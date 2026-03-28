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Nuestro Padre Jesús Nazareno procesionará en Tolox el Jueves Santo con una nueva túnica bordada y pies tallados

Nuestro Padre Jesús Nazareno, atribuido a la escuela granadina del siglo XVIII, lucirá una nueva túnica bordada en la procesión del Jueves Santo, confeccionada con oro entrefino y terciopelo morado

El Nazareno de Tolox estrena nueva túnica y pies tallados

El Nazareno de Tolox estrena nueva túnica y pies tallados

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El Nazareno de Tolox estrena nueva túnica y pies tallados / La Opinión

José María Vera

José María Vera

Al caer la tarde del próximo Jueves Santo, tras los Santos Oficios, desde la parroquia de San Miguel Arcángel de Tolox partirá sobre en procesión, presentando numerosas novedades, Nuestro Padre Jesús Nazareno (Anónimo, atribuido a la escuela granadina XVIII).

Se trata de una antigua imagen de Jesús atado a la columna que fue destrozada tras las revueltas de los años treinta y que se conformó con el tiempo como Jesús sentenciado y apresado antes de iniciar el camino de la cruz, añadiendo tronco y devanadera. Atribuido a la escuela granadina del siglo XVIII, tras aquellos incidentes, sólo pudo conservarse su cabeza.

El pasado noviembre, coincidiendo con la festividad de Cristo Rey era presentado con sus pies tallados por Raúl Trillo, sustituyendo a la antigua devanadera. El Domingo de Pasión, tras la bendición del párroco de Tolox, Juan Manuel Caracuel, era presentada su nueva túnica bordada. Ha sido confeccionada por Pedro José García, miembro de la hermandad además de vestidor de las imágenes, siguiendo diseño del onubense José María Carrasco, bajo la dirección de Salvador Oliver.

Cómo es la nueva túnica del Nazareno de Tolox

De diseño costumbrista presenta vegetales con roleos y hojas de acanto sobre terciopelo morado. Realizada con oro entrefino, se han empleado en ella las técnicas de zetillo, ladrillo y ladrillo partido con hojilla, media onda, puntita, mosqueta y hojilla, además de cartulinas lisas y rayadas. La nueva túnica ha sido confeccionada gracias al empeño, la devoción y la donación de dos familias de la localidad de la Sierra de las Nieves.

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Nuestro Padre Jesús Nazareno procesiona por las principales calles del pueblo, cada Jueves Santo sobre trono de caoba e incrustaciones de metal plateado del taller de Cristobal Martos realizado a finales de los años noventa y es portado por mujeres. La venerada imagen fue restaurada recientemente por Juan Antonio Aguilar en La Roda de Andalucía (Sevilla).

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