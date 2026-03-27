Paso decisivo para el Cautivo: Málaga entrega la parcela de San Pablo para su nueva casa hermandad tras una década de gestiones

La cofradía del Cautivo acaricia por fin uno de sus grandes sueños patrimoniales, y nada en el calendario invita a pensar que sea fruto de la casualidad. La decisión del Ayuntamiento de Málaga de encauzar la cesión del solar de la plaza de San Pablo llega en un momento de máximo impacto mediático, a las puertas de la Semana Santa y en la antesala de la multitudinaria Misa del Alba, cuando las devociones trinitarias vuelven a situarse en el centro de todas las miradas. El paso no supone aún el inicio de las obras, pero sí despeja el camino para que la hermandad pueda empezar a convertir en realidad un proyecto largamente perseguido desde 2016 y que su hermano mayor, Benjamín Pastor, resume con una idea nítida: “es un trabajo que ha sido muy laborioso” y una meta que empieza ya a divisarse “al final de la recta”.

La operación entra en una fase decisiva. El hecho de que el Ayuntamiento de Málaga haya aprobado este viernes en sesión extraordinaria de Junta de Gobierno Local la cesión del suelo de la plaza de San Pablo a favor de la hermandad supone el avance más concreto de los últimos años para que el Cautivo pueda levantar una sede nueva, más amplia y más funcional, junto a su sede canónica y al corazón devocional de la Trinidad. El proyecto no nace ahora, pero sí alcanza ahora un umbral distinto: el del suelo disponible y jurídicamente encauzado.

El solar, con unos 800 metros cuadrados, se encuentra dentro de la UE-3 del barrio de la Trinidad, y comprende fincas situadas en los números 5, 6 y 7 de esa plaza, además de inmuebles en calle Jara y calle Zamorano.

El hermano mayor de la corporación recibió la noticia de forma directa desde el Ayuntamiento este mismo jueves por la tarde y no ocultó el alcance emocional del momento. “Recibimos la noticia con una inmensa alegría”, explica, subrayando que detrás de este avance hay un proceso “muy laborioso”, “muy lento” y sostenido durante años por la hermandad. En esa lectura interna del proyecto, Pastor deja una reflexión de fondo: “Son proyectos de hermandad, no proyectos de mayordomía”.

Una parcela municipal hoy, autonómica hasta hace muy poco

Ese es uno de los matices más relevantes del momento actual. El solar que se encamina a la cesión ya es municipal, aunque hasta el pasado año pertenecía a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). El desbloqueo llegó tras una operación de permuta entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento que permitió que los terrenos del entorno de San Pablo pasaran a manos municipales para su posterior cesión a la cofradía.

No se trata de una parcela menor. La documentación oficial sitúa el ámbito en 811,38 metros cuadrados y le atribuye un techo edificable de 1.509,20 metros cuadrados, en una localización estratégica junto a la parroquia de San Pablo.

Para la hermandad, la importancia del emplazamiento va más allá del dato urbanístico. Pastor pone el foco en el sentido simbólico y vital del enclave: la futura sede se levantaría “en la plaza de San Pablo, cerca de la iglesia, con nuestras imágenes cerca” y permitiría dar a la Trinidad “más vida si cabe” en un punto neurálgico del barrio.

Antes iban a ser VPO; ahora se reservan para la casa hermandad

Ahí se encuentra una de las claves de la operación. El suelo estaba inicialmente destinado a vivienda protegida por parte de AVRA. La solución pactada entre administraciones modificó ese escenario: la Junta entregó estas parcelas al Ayuntamiento y recibió a cambio un suelo con capacidad para 24 VPO en Pilar Lorengar, frente al hospital Quirón. Ese intercambio permitió liberar definitivamente el espacio de San Pablo para el futuro edificio cofrade.

La trascendencia del acuerdo explica también la larga duración de las gestiones. No era solo una cuestión de voluntad política o de reivindicación cofrade. Había que resolver antes un entramado de titularidades, destinos urbanísticos y cesiones cruzadas. Dicho de otro modo: el proyecto no avanzaba porque faltaba la pieza decisiva, que no era otra que el suelo.

El protocolo de 2024 abrió la puerta

El gran aval institucional llegó en marzo de 2024, cuando Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y cofradía del Cautivo firmaron un protocolo para impulsar el proyecto. Aquel acuerdo fijó la hoja de ruta para poner a disposición de la hermandad una parcela en San Pablo y estudiar el encaje urbanístico que hiciera viable la nueva sede.

Ese protocolo fue el primer paso sólido. La permuta vino después. Y ahora llega el movimiento que más acerca la operación a la realidad: la cesión del solar por parte del Ayuntamiento mediante una concesión demanial directa, gratuita y de larga duración.

Un anhelo de la cofradía desde 2016

La aspiración no es nueva. La hermandad venía moviendo esta posibilidad desde 2016, cuando comenzaron las primeras gestiones con la Junta de Andalucía, entonces aún gobernada por el PSOE. Desde entonces, el proyecto ha sobrevivido a cambios políticos, tiempos administrativos y distintas fases de negociación.

Pastor lo expresa en términos de continuidad interna, no de protagonismos coyunturales. “Un proyecto de hermandad requiere que esté la mayordomía que esté, vayamos todos en el mismo camino, en el mismo sentido”, señala. La frase resume bien la filosofía con la que la corporación ha defendido esta operación: no como un logro de un mandato concreto, sino como una meta compartida y sostenida en el tiempo.

La futura casa hermandad del Cautivo no está pensada únicamente como sede administrativa. El protocolo firmado en 2024 ya recogía que el edificio albergará las dependencias de la cofradía, salas de ensayo para sus bandas, además de espacios polivalentes para actividades sociales, salón de actos, escuelas de formación y taller de empleo.

Ese planteamiento encaja con la idea que maneja la hermandad de reforzar su presencia en el barrio y concentrar su vida diaria en torno a San Pablo. No se trata solo de ganar metros. Se trata de reunir la dimensión devocional, patrimonial, musical y social de la corporación en un mismo enclave.

La Trinidad mira ya a la primera piedra

En la lectura del hermano mayor hay satisfacción, pero también una llamada a no dar por concluido el camino. “Estaremos todos seguramente orgullosos de haber aportado nuestro granito de arena”, afirma, en referencia a quienes han participado en estas gestiones durante casi una década. Pero enseguida coloca la vista en el siguiente objetivo: “seguiremos aportando para que el siguiente paso sea poner esa primera piedra”.

Ahí está ahora la nueva frontera del proyecto. La cesión del suelo no equivale todavía al inicio de la obra, pero sí deja al Cautivo ante el avance más firme que ha conocido esta aspiración desde que comenzó a perfilarse hace nueve años. Por eso Pastor habla ya de “la meta para poder empezar a realizar lo que será la futura casa hermandad” de la corporación en la Trinidad.

No es todavía el edificio; sí el paso que lo hace posible

En términos informativos, la noticia no está en que mañana arranquen las obras, sino en que el gran obstáculo que bloqueaba la operación empieza a quedar atrás. Primero fue el protocolo institucional. Después, la permuta con la Junta. Ahora, la cesión municipal. La secuencia tiene lógica y, sobre todo, marca una dirección clara.

En la Trinidad, donde el calendario multiplica estos días la atención pública por la cercanía de la Semana Santa y la Misa del Alba, el movimiento adquiere además una evidente dimensión simbólica. Nada parece casual. Y el Cautivo, que llevaba años aguardando este momento, ve ya mucho más cerca “tener la casa que todos los hermanos deseamos”.