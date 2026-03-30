Dolores del Puente en calle Especería: una tradición que no se pierde ningún malagueño

Cuando ya te has peleado con varias personas por pasar para ver una procesión, ya estás viviendo la Semana Santa como Dios manda. Tapones, “perdón” y vallas de plástico azul que se interponen entre los que quieren pasar para ver al Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores en calle Especería.

La tarde se cierra en la antesala del recorrido oficial, con un pulso que no es solo de fe, sino también de impaciencia. Dolores del Puente avanza entre una multitud que desbordaría el imaginario de cualquiera que no sea malagueño y sepa lo que es salir a la calle en Semana Santa.

En el aire no cabe ni un capirote más. Sillas de playa por todos los laterales y huecos de Especería y Cisneros, con personas que llevan todo el día esperando a ver la cola de procesiones que coinciden en estas calles del centro.

Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Dolores del Puente / Gregorio Marrero

La tensión también se deja entrever. Se escuchan algunas peleas con policías algo nerviosos por tener que contener la devoción o la curiosidad. Me veo atrapada en uno de esos tapones y me pregunto: “¿Sigo avanzando y dejo que me coman los leones o me fusiono con el entorno para no molestar a nadie?”. Decido avanzar, porque me van a comer de igual forma.

El Lunes Santo es del Cautivo, indiscutiblemente. Pero, todas estas personas que llevan horas esperando para ver al Señor de Málaga no solo se emocionan con él. Porque hay algo en las cofradías de nuestra ciudad. Algo que no se puede explicar. Porque puede ser que Dolores del Puente te haya pillado de paso, que como después pasa el Cautiva pues te quedes a ver esta antes. Pero aún así, te emocionas; porque el Santísimo Cristo del Perdón llega a Especería con paso firme y dispuesto a hacerte entender el por qué de esta semana.

Un gesto que repite sin descanso es el de pedir estampitas. Solo de estampitas vive el hombre. O eso es lo que parece. “Perdona, ¿tienes estampitas?”, una frase que se fusiona con las cornetas y los tambores. Algunos responden que no, otros dicen que les quedan pocas y las quieren reservar. Por último, están los que sacan las estampitas con miedo de que la multitud se les eche encima y se las quiten de las manos. Una estampa curiosa.

No puedo evitar escuchar a un padre regañando a su hija por meterse dentro de la procesión a pedir cera. Las bolas de cera. Otra de las tradiciones que te hacen vivir y participar en la Semana Santa de Málaga desde niño. “Cayetana, vas ganando”, dice su padre, porque Cayetana tiene la bola de cera más grande y se la enseña a sus hermanos con mucho orgullo.

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Y así transcurre la tarde: entre la emoción y los tapones, entre la fe y la prisa, entre el recogimiento que se espera y la realidad de una calle cortada. El Lunes Santo es mucho Lunes Santo. Y creo, firmemente, que lo mejor de todo es que solo es lunes.