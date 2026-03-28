Un San Andrés cada vez más cofrade

La tarde del Sábado de Pasión arranca de forma muy temprana, el reloj marca las cuatro de la tarde, el barrio de San Andrés aún bosteza bajo un cielo brillante que deja atrás las luces y sombras que acaecían al mediodía sobre la ciudad, el calor aprieta y el picor corporal del sol primaveral tan distintivo en esta fecha se hace notar en la piel. Esta vez, no hay lugar para la incertidumbre, ni de retrasos, ni cambios en el recorrido, ni por supuesto, no hace falta mirar al cielo.

Procesión Cristo de Luz del Mundo 2026 / Eduardo Nieto

Las calles aún lucen vacías, solo la presencia de las familias que acompañan al cortejo rompe la calma. Sin duda, la tarde cobrará vida y se irá animando en cuanto el grupo parroquial se adentre de lleno en la barriada. Innumerables miradas se asoman desde las alturas para contemplar la salida de los Titulares, los altos bloques de viviendas tan característicos de la zona son altares privilegiados. El tinglao dispuesto en la plaza de las Tres Cruces es un imán que atrae a portadores y nazarenos que contemplan a sus Sagrados Titulares antes de formar el cortejo. Mientras tanto, el eco de las bandas afinando sus cornetas reverbera por toda la plaza rebotando por los edificios que abrazan la plazuela. La asociación del Despojado, de la barriada de Dos Hermanas obsequia al grupo parroquial con una ofrenda floral reafirmando la realidad nazarena de esta zona de la ciudad.

A las 16:30, La cruz guía cruza el dintel de la parroquia de la Virgen del Camino dando comienzo un año más a la salida procesional de la corporación. Se pierde la cuenta de los nazarenos que conforman la sección del Cristo, reflejo del crecimiento de la entidad parroquial. Sale Jesús, Luz del Mundo, a bendecir a su barrio, el Señor, momentos antes de recibir la Cruz con la que iniciará su camino al Calvario, se presenta antes sus fieles, es el instante en el que el tiempo se detiene en San Andrés. Una ola de aplausos se contagia de este a oeste, es un auténtico baño de masas, las mujeres, mayoría absoluta en los varales del trono procesional del Señor mecen el grupo escultórico con una firmeza envidiable. La banda de Cornetas y Tambores Monte Calvario, de la localidad de Martos interpreta marchas clásicas en el inicio del discurrir de esta corporación.

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La Virgen del Mar, obra Rafael Ruiz Liébana, abandona su tinglao e inicia su salida procesional. El palio, con sus singulares motivos pintados es el reflejo de un grupo humilde y ambicioso en su fe. Por eso, el patrimonio se hace tangible en la salida procesional, la Virgen va repleta de estrenos, desde la saya, un fajín de época posterior a la guerra civil, un colgante, un anillo, y hasta una libélula, es decir, no le falta absolutamente nada. Llama mucho la atención del público el friso de romero dispuesto a lo largo de la mesa del trono. La calle Hoyo Higuerón, regala una de las estampas más singulares del recorrido: un altar dispuesto en una escuela de baile recibe el paso de la Santísima Virgen, se trata de una devoción particular ataviada meticulosamente con maestría por un joven que ha volcado su buen gusto, y que solo solo contempla a su pequeña talla con orgullo.