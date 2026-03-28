Semana Santa de Málaga 2026
El Mutilado marca el compás de una Semana Santa muy esperada por los malagueños
El Cristo de la Clemencia recorre las calles del centro histórico entre devoción por el comienzo de la semana más grande
Mañana es Domingo de Ramos y los cofrades lo saben. La calle Postigo de los Abades presencia la entrada del Cristo de la Clemencia a la Catedral de Málaga, donde realiza su estación de penitencia.
Las calles de Málaga vuelven a convertirse en una carrera de obstáculos donde tienes que tener cuidado con no pisar a nadie y no resbalarte con el líquido anticera.
“Ya no se ven capirotes, solo móviles grabando”, se escucha entre el murmullo de gente. Y razón no le falta. Un mar de móviles se alza ante el Mutilado, intentando captar hasta la última humareda de incienso.
Bajo la marcha ‘Stabat Mater’, el Cristo de la Clemencia hace su entrada triunfal a la Santa Iglesia. La corneta, limpia, marca el ritmo de un avance que lleva a la imagen a lo más alto. La banda de cornetas y tambores del Paso y la Esperanza es la encargada de hacer que el Mutilado se haga presente este Sábado de Pasión.
Los picos de los capirotes decoran, al fin, las calles de Málaga. La cera de las velas manchan el suelo, el incienso se aprecia en cada respiración y las cornetas resuenan.
La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Clemencia y Santa María Madre de la Divina Providencia es la antesala de una Semana Santa muy esperada por los malagueños y todos los que, un año más, quieren vivir la Pasión del Señor con devoción.
Y mañana, al fin, se abrirán las puertas del cielo.
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