Viernes de Dolores en Málaga: Medinaceli le da nueva vida al antiguo trono del Cristo del Amor

La cofradía de Medinaceli lleva ya 12 años con el título de cofradía, No es una recién llegada en el mundo cofrade y cuenta con una larga historia detrás que este Viernes de Dolores ha dado un paso adelante con el reestreno del antiguo trono del Cristo del Amor. Es un trono antiguo, muy trabajado y con un aspecto un poco ajado, pero hay que reconocerle que le sienta bien al Señor de Medinaceli. Ha ganado en prestancia en la calle y le ha dado un empaque que no había conseguido en la última década. Porque si hay algo que necesita esta cofradía es dar pasos adelante y quitarse esa sensación de estancamiento que se le ve desde que fue aprobada como cofradía. Si no, se le ve difícil cualquier intento de agruparse.

Recorrido por el Centro de Málaga

La llegada de esta cofradía al Centro se realizó cruzando el puente de Armiñán, en un recorrido en el que sigue insistiendo año tras año, con el objetivo de llegar a la Catedral. Posiblemente sea una forma de reivindicarse ante el hecho de que sea una cofradía no agrupada, pero sigue dando la espalda a un barrio que se queda huérfano de su procesión. Es cierto que en el Centro cuenta con mucho público, pero no deja de ser curioso que hace el camino contrario a todas las hermandades de barrio, que apuestan por su público y su entorno, mientras Medinaceli sale de sus calles.

El recorrido de la cofradía fue el siguiente: Poeta Bernardo de la Torre, Godino, avenida Doctor Marañón, avenida Arroyo de los Ángeles, puente de Armiñán, Cruz del Molinillo, Parras, Gaona, Guerrero, Dos Aceras, Carretería, Puerta de Buenaventura, plaza del Teatro, Méndez Núñez, plaza Uncibay, Granada, Echegaray, San Agustín, Santa María, Molina Lario, plaza del Siglo, Granada, Santa Lucía, Comedias, Nosquera, plaza San Francisco, Marqués de Valdecañas, Álvarez, Don Rodrigo, avenida de la Rosaleda, Arroyo de los Ángeles, Doctor Marañón, Godino y Poeta Bernardo de la Torre, con el encierro a la 1.30 horas.

Mejoras en el trono del Cristo

La entrada del Señor de Medinaceli a La Goleta, hay que reconocerlo, la hizo de forma perfecta. El trono llegó con la marcha 'Caminando va por tientos', a cargo de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar, de Huercal (Almería). Marcha interesante que defendió con soltura esta formación almeriense y que el trono devolvión con paso corto y manteniendo el ritmo. Los portadores demostraron gran disciplina, llevando las marchas bien aprendidas y con las mangas de las túnicas llegando a la muñeca, cosa que se agradece.

El antiguo trono del Cristo del Amor es un acierto para esta imagen del Señor. Le queda una restauración pendiente para que recupere algo de lustre, pero es un avance respecto al que tenía antes, en el que se veían incluso los pernos en algunas partes del cajillo. El hermano mayor del Amor, Álvaro Guardiola, fue uno de los encargados de dar los toques iniciales de campana de este trono, en agradecimiento por la entrega a Medinaceli y casi como una despedida por el trono que tantos años ha salido el Viernes Santo.

La Virgen de la Candelaria llegó acompañada de la Banda de Música de Jesús Nazareno, de Almogía. El avance del trono del Señor tiene una contrapartida negativa y es que se notan mucho más las carencias del trono de la Virgen. Las flores de cera no pueden disimular un cajillos demasiado simple, con una candelería en la que se aprecia una urgente necesidada de cambio. Algunos cambios en el trono, que da sensación de estar sobredimensionado para lo que tiene ahora la cofradía, podrían hacerle ganar mucho a este conjunto.

Los nazarenos, una asignatura pendiente

El cortejo de nazarenos es otro de los puntos de mejora urgente de la hermandad, Apenas sobrepasaban el centenar entre ambas secciones. Pero los problemas eran otros. La sensación era de cierto caos, incluso entrando en el Centro y donde se supone que quieren 'lucirse' más. Las filas no estaban bien ordenadas, las túnicas eran casi todas cortas, muchos llevaban zapatos de deportes (aunque fueran negros) y el hábito nazareno necesita un cambio por una tela un poco menos fina y transparente, para que no deje intuir el pantalón que se llevo o la marca del móvil en el bolsillo.

Los cirios elegidos tampoco consiguen ayudar al conjunto. Bajos y delgados, se quedan en nada en los nazarenos más altos. Aportar por otros de más altura y gruesos ayudaría incluso a que los nazarenos mantengan mejor la compostura y el paso.

Son pequeñas cosas que, corrgidas, pueden darle una vuelta a la hermandad, Hay un potencial que lleva sin explotar 12 años y que este Viernes de Dolores tampoco lo ha hecho, aunque haya avances.