Patrimonio
La malagueña Maribel Vidal dona unas nuevas enaguas bordadas a mano a la Virgen de la Soledad, del Sepulcro
Maribel Vidal Vidal, vecina de Málaga, ha donado a la Virgen de la Soledad, de la cofradía del Sepulcro, unas enaguas hechas a mano, sumando así una nueva pieza a su ajuar
La vecina malagueña Maribel Vidal Vidal ha realizado y donado a la Santísima Virgen de la Soledad, de la cofradía del Sepulcro, una nueva pieza de su ajuar: unas enaguas confeccionadas artesanalmente.
No es la primera vez que esta artesana ofrece su trabajo a la sagrada titular del Sepulcro, ya que, así lo ha hecho en dos ocasiones anteriores, poniendo al servicio de la Virgen de la Soledad su experiencia, su cariño y su dedicación para engrandecer su ajuar.
La prenda se trata de unas enaguas realizadas en lino bordado a mano, con botonadura en hilera y presillas de abrochado ejecutadas también a mano, detalles que reflejan unas terminaciones cuidadas y propias de la alta costura.
La pieza viene a engrandecer el ajuar de la Virgen de la Soledad, incorporando no solo valor textil y artesanal, sino también una importante carga sentimental y devocional.
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