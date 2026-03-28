Horarios e itinerarios del Domingo de Ramos en la Semana Santa de Málaga 2026

Horarios e itinerarios completos del Domingo de Ramos en la Semana Santa de Málaga, este 2026, por orden de paso por el recorrido oficial, que comienzan en la plaza de la Constitución y termina con la salida desde el interior de la Catedral de Málaga o el paso por la torre sur de la Catedral.

Las cofradías que participan este Domingo de Ramos, por orden de paso por el recorrido oficial, son: Pollinica, Lágrimas y Favores (Fusionadas), Dulce Nombre, Salutación, Humildad, Salud, Humildad y Paciencia, Huerto y Prendimiento.

Guía rápida para entender los horarios Los horarios se muestran con estas referencias: Salida : hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad.

: hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad. Tribuna : paso por la Tribuna Principal.

: paso por la Tribuna Principal. Torre Sur : paso por Torre Sur.

: paso por Torre Sur. Catedral : hora de paso por Catedral (si procede).

: hora de paso por Catedral (si procede). Encierro: hora aproximada de encierro en la sede.

Pollinica

Nombre oficial: REAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS A SU ENTRADA A JERUSALÉN, MARÍA SANTÍSIMA DEL AMPARO Y SAN JUAN EVANGELISTA (Pollinica)

Sede: Iglesia de San Agustín (Centro)

Horarios: Salida 09:50h | Tribuna 12:00h | Torre Sur 14:00h | Catedral 14:10h | Encierro 16:15h

Itinerario: Casa Hermandad → Parras → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre → Guerrero → Dos Aceras → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Tejón y Rodríguez → Carretería → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Madre de Dios → Montaño → Plaza de Montaño → Guerrero → Gaona → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre → Parras y Casa Hermandad

Lágrimas y Favores (Fusionadas)

Nombre oficial: MARÍA SANTÍSIMA DE LÁGRIMAS Y FAVORES (RR.CC. Fusionadas)

Sede: Parroquia de San Juan Bautista (Centro)

Horarios: Salida 15:00h | Tribuna 16:00h | Torre Sur 18:00h | Catedral 18:10h | Encierro 22:15h

Itinerario: Iglesia de San Juan → San Juan → Calderón de la Barca → Fernán González → Plaza Enrique García Herrera → Moreno Carbonero → Sagasta → Plaza de Félix Sáenz → Nueva → Especería → Plaza de la Constitución → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → S.I.C.B. → Císter → San Agustín → Echegaray → Granada → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Santa Lucía → Comedias → Nosquera → Carretería → Puerta Nueva → Fajardo → Cisneros → Fernán González → Plaza Enrique García Herrera → Moreno Carbonero → Sebastián Souvirón → Plaza de Félix Sáenz → San Juan.

Dulce Nombre

Nombre oficial: ANTIGUA, VENERABLE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD, NEGACIONES Y LÁGRIMAS DE SAN PEDRO, MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE Y SAN FRANCISCO DE ASÍS

Sede: Parroquia de La Divina Pastora (Barrio de Capuchinos)

Horarios: Salida 14:15h | Tribuna 16:40h | Torre Sur 18:40h | Catedral 18:50h | Encierro 22:50h

Itinerario: Parroquia de la Divina Pastora → Plaza de Capuchinos → Carrera de Capuchinos → Dos Aceras → Carretería → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Comedias → Santa Lucía → Plaza Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Plaza de la Merced → Madre de Dios → Montaño → Plaza de Montaño → Dos Aceras → Carrera de Capuchinos → Plaza de Capuchinos y a su Templo.

Salutación

Nombre oficial: FERVOROSA HERMANDAD Y ANTIGUA COFRADÍA DEL DIVINO NOMBRE DE JESÚS NAZARENO DE SALUTACIÓN, MARÍA SANTÍSIMA DEL PATROCINIO REINA DE LOS CIELOS, SAN JUAN EVANGELISTA, SANTA MUJER VERÓNICA Y DE LA SANTA FAZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Sede: Parroquia de San Felipe (Barrio de Capuchinos, Molinillo)

Horarios: Salida 14:30h | Tribuna 17:25h | Torre Sur 19:25h | Catedral 19:35h | Encierro 22:00h

Itinerario: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre → Par ras → Cruz del Molinillo → Ollerías → Huerto de Monjas → Ermitaño → Don Rodrigo → Convento RR.MM Carmelitas → Álvarez → Gigantes → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Carretería → Dos Aceras → Guerrero → Gaona → Plazuela Santísimo Cristo la Sangre y Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.

Humildad

Nombre oficial: ANTIGUA HERMANDAD Y REAL COFRADÍA DE NAZARENOS DEL STMO, CRISTO DE LA HUMILDAD EN SU PRESENTACIÓN AL PUEBLO (ECCE HOMO), NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LA MERCED Y SAN JUAN EVANGELISTA

Sede: Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 15:15h | Tribuna 18:05h | Torre Sur 20:05h | Catedral 20:15h | Encierro 23:40h

Itinerario: Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced → Plaza del Santuario → Compás de la Victoria → Plaza de la Victoria → Altozano → Cruz Verde → Peña → Mariblanca → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Comedias → Santa Lucía → Plaza Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Echegaray → Granada → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Plaza de la Merced → Victoria → Plaza de la Victoria → Compás de la Victoria → Plaza del Santuario y Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced.

Salud

Nombre oficial: HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA EN SU GRAN AMOR Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD

Sede: Parroquia de San Pablo (Barrio de la Trinidad)

Horarios: Salida 16:20h | Tribuna 18:50h | Torre Sur 20:50h | Catedral 21:00h | Encierro 00:00h

Itinerario: Iglesia de San Pablo → Plaza de San Pablo → Zamorano → Tiro → Trinidad → Rampa de la Aurora → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Cisneros → Pasillo de Santa Isabel → Puente de la Aurora → Rampa de la Aurora → Trinidad → Tiro → Zamorano → Plaza de San Pablo e Iglesia de San Pablo

Humildad y Paciencia

Nombre oficial: VENERABLE HERMANDAD CARMELITA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA, MARÍA SANTÍSIMA DE DOLORES Y ESPERANZA Y NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

Sede: Parroquia de San Vicente de Paúl (Barrio de Cruz de Humilladero)

Horarios: Salida 15:35h | Tribuna 19:35h | Torre Sur 21:35h | Catedral 21:45h | Encierro 02:15h

Itinerario: Casa Hermandad → Plazuela Virgen de Dolores y Esperanza → Pedro de Paz → la Unión → Edison → Mendívil → Eslava → Senador Francisco Román → La Serna → Ancha del Carmen → Avenida de la Aurora → Puente de la Misericordia → Linaje → Alameda Colón → Alameda Principal → Ordóñez → Prim → Plaza Arriola → Sagasta → Moreno Carbonero → Plaza Enrique García-Herrera → Fernán González → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Nueva → Puerta del Mar → Córdoba → Vendeja → Linaje → Puente de la Misericordia → Avenida de la Aurora → Ancha del Carmen → la Serna → Senador Francisco Román → Eslava → Medívil → Edison → la Unión → Reboul → Plazuela Virgen de Dolores y Esperanza → Casa Hermandad.

Huerto

Nombre oficial: PONTIFICIA, REAL MUY ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL Y SERÁFICA DE NUESTRO PADRE JESÚS ORANDO EN EL HUERTO, NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, SAN JUAN EVANGELISTA Y NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA

Sede: Parroquia de Los Santos Mártires Ciriaco y Paula (Centro)

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 20:10h | Torre Sur 22:15h | Catedral — | Encierro 01:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Plazuela Virgen de la Concepción → Padre Jorge Lamothe → Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez → Pasillo de Santo Domingo → Plaza Fray Alonso de Santo Tomás → Plaza Legión Española → San Jacinto → Puente de la Esperanza → Manuel José García Caparrós → Pasillo de Atocha → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Nueva → Plaza de Félix Sáenz → Sagasta → Plaza Arriola → Atarazanas → Prim → Puente de la Esperanza → San Jacinto → Plaza de la Legión Española → Huerta del Obispo → Cerrojo → Padre Jorge Lamothe → Plazuela Virgen de la Concepción y Casa Hermandad.

Prendimiento

Nombre oficial: FERVOROSA Y MUY ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL PRENDIMIENTO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL GRAN PERDÓN

Sede: Parroquia de La Divina Pastora (Barrio de Capuchinos)

Horarios: Salida 16:30h | Tribuna 21:00h | Torre Sur 23:00h | Catedral — | Encierro 01:30h

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Itinerario: Casa Hermandad → San Millán → Plaza Maestro Artola → Miguel Bueno Lara → Alameda de Capuchinos → Plaza de Capuchinos → Capuchinos → Cruz del Molinillo → Ollerías → Carreterías → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Carreterías → Dos Aceras → Refino → Carrión → Hermosilla → San Millán y Casa Hermandad.