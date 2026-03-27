Málaga ya huele a Semana Santa: guía completa de las procesiones de este Viernes de Dolores y Sábado de Pasión

La Semana Santa de Málaga 2026 ya se asoma en cada barrio, en cada parroquia y en cada casa hermandad. Antes de que llegue el Domingo de Ramos, la ciudad vivirá este Viernes de Dolores y Sábado de Pasión un intenso prólogo de fe pública con ocho procesiones de vísperas que medirán el pulso cofrade de la capital. Desde Martiricos hasta Churriana, pasando por el Centro, Carranque, Gamarra, Nuevo San Andrés o Los Corazones, Málaga empieza a ponerse en la calle con cortejos que ya forman parte del paisaje sentimental de la antesala pasionista.

Con estos ocho desfiles procesionales, la ciudad entra definitivamente en el umbral de su Semana Mayor. Las vísperas de la Semana Santa de Málaga 2026 vuelven a combinar el peso de las devociones consolidadas, la fuerza de los barrios y la ilusión de los estrenos. Es el latido previo al Domingo de Ramos, ese momento en el que Málaga deja de prepararse para empezar, por fin, a vivirla. Las procesiones de vísperas en Málaga han dejado de ser un simple aperitivo para convertirse en una cita señalada dentro del calendario cofrade. Este 2026 serán ocho corporaciones las que anuncien la inminencia de la Semana Santa. Este Viernes de Dolores, 27 de marzo, reunirá tres salidas de fuerte arraigo: Medinaceli, Dolores del Puerto y Dolores de Churriana. Ya el Sábado de Pasión, el protagonismo se multiplicará con Buen Camino, Luz y Mar, Verdad y Sagrario, Clemencia y Desamparados.

Cristo de Medinaceli. / Álex Zea

Viernes de Dolores: el arranque de las vísperas

Medinaceli: de Martiricos al corazón de Málaga con gran estreno en el trono

La hermandad de Jesús de Medinaceli, fundada en 2005 y erigida canónicamente en 2013, abrirá su salida a las 17.30 horas desde la calle Poeta Bernardo de la Torre, en La Roca. La corporación pondrá en la calle a Jesús de Medinaceli, obra de Israel Cornejo de 2005, junto a la Virgen de la Candelaria, realizada por el mismo autor en 2006.

El itinerario llevará al cortejo por Poeta Bernardo de la Torre, Godino, avenida Doctor Marañón, avenida Arroyo de los Ángeles, puente de Armiñán, Cruz del Molinillo, Parras, Gaona, Guerrero, Dos Aceras, Carretería, Puerta de Buenaventura, plaza del Teatro, Méndez Núñez, plaza Uncibay, Granada, Echegaray, San Agustín, Santa María, Molina Lario, plaza del Siglo, Granada, Santa Lucía, Comedias, Nosquera, plaza San Francisco, Marqués de Valdecañas, Álvarez, Don Rodrigo, avenida de la Rosaleda, Arroyo de los Ángeles, Doctor Marañón, Godino y Poeta Bernardo de la Torre (1.30 horas).

En el apartado musical, tras el Señor irá la agrupación musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería, mientras que la Virgen contará con la banda de música Jesús Nazareno de Almogía.

La gran novedad estará en el trono del Señor, cedido por la cofradía del Amor. La pieza, en madera tallada, dorada y policromada, fue realizada por José Ávila y Pedro Román en 1954 y restaurada posteriormente por Rafael Ruiz Liébana, además de otras intervenciones más recientes en dorado y restauración.

Dolores del Puerto: el Puerto de la Torre se cita con su devoción más clásica

La histórica cofradía del Puerto de la Torre, fundada en 1949, realizará su salida a las 20.30 horas desde su casa hermandad, en la calle Lope de Rueda. La corporación procesiona al Cristo de Hermandad y Caridad, obra de Manuel Ramos Corona de 2001, y a la Virgen de los Dolores, tallada por Juan Manuel García Palomo en 1993.

El recorrido discurrirá por Lope de Rueda, Escritor Enrique y Castillo, Busto Previ, Batanes, Lope de Rueda, Escritora Ana María Matute, Bocaccio, Joyería, Orfebrería, Lara Castañeda, Ciruelos, Jesús de la Sentencia, Forja, Lara Castañeda, Lope de Rueda y casa hermandad (02.00 horas).

La música la pondrán la banda de cornetas y tambores Vera Cruz de Almogía en la cruz guía, la agrupación musical Jesús Cautivo de Estepona tras el Cristo y la banda de música Vera Cruz de Almogía tras la Virgen.

Entre los estrenos sobresalen la restauración del Cristo a cargo de su autor, el tallado de los cuatro arbotantes del trono del Cristo y su moldura baja, así como 50 equipos de nazarenos para ambas secciones. Además, la Virgen incorporará el acompañamiento de la banda Vera Cruz de Almogía, en sustitución de la formación de la Congregación de Mena.

Salida procesional de la hermandad de los Dolores de Churriana 2025 / Ignacio A. Castillo

Dolores de Churriana: una salida con poso histórico en el distrito

La cofradía de Churriana, fruto de la fusión formalizada en 1990, aunque con raíces anteriores en las hermandades del Señor y de la Virgen, se pondrá en la calle a las 21.00 horas desde la casa hermandad de la plaza de Valladolid.

Procesionará a Jesús Nazareno del Paso, atribuido a Salvador Gutiérrez de León y fechado en el siglo XIX, junto a la Virgen de los Dolores, imagen anónima también del siglo XIX.

Su itinerario incluirá la plaza de Valladolid, plaza de San Antonio Abad, Camino Nuevo, plaza de la Inmaculada, Vega, Toril, Lomita, Gavilanes, Maestro Vert, Cabo de Gata, avenida San Javier, Torremolinos, Teresa Blasco, Camino Nuevo, plaza de San Antonio Abad, plaza de Valladolid y casa hermandad (01.00 horas).

En el capítulo musical, la cruz guía llevará a la banda de cornetas y tambores Lágrimas de Dolores de Churriana; el Señor irá acompañado por la banda de música de Churriana y la Dolorosa, por la banda sinfónica Virgen de la Trinidad.

Como principales novedades, la corporación presentará la restauración de la Virgen de los Dolores, realizada por Francisco Naranjo Beltrán, además de nuevas ánforas y cráteras para el trono mariano.

Sábado de Pasión: la antesala definitiva del Domingo de Ramos

Buen Camino: la mañana de Gamarra abre la jornada sabatina

El Grupo Parroquial Buen Camino, fundado en 2012, protagonizará la salida matinal del Sábado de Pasión con la imagen de la Purísima Madre del Buen Camino, realizada por José María Ruiz Montes en 2017.

La salida está prevista a las 9.45 horas desde la capilla del colegio Gamarra, con la cruz en la puerta del centro a las 10.00 horas. El recorrido seguirá por Sondalezas, Palo Mayor, Doctor Escassi, Dr. Pérez Montaut, Pje. Aralar, Pje. Gorbea, Pje. Urbasa, Pje. Begoña, Rivas Fernández, Fco. Ferrer, Pza. Prudencio Jiménez (rezo del Ángelus, 12.00 horas), José María Coopello, Rivas Fernández, Domingo Lozano, Doctor Morales Villarrubia, Los Rosales, Brújula, Sondalezas, entrada al colegio Gamarra (14.00 horas).

La procesión contará con la agrupación musical Nuestra Señora de la Consolación de Villanueva de Algaidas en la cruz guía y con la banda de música Maestro Eloy García, de la Archicofradía de la Expiración, tras la Virgen.

Entre sus estrenos figuran una campana para el trono con la inscripción “Buen Camino Gamarra”, bastones largos de madera con remate del escudo en orfebrería y un fajín bordado en oro sobre terciopelo de distintos colores. Además, podrán verse en la calle piezas que no pudieron estrenarse en 2025 por la lluvia, como un broche de bisutería fina y una mantilla dorada de tela chantilly bordada en tul.

Traslado de las imágenes titulares de la hermandad de San Andrés a la parroquia Virgen del Camino / Eduardo Nieto

Luz y Mar: Nuevo San Andrés recibe al nuevo Cristo de Luz del Mundo

La corporación de Luz y Mar, fundada en 2000, hará estación de barrio desde la parroquia Virgen del Camino y la casa hermandad de la plaza de las Tres Cruces, con salida a las 16.30 horas.

Procesionará el grupo escultórico de Cristo, Luz del Mundo, realizado por Valerio Téllez en 2026, junto a la Virgen del Mar, obra de Rafael Ruiz Liébana de 2006.

El recorrido pasará por Plaza de las Tres Cruces, Cortés el Viejo, Hoyo Higuerón, Canchal, Llanonillos, Panerón, Cancho Pérez, Alcalareño, Balazón, avenida Europa (lateral derecho), Calerito (lateral derecho), Calerito (lateral izquierdo), avenida Europa (lateral izquierdo), Isaac Peral (lateral derecho), Luz, El Ches, Currito de la Cruz, Conejitos de Málaga, Alcalde Joaquín Alonso, avenida Europa (lateral izquierdo), Puerto Oncala (lateral derecho), Llanonillos, Canchal, Hoyo Higuerón, Cortés el Viejo, plaza de las Tres Cruces y casa hermandad (00.00 horas).

En el acompañamiento musical figuran la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Almogía en la cruz guía, la banda de cornetas y tambores Monte Calvario de Martos tras el Cristo y la banda de música de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Almogía tras la Virgen.

Precisamente, la presencia de Monte Calvario de Martos será una de las grandes novedades del cortejo. También se verá por primera vez en un Sábado de Pasión el juego de puñal y ancla para la Dolorosa, donado por un grupo de hermanos y ya presentado en enero de 2025 con motivo del traslado definitivo de las imágenes a la parroquia.

Verdad y Sagrario: Carranque consolida su cita con las vísperas

Fundada en 2012, la corporación de Verdad y Sagrario saldrá a las 17.00 horas desde el tinglado de la calle Virgen del Rocío, en Carranque.

Procesionará a Jesús de la Verdad ante Caifás, obra de Mario Zambrano de 2016 y remodelada por Willy Tadeo Layug entre 2021 y 2022, así como a la Virgen del Sagrario, realizada por Willy Tadeo Layug en 2021.

El cortejo recorrerá Virgen del Rocío, plaza Pío XII, Virgen de las Flores, avenida Herrera Oria (cruce), Virgen de las Flores, Argéntea, Francisco Paula Pareja Simeón Giménez Reyna, Herrera Oria (cruce), Pedro Gómez Chaix, Virgen del Rocío, Virgen de la Inmaculada, Virgen de la Paloma, Virgen de la Esperanza, Virgen del Rocío y tinglado (22.00 horas).

Tras el Cristo sonará la agrupación musical Nazareno de La Roda de Andalucía, mientras que la Virgen irá acompañada por la banda de música Maestro Paco Tenorio de Arriate.

Entre los estrenos destaca el nuevo trono de la Virgen, antiguo de la titular mariana de la hermandad de Humildad y Paciencia, además de una nueva campana y el dorado del arco de campana del trono del Cristo.

Mutilado: el Centro espera al Cristo de la Clemencia

La histórica corporación del Mutilado, fundada en 1939, pondrá en la calle al Cristo de la Clemencia a las 18.00 horas desde la iglesia del Sagrado Corazón, en pleno Centro Histórico.

La imagen, atribuida a Jerónimo Gómez en el siglo XVII y restaurada por Juan Manuel Miñarro entre 2019 y 2020, recorrerá plaza de San Ignacio de Loyola, Compañía, Salvago, Especería, Cisneros, Fernán González, Calderón de la Barca, San Juan, plaza de Félix Sáenz, Alarcón Luján, Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta, Marín García, Larios, Bolsa, Torre de Sandoval, Strachan, Molina Lario, Postigo de los Abades y realizará estación de penitencia en la Catedral. El regreso se hará por Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Comedias, Santa Lucía, Granada, plaza de la Constitución, Especería, Salvago, Compañía y retorno al templo a las 23.30 horas.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores del Paso y la Esperanza.

La principal novedad de este año estará en el cambio de recorrido, dejando atrás el paso por Nueva y Carretería para discurrir por el entorno de San Juan y los Santos Mártires, una modificación significativa en su tránsito por el Centro.

Procesión de la Virgen de Desamparados / L. O.

Desamparados: Los Corazones cierra la jornada con su sello de barrio

La asociación de Desamparados, fundada en 2007, procesionará a la Virgen de los Desamparados, obra de Juan Vega de ese mismo año, desde la parroquia de Santa María Goretti, en Los Corazones, con salida a las 18.00 horas.

Su itinerario abarcará Corregidor Antonio de Bobadilla, Corregidor Francisco de Molina, Corregidor Pedro Zapata, Cristóbal de Villalón, Obsidiana, cruce avenida José Ortega y Gasset, Juan Gros, Carratraca, Alozaina, cruce Alcalde Díaz Zafra, Alozaina, Valle de Abdalajís, Casarabonela, Iznate, Río Arrago, Ciudad de Andújar, Río Duratón, plaza Rio Trabanco, Río Águeda, Alozaina, Periana, Coronel Osuna, Mijas, cruce avenida José Ortega y Gasset, Corregidor Ruiz de Pereda, Río Cabrera, Río Mao, Río Boeza, Corregidor Ruiz de Pereda, Corregidor Paz y Guzmán y parroquia de Santa María Goretti (23.30 horas).

El acompañamiento musical será el de la banda de música Santa Cecilia de Málaga.