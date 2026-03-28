Semana Santa de Málaga 2026
Barrio y Hermandad, dos conceptos inseparables en el Puerto de la Torre
Una marea de túnicas rojas y negras confirma la madurez de una cofradía que sigue en constante crecimiento, y que se convierte en la antesala de nuestra Semana Mayor
Jose Luis Dago
Al caer la tarde-noche del Viernes de Dolores, la calle Lope de Rueda se eleva en un mástil ordenado de túnicas burdeos y negras. Las filas de nazarenos confirman el crecimiento indudable de una corporación con una larga trayectoria bien marcada, con un presente arraigado y un futuro prometedor. Es el día en el que el barrio se independiza emocionalmente del centro y se aleja del bullicio cofrade de una intensa jornada de traslados. Velas al costado, asfalto teñido de cera roja, capirotes movidos por el leve viento que de vez en cuando se escapa entre los árboles de la Plaza Gámez Quintana.
El imponente crucificado de Ramos Corona luce de forma magistral en su trono procesional, un altar en constante evolución, en el que se puede apreciar la finalización de la talla de los cuarto hachones, y nuevos puntos de luz otorgando a la Sagrada Imagen la visibilidad adecuada en un discurrir tardío y nocturno y que tiene una buena recepción entre el público, era una necesidad del barrio apreciar la sobrecogedora taxonomía del Señor. Los niños que preceden al Señor irradian alegría continua repartiendo estampitas a cada amigo que se encuentran. Hablamos de una entidad que late con pulso joven, donde la savia nueva se reviste un año más con su habito Nazareno. Un año más, ese juventud cumple con su rito anual, culminando así un trabajo exhaustivo de meses donde el esfuerzo constante se transforma en deleite.
Incertidumbre en el cortejo
Un leve y caprichoso chispeo intermitente sorprende al cortejo procesional, se abren algunos paraguas ante la incertidumbre, los móviles salen de los bolsillos para buscar esos radares que ni atisbaban un mínimo núcleo de precipitación colindando con la capital, esto hace especial a la ciudad de Málaga en Semana Santa, el microclima característico donde en cuestión de minutos caen unas gotas de agua de forma irregular.
La Agrupación Musical Cautivo de Estepona pones sus sones tras el trono del Santísimo Cristo de la Hermandad y Caridad, una simbiosis que alcanza la perfección en cada mecida. A sones de “Nuestro Padre Jesús de la Victoria”, la hermandad deja atrás la avenida Lope de Rueda para adentrarse en la esencia misma del barrio; ese dédalo de casas bajas llenas de familia asomadas a sus balcones convertidos en altares domésticos llenos de devoción.
"Como tú, ninguna"
Bajo su palio negro, la Virgen de los Dolores camina con elegancia por calles recónditas, momentos antes de que la titular de la corporación descendiera por la Calle Ana María Matute, una mujer sufre una caída, la respuesta del público es inmediata, solo ha quedado el pequeño susto salvaguardado por la solidarias de las personas de alrededor. Los portadores de la Santísima Virgen gritan entusiasmados “Viva la Virgen de los Dolores”, mientras la miran con fijeza y dulzura. “Como tú, ninguna”, el título de esta pieza musical es lo que en la cabeza de muchos resuena constantemente mientras el palio se pierde en las pequeñas cuestas del barrio.
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