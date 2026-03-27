Traslados del Viernes de Dolores: sobriedad y seriedad en las calles de Málaga

El Viernes de Dolores llega casi de sorpresa para muchos. De repente son las vísperas de la Semana Santa y en pocas horas los primeros nazarenos de la Pollinica salen a la calle. La Cuaresma llega a su final y lo que eran prisas por ir cumpliendo etapas para preparar una salida procesional, se convierte en agobio por completar los últimos detalles, esos que parecía que quedaban una eternidad por completar.

Esta jornadas es de muchos traslados, pero todos marcados por la sobriedad y seriedad que marca la festividad de los Dolores. Servitas es la que marca el tono desde la mañana, con la misa celebrada en la iglesia de San Felipe Neri en honor a la Virgen de los Dolores y el posterior besamanos, con la imagen vestida de luto. Estaba claro que, pese a la ilusión de la próxima salida procesional, el día invitaba a la oración y la reflexión.

Así se pudo ver en todos los traslados que se celebraron en la tarde del Viernes de Dolores: Monte Calvario, Sepulcro, Dolores del Puente, Viñeros, Santa Cruz, Expiración, Dolores de San Juan, Soledad de San Pablo y la Virgen de la Soledad (Mena) completaron sus traslados en un ambiente de recogimiento.

Traslado de Monte Calvario / Álex Zea

Calvario, Sepulcro, Viñeros, Soledad de San Pablo y Soledad de Mena

Cinco cofradías son las que hicieron sus traslados por la calle este Viernes de Dolores, Comenzó la jornada con la bajada de la Virgen del Monte Calvario desde la ermita con su nombre hasta la Basílica de la Victoria. Con la última luz de la tarde salía desde la ermita acompañada de un nutrido cortejo de cirios, que serpenteaba monte abajo. Las pequeñas andas de la Virgen llevaban como ornamento una imagen del Niño Jesús a los pies y la mínima iluminación la aportaban dos codales en sendos hurricanes en las esquinas delanteras. Delante del cuerpo de acólitos acompañaba una capilla musical.

El ambiente en la bajada del monte era especialmente respetuoso y silente. Si a principio de la Cuaresma el Yacente dejaba una imagen impactante, como cada año, en el Vía Crucis de Antorchas, este Viernes de Dolores, Santa María del Monte Calvario se mostraba especialmente cercana a los fieles. Al llegar, ya con luz artificial, al monumento en recuerdo a don Manuel Gámez, el sacerdote Juan Carlos Millán rezó una oración por las almas de los hermanos fallecidos. En menos de una hora, a las 20:45, la cruz parroquial entraba al Santuario. En el cancel esperaba el párroco, Alejandro Escobar, junto a las representaciones de la Humildad y el Amor.

Traslado del Sepulcro / Eduardo Nieto / LMA

Mientras, a las 19.30 horas se estrenaba el Sepulcro en el traslado el Viernes de Dolores, ya que antes lo hacía el Sábado de Pasión. Salió desde la abadía de Santa Ana a una abarrotada calle Cister, entre la sorpresa y la extrañeza de algunos y la expectación de otros, que guardaban con ganas su salida. Poco a poco fue imponiendo el silencio a su paso por la bulliciosa Cister y Alcazabilla. El pregonero de la Semana Santa de Málaga, Ignacio A, Castillo, participaba en el traslado con la imagen de Jesús muerto a hombros, acompañado de una pequeña escolta de marinos. Detrás, la Virgen de la Soledad lucía bellísima en unas pequeñas andas.

Viñeros / Eduardo Nieto

Viñeros también supo poner silencio a su paso por Carretería, con la Coral Voces de Viñeros, que acompañaba al Nazareno y a la Virgen del Traspaso y Soledad. Ambos eran llevados en unas andas bajas sostenidas por los antiguos correones, imagen recuperada por la hermandad para hacer honor a su apelativo (correonistas) y recordar la forma primitiva de llevar los tronos en muchas zonas de Málaga y que actualmente se conserva en Casabermeja.

Mucha gente había también en los traslados de la Soledad de Mena, Expiración y Soledad de San Pablo, aunque una leve llovizna motivó que los traslados se aceleraran levemente. En el caso de la Expiración, al cogerle en la calle, acortaron el recorrido y lo redujeron al mínimo, con la Guardia Civil portando el crucificado a hombros. El vía crucis de la Soledad de San Pablo, por su parte, contó con mucho público que siguió el rezo de las catorce estaciones por las calles de La Trinidad,

Traslado de la Expiración 2026 / Eduardo Nieto

Dolores del Puente, Santa Cruz y Dolores de San Juan

También hubo tres traslados claustrales, donde el recogimiento se vivió en tres templos históricos del Centro de Málaga: Santo Domingo, San Felipe Neri y San Juan. Silencio, poca luz para invitar a la oración y las imágenes marianas vestidas de riguroso luto, estas tres hermandades completaron sus traslados a sus tronos procesionales.