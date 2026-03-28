Sábado de Pasión
Sigue en directo las procesiones del Domingo de Ramos en Málaga
Los nazarenos de la Pollinica, con sus palmas, salieron desde la calle Parras para acompañar al Trono de Jesús a su Entrada en Jerusalén y la Virgen del Ampara, dando inicio al Domingo de Ramos, que cuenta con otros ocho cortejos en la calle: Lágrimas, Dulce Nombre, Salutación, Humildad, Salud, Humildad y Paciencia, Huerto y Prendimiento
Comienza el Domingo de Ramos de la Semana Santa de Málaga 2026. Y lo hace con una buena previsión meteorológica para la semana, ya que la Agencia Estatal de Meteorología anuncia una gran estabilidad en el tiempo, sin apenas nubes que hagan temer por suspensiones. Con este buen tiempo comienza el Domingo de Ramos con la salida de la Pollinica, que retransmitimos en directo con señal de Canal Málaga TV.
La salida de los cortejos nazarenos de Jesús a su Entrada en Jerusalén y la Virgen del Amparo, con las palmas y llenas de ilusión infantil, supone un comienzo que todos quieren ver. Gusta la Pollinica en la calle y además es la única que estará por el Centro de Málaga durante varias horas. La mañana es suya y, solo a partir de las 14.15 horas, irán llegando el resto de cofradías del Domingo de Ramos.
Hoy es una jornada larga e intensa. Junto a la Pollinica saldrán otras ocho cofradías, todas muy tempraneras, pero que irán alargando las procesiones durante la noche, terminando ya en la madrugada del Lunes Santo en la Cruz del Humilladero, en la calle Cerrojo y en Capuchinos.
Una vez que salga la Pollinica le tocará el turno a la salida del Dulce Nombre y Salutación, que bajarán al Centro para incorporarse detrás de Lágrimas y Favores, que será la primera que pase por el recorrido oficial tras Pollinica, saliendo de San Juany entrar rápidamente a Especerías.
Detrás de Salutación irán llegando Humildad, Salud, Humildad y Paciencia, Huerto y Prendimiento, que cerrará el Domingo de Ramos.
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