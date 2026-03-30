Lunes Santo
La Legión y la Congregación de Mena llevan la Semana Santa a los niños del Hospital Materno de Málaga
Este año se cumple el décimo aniversario de esta tradicional visita que acerca el ambiente propio de estas fechas a quienes no pueden vivirlo fuera del hospital
Los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga han recibido este Lunes Santo una visita muy especial que ha permitido romper, por unas horas, la rutina hospitalaria y acercar la Semana Santa a quienes no podrán vivirla fuera del hospital.
Autoridades, oficiales de la Legión Española y miembros de la Congregación de Mena han visitado esta mañana a los pacientes pediátricos hospitalizados y a sus familiares, llenando de ilusión y de alegría el centro hospitalario.
La visita, que se ha consolidado ya como una tradición dentro del calendario del centro, ha celebrado este 2026 su décimo aniversario, acercandoun año más el ambiente propio de estas fechas a los más pequeños que deben permanecer hospitalizados.
Unidad de Oncohematología
La comitiva ha recorrido distintas áreas del hospital, acompañados por el delegado de Salud, Carlos Bautista, y miembros del equipo directivo.
La visita ha incluido la planta de Oncohematología Infantil, donde los legionarios han compartido tiempo con los pacientes y familiares, a los que han trasladado mensajes de apoyo y cercanía.
Posteriormente, han continuado la visita por otras unidades pediátricas, favoreciendo un ambiente de acompañamiento y cercanía.
Desfile
Uno de los momentos más esperados ha sido el desfile celebrado en la primera planta con el que se ha puesto el broche final a la jornada y al que han acudido pacientes, familiares y profesionales que no han querido perderse este especial momento.
“Este décimo aniversario pone de manifiesto el valor de una iniciativa que se ha consolidado como un espacio de encuentro y apoyo emocional para nuestros pacientes pediátricos y sus familias”, ha destacado el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega.
Además, como en ediciones anteriores, se ha invitado a algunos pacientes pediátricos que estuvieron ingresados el pasado año, junto a sus familias, a asistir a un pase especial del Cambio de Guardia al Cristo de la Buena Muerte, ampliando así la experiencia fuera del entorno hospitalario e implicando también a profesionales del centro.
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