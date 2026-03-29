Antonio Banderas: "La Semana Santa me une a mi tierra, a mis raíces, a mi identidad"

El actor Antonio Banderas ha asistido un año más a la Semana Santa de su Málaga natal para sacar en procesión a la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores, de las Cofradías Fusionadas y ha asegurado que la Semana Santa le une a su tierra, a sus raíces, a su identidad.

Banderas ha llegado este Domingo de Ramos a la iglesia de San Juan media hora antes de la programada para el comienzo de la procesión y ha dicho que esta tradición forma parte de su familia, sus amigos y su barrio.

El actor, que se ha vestido en las dependencias de la cofradía, se ha mostrado muy cariñoso con todos los amigos y allegados que se han acercado para saludarle.

Llegó el actor acompañado de su pareja Nicole Kimpel y su hija Stella del Carmen, que tampoco quiso perderse la salida y acompañó a la Virgen de Lágrimas toda la primera parte del recorrido. Junto a ellos estaba la actriz Cayetana Guillén Cuervo, que no es la primera vez que viene, y que estuvo junto al trono de la Virgen desde la salida.

Momentos antes de abrirse la puerta de la iglesia se ha concentrado junto con los compañeros y le han cantado a la virgen antes de hacer el recorrido por las calles malagueñas.