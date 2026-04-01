El calor y la devoción marcan el Martes Santo

El Martes Santo recuperó en Málaga la plenitud de la calle. Sin lluvia con en 2025 y con un calor apretado desde primeras horas, la jornada discurrió con gran afluencia de público, horarios fluidos y estampas de recogimiento y fervor repartidas por el Centro y los barrios, en un día en el que la ciudad volvió a entregarse a sus cofradías desde la salida de la primera cruz de guía hasta la noche.

El Rocío

Uno de los momentos más esperados se vivió en la Tribuna de los Pobres con la llegada del Rocío. El bullicio habitual de ese enclave se convirtió en silencio para recibir la cabeza de procesión. La banda de cornetas y tambores Suspiros de Pasión entró con ‘Santa Cruz’ y, tras unas filas ordenadas de nazarenos morados, apareció desde Carretería el trono del Señor de los Pasos en el Monte Calvario. La campana marcó el avance lento del Nazareno, acompañado por la Agrupación Vera+Cruz de Campillos con ‘Entrada en Jerusalén’, en una maniobra muy ajustada y seguida con atención por un público que había atendido las peticiones de silencio. Con ayuda policial para ordenar el paso en la estrechez de la calle, el trono giró hacia el pueblo antes de marcharse hacia Cisneros con ‘Jesús de la Sentencia’.

Después llegó la explosión de júbilo con la Virgen del Rocío. Antes incluso de entrar en la Tribuna de los Pobres, el público enlazó durante minutos vivas, piropos y aplausos. La respuesta del trono fue la que distingue a la corporación: la Virgen se volvió hacia el pueblo y los varales se metieron entre el gentío. La banda de música Virgen del Rocío interpretó la marcha de estreno ‘La Virgen que quiero yo’, de Francisco Javier Criado, cantada a coro por los portadores. Los dos pulsos finales y el último toque de campana cerraron una de esas escenas que resumen la identidad del Martes Santo malagueño.

La jornada del Rocío había comenzado mucho antes, a las 15.00 horas, en una salida procesional seguida por familias enteras, vecinos y amigos en el entorno del Altozano y Cruz Verde. Allí se mezclaron los nervios del estreno de quienes se vestían por primera vez con la emoción doméstica de una hermandad muy pegada a su barrio. Entre túnicas planchadas, papeletas, medallas y abrazos de última hora, la salida dejó además la imagen de una calle volcada con su cofradía, en una tarde en la que ni la hora de la siesta ni el calor vaciaron los laterales del recorrido.

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Las Penas

También la Catedral fue escenario de otro de los grandes hitos del día. Las Penas, única hermandad de la jornada que realizó estación de penitencia en el primer templo, dejó una de las escenas más sobrecogedoras del Martes Santo. En Molina Lario, con el viento ganando protagonismo y las velas apagadas, el Santísimo Cristo de la Agonía giró hacia la rampa de la Catedral mientras sonaba ‘Un solo corazón’. Después, ya en el interior, el silencio se impuso en las naves catedralicias y la procesión alcanzó su momento central en un acto penitencial plenamente asumido por la corporación. A la salida, el Señor buscó la calle San Agustín a sones de ‘Nuestra Oración’, mientras María Santísima de las Penas apareció acompañada por la banda de música de Nuestra Señora de la Paz, que interpretó ‘Rocío’, de Vidriet. Entre los detalles más comentados quedó el manto floral y, en su parte baja, un racimo de uvas que atrajo la atención de los congregados.

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Nueva Esperanza

Nueva Esperanza ofreció otra de las imágenes potentes del día en una ciudad entregada al sol y a la sombra. En calle Mármoles, el público se apretaba donde podía resguardarse mientras al fondo se vislumbraba el cortejo. Los capirotes morados avanzaban entre una nube de incienso que envolvía al Cristo del Perdón, seguido por promesas muy concentradas en su caminar. Más tarde, la Virgen de Nueva Málaga se adentró en el Puente de la Aurora con ‘La Gracia de María’, interpretada por la banda de música de Zamarrilla, antes de continuar hacia el centro. La procesión registró una detención de unos quince minutos al encontrarse por delante a las Penas, en una jornada que, paradójicamente, destacó por la ausencia de retrasos y por el adelanto con el que algunas corporaciones estaban alcanzando puntos clave del recorrido. En la cofradía se advirtió además el crecimiento del cuerpo de nazarenos de ambas secciones y llamó la atención la degradación cromática de las velas de la Virgen, desde el marfil de los primeros tramos hasta el verde esperanza de los últimos. Entre los estrenos musicales sobresalió ‘Señor de Santa Ana’, dedicada al titular y recibida con una ovación del público.

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La Estrella

La emoción también tuvo un espacio íntimo en la Estrella. Frente a la Catedral, en medio del discurrir de la cofradía y de la vigilancia policial del paso, un niño que se había separado de sus padres fue atendido por los agentes hasta que pudo reencontrarse con ellos detrás de una valla al paso de la Virgen. Poco después, una hermana de la corporación, visiblemente afectada por la enfermedad, consiguió acercarse al trono para que su medalla pasara por el manto de la imagen y comenzó a rezar en silencio. Fueron apenas unos minutos de procesión, pero bastaron para condensar la dimensión devocional que despierta la Virgen de la Estrella entre sus fieles.

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El Rescate

En el barrio de la Victoria, la salida del Rescate volvió a convertir calle Agua en uno de los puntos de mayor concentración del Martes Santo. El trono del Cristo del Rescate se abrió paso por la estrechez de la calle antes de ganar amplitud hacia Victoria, entre un público que aguardaba desde mucho antes. En el interior de la hermandad quedaron palabras de apoyo del capataz a sus hombres de trono, en una apelación a la fraternidad que enlazó con el tono de una cofradía muy arropada por su entorno. Tras el Señor caminó María Santísima de Gracia, recibida entre lágrimas, oraciones y gestos de quienes aguardaban su paso desde balcones y aceras.

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La Sentencia

La noche avanzó con otra de las novedades de la jornada: la salida de la Sentencia. A las 19.15 horas salieron la cruz guía y los faroles dorados que la escoltan, con los sones de la banda de cornetas del Nazareno de Almogía. El gran foco estaba puesto en el trono del Señor, estrenado este año tras no poder lucirse en 2025 por la lluvia. El conjunto, con dorados, negro, blancos y policromía en las esquinas, generó comentarios desde el primer momento. La maniobra de salida exigió retirar las cabezas de tres varales, mientras sonaba ‘Padre Nuestro’ y los hombres de trono salvaban el escalón con aparente naturalidad. Detrás del misterio marchó por primera vez la agrupación musical San Lorenzo Mártir, de Viñeros, que había llegado en pasacalles con la marcha ‘La Sentencia’, de Javier Cebrero. Antes de la salida, el hermano mayor, José María Romero, recordó el largo camino recorrido hasta el estreno y a los hermanos fallecidos.

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Ese tono de recuerdo y pertenencia acompañó también a la Virgen del Rosario. Los toques de campana tuvieron para muchos hermanos un eco de ausencia por quienes ya no estaban, con una mención emocional a Ramón Páez, figura discreta y constante al pie de su Señora. La banda de música de la Soledad de Mena interpretó antes de la salida el ‘Ave María’ de Vavilov y, tras el himno nacional, ‘Reina del Santo Rosario’, compuesta por Sergio Bueno en el 75 aniversario de la incorporación de la titular mariana a la cofradía. El exorno floral de jarras con orquídeas malvas y anthuriums mantuvo la gama celeste, azul y rosa habitual en el trono.