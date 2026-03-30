Semana Santa de Málaga 2026
Sigue en directo las procesiones del Lunes Santo en Málaga
El Lunes Santo 2026 de Málaga llega con cambios en el recorrido oficial, nuevos horarios de salida y una jornada marcada por la devoción popular, el ambiente de barrio y el protagonismo de cofradías como Pasión, Cautivo y Estudiantes. Sigue toda la jornada con la retransmisión de Canal Málaga TV
El Lunes Santo 2026 llega a Málaga como una de las jornadas con más personalidad de la Semana Santa malagueña. La ciudad se sumerge de lleno en un día marcado por las devociones populares, el recogimiento, la fuerza de los barrios, el peso de la historia y unas tradiciones que conviven con el impulso de las generaciones más jóvenes. Además, esta jornada presenta algunos cambios destacados en el orden de paso y en los horarios de varias corporaciones, aspectos clave para quienes quieran seguir de cerca las procesiones.
La principal novedad del Lunes Santo en Málaga es que Pasión será la primera cofradía en recorrer el itinerario oficial. La hermandad adelanta ligeramente su salida y modifica su recorrido para entrar en la Tribuna Oficial a las 17.35 horas por el lateral de la plaza de la Constitución, después de ponerse en la calle a las 16.50 horas. Tras ella pasará Crucifixión, que se sitúa como la segunda corporación del día, con salida a las 15.55 horas desde El Ejido, antes del paso de Gitanos.
Desde El Perchel llegará Dolores del Puente, cuya entrada en el recorrido oficial está prevista al filo de las ocho de la tarde. A continuación lo hará el Cautivo, uno de los momentos más multitudinarios de toda la jornada en la Semana Santa de Málaga, seguido cada año por miles de personas. El cierre del Lunes Santo lo pondrá Estudiantes, que volverá a protagonizar su tradicional acto con el obispo de Málaga, José Antonio Satué, quien se estrena este 2026, en una cita prevista para las 18.30 horas.
- La nueva cafetería de Málaga que ofrece gratis ludoteca y parque de bolas: 'Aquí los bocadillos son de otro nivel
- La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros
- Lección urbanística de Málaga al mundo
- Horarios e itinerarios del Lunes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026
- Horarios e itinerarios del Domingo de Ramos en la Semana Santa de Málaga 2026
- Málaga es la quinta provincia española con más extranjeros con autorización de residencia por arraigo
- La marisquería de Málaga con 70 años de historia que sirve el mejor cartucho de pescaíto frito por pocos euros: 'Aquí no solo se sirve marisco, se honra al mar
- Sigue en directo las procesiones del Domingo de Ramos en Málaga