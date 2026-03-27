Huerto del Niño en Júzcar, cuando el pueblo entero florece para celebrar el Domingo de Resurrección

En el corazón de la Serranía de Ronda se encuentra Júzcar, conocido internacionalmente como el Pueblo Pitufo desde que sus casas se tiñeron de azul para el rodaje de la película de Los Pitufos. Pero más allá de esa imagen turística, el municipio guarda tradiciones que se remontan generaciones atrás y que siguen latiendo con fuerza en su calendario festivo. Entre todas ellas, hay una que destaca por encima del resto: el Domingo de Resurrección, el día más importante del año para los vecinos.

No se trata solo de una celebración religiosa. Es, ante todo, una tradición ancestral que involucra a prácticamente todo el pueblo. Durante días, las calles, las casas y el campo que rodea al municipio se convierten en escenario de una preparación colectiva que culmina en una jornada en la que Júzcar se transforma por completo.

Recogida de ramas en los días previos al Domingo de Resurrección en Júzcar / https://recuerdosemanasantajuzcar.blogspot.com/

Caracolas para anunciar el Domingo de Ramos en Júzcar

La Semana Santa comienza ya el Domingo de Ramos, cuando el silencio de la mañana se rompe con el sonido grave y antiguo de las caracolas. Ese eco, que resuena entre las montañas, es la llamada para que los vecinos se concentren junto a la iglesia de Santa Catalina y salgan juntos al campo. Allí comienza una de las tradiciones más singulares: la recogida de ramas y elementos naturales que servirán para decorar el llamado Huerto.

Durante varios días, los habitantes del municipio se adentran en la naturaleza que rodea al pueblo para recolectar distintos tipos de vegetación. El Domingo de Ramos se recogen las cañas; el Jueves Santo, romero y yedra; el Viernes Santo, ramas de pino; y el Sábado Santo, escobones, romero y otras plantas decorativas. Son jornadas de convivencia, de paseo y de trabajo compartido en plena naturaleza, donde la tradición se transmite de mayores a jóvenes mientras se preparan los elementos que darán forma al escenario de la gran celebración.

Las fachadas del pueblo y el suelo de sus calles se engalanan después con ramas, frutas y plantas aromáticas como el matranzo o la hierbabuena. El resultado es una recreación simbólica del Huerto, un espacio vegetal y festivo que se convierte en el corazón de la celebración.

Mayordomos salientes en 2023 de la tradición del Huerto, en Júzcar / https://recuerdosemanasantajuzcar.blogspot.com/

La figura de los mayordomos para organizar los preparativos en Júzcar

En esta tradición juegan un papel fundamental los mayordomos, jóvenes del municipio encargados de organizar gran parte de los preparativos. Son quienes coordinan la recogida de ramas y quienes se aseguran de que a los voluntarios no les falte comida ni bebida durante las jornadas en el campo. Su papel no es solo organizativo: representan la continuidad de la tradición entre generaciones.

La decoración del Huerto se realiza durante toda la madrugada que va del Sábado de Gloria al Domingo de Resurrección. Cuando amanece, el pueblo aparece transformado. Las calles se llenan de vegetación, aromas y colores que evocan la naturaleza y la vida que simboliza la Resurrección.

Comienza la celebración de la Resurrección

Ese domingo tiene lugar uno de los momentos más esperados: el encuentro entre la Virgen y el Niño Jesús. La imagen de la Virgen sale desde la iglesia mientras el Niño es portado desde el Huerto, produciéndose un encuentro cargado de simbolismo y emoción. En la procesión destacan los mayordomos “salientes” y los “entrantes”, que comienzan su responsabilidad ese mismo día. Los primeros portan a la Virgen; y los nuevos, que toman posesión durante la jornada, llevan las andas del Niño.

Huerto del Niño, de Júzcar. / https://recuerdosemanasantajuzcar.blogspot.com/

El sistema para elegir a los nuevos mayordomos también conserva un aire antiguo y casi ceremonial. Los mayordomos del año anterior escogen a sus sucesores, y los nuevos mayordomos descubren su designación la noche del Sábado de Gloria cuando encuentran una rama de pino decorada colocada en la ventana de su casa.

Tradición del Huerto del Niño

La tradición del Huerto del Niño guarda similitudes con la que se celebra en otros pequeños pueblos de la Serranía de Ronda, como Benarrabá, Genalguacil, Atajate, Cartajima o Alpandeire. Sin embargo, en Júzcar adquiere un carácter especialmente participativo que hace que prácticamente todo el municipio se implique de alguna manera en la preparación y celebración.

La procesión marca el momento culminante del día, pero no el final de la fiesta. Cuando termina el recorrido y las imágenes regresan, el Huerto vuelve a convertirse en punto de encuentro para los vecinos. La solemnidad da paso entonces a la celebración popular.

Mesa con comida tradicional en el Huerto, en Júzcar. / https://recuerdosemanasantajuzcar.blogspot.com/

La zona donde se ha levantado el Huerto se transforma en una auténtica fiesta colectiva. La música comienza a sonar, las mesas se llenan de comida y bebida, y las calles se convierten en un espacio de convivencia que se prolonga durante horas. Es el instante en el que la tradición religiosa se funde con el carácter festivo de un pueblo que celebra, al mismo tiempo, la fe, la comunidad y la llegada de la primavera.

Así, cada año, el pequeño municipio de la Serranía de Ronda demuestra que, más allá de su curiosa apariencia, guarda en su interior una de las tradiciones más vivas y participativas de la comarca: un día en el que Júzcar entero se convierte en huerto, procesión y fiesta.