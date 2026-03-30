Sigue en directo las procesiones del Lunes Santo en Málaga

El Lunes Santo 2026 llega a Málaga como una de las jornadas con más personalidad de la Semana Santa malagueña. La ciudad se sumerge de lleno en un día marcado por las devociones populares, el recogimiento, la fuerza de los barrios, el peso de la historia y unas tradiciones que conviven con el impulso de las generaciones más jóvenes. Además, esta jornada presenta algunos cambios destacados en el orden de paso y en los horarios de varias corporaciones, aspectos clave para quienes quieran seguir de cerca las procesiones.

La principal novedad del Lunes Santo en Málaga es que Pasión será la primera cofradía en recorrer el itinerario oficial. La hermandad adelanta ligeramente su salida y modifica su recorrido para entrar en la Tribuna Oficial a las 17.35 horas por el lateral de la plaza de la Constitución, después de ponerse en la calle a las 16.50 horas. Tras ella pasará Crucifixión, que se sitúa como la segunda corporación del día, con salida a las 15.55 horas desde El Ejido, antes del paso de Gitanos.

Desde El Perchel llegará Dolores del Puente, cuya entrada en el recorrido oficial está prevista al filo de las ocho de la tarde. A continuación lo hará el Cautivo, uno de los momentos más multitudinarios de toda la jornada en la Semana Santa de Málaga, seguido cada año por miles de personas. El cierre del Lunes Santo lo pondrá Estudiantes, que volverá a protagonizar su tradicional acto con el obispo de Málaga, José Antonio Satué, quien se estrena este 2026, en una cita prevista para las 18.30 horas.