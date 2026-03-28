Sábado de Pasión
Sigue en directo la Misa del Alba y el traslado del Cautivo
El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, presidirá la Misa del Alba a las 7.00 horas, un acto que dará inicio a los esperados traslados de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad
La Misa del Alba comenzará como siempre a las 7.00 horas, estará presidida por primera vez por el nuevo obispo de la diócesis de Málaga, José Antonio Satué, que estará auxiliado por una decena de sacerdotes. El prelado ya tuvo un primer contacto eucarístico con la hermandad durante la ceremonia al aire libre que tuvo lugar el pasado 25 de octubre, en el mismo lugar, con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad.
Tras la Misa del Alba llega siempre otro de los momentos más esperados de las vísperas: el traslado de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad hasta la casa hermandad. Se trata de una manifestación de fe multitudinaria que reúne cada año a miles de personas y que incluye una parada especialmente emotiva en el Hospital Civil, donde la hermandad mantiene su tradicional encuentro con los enfermos ingresados.
Itinerario del traslado del Cautivo y la Trinidad
El itinerario discurre desde la plaza de San Pablo por varias calles del barrio hasta el Hospital Civil y continúa después hacia la casa hermandad, en un recorrido que cada año vuelve a convertirse en una expresión multitudinaria de devoción popular: plaza de San Pablo, Jara, Jaboneros, Don Juan de Austria, avenida Gálvez Ginachero, Plaza del Hospital Civil (estación con los enfermos en el recinto hospitalario), avenida de Barcelona, La Regente, Sevilla (estación ante el centro de Salud Jesús Cautivo), Trinidad y plaza de Jesús Cautivo, donde llegará a las 13.00 horas, aproximadamente.
Acompañamiento musical
El acompañamiento musical corresponderá a la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, desde la salida hasta el Hospital Civil, y la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, desde el centro sanitario hasta el encierro. Ambas formaciones pertenecen a la hermandad.
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