía del Rocío, que considera muy importantes porque «es llevarles un trozo de Tierra Santa» a los peregrinos no pueden ahora viajar a Tierra Santa. «Es una reliquia, es una roca extraída directamente de la roca misma del Calvario. Esa reliquia va a hacer un recorrido, una peregrinación hacia Roma, hacia Santiago de Compostela, va a pasar por muchísimas capitales, provincias, con lo cual se puede venerar directamente aquello que es un testimonio material de la crucifixión, de la pasión, muerte de Jesucristo. El Gólgota está muy cerca, está a 33 metros del Calvario. Ahí está la Resurrección».

«Acercan también el sentimiento de la Tierra Santa. Sabemos que San Pablo venía con cristianos a Jerusalén, además de muchísimas crónicas de peregrinaciones. Por ejemplo, tenemos la de Egeria a finales del cuarto siglo, en 384, que desde España fue a Tierra Santa y estuvo allí dos años y tomó nota de todo. Tenemos el peregrino de Piacenza, el peregrino de Burdeos. Tenemos muchísimas crónicas, que a lo largo de los siglos nos han contado cómo occidente y oriente peregrinaba a Jerusalén», explica.

«Esta iniciativa acerca Jerusalén a las personas que por el conflicto, por la distancia, no pueden acercarse. Y es, además, un recuerdo de la Iglesia Madre de Jerusalén. Esta iglesia, pues, que con su vocación martirial, sin quererlo, continúa viviendo ahí en Tierra Santa, dejando que esa llama de luz que es Cristo, luz del mundo, paz, príncipe de la paz, como decía el profeta Isaías, pues, siga brillando y que permita, por lo menos, una esperanza de vida», afirma.

La Cruz del Mundo del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario acercará a todos los que la contemplen a aquella tierra sagrada que pisó el Nazareno en la primera Semana Santa a través de esa reliquia.