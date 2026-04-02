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Fotos de las procesiones

La Semana Santa de Málaga de 2026, en imágenes

Las galerías de imágenes y las crónicas de las salidas procesionales de las cofradías de Pasión de la Semana Santa malagueña

El Lunes Santo, Málaga volvió a reencontrarse con el Cautivo

El Lunes Santo, Málaga volvió a reencontrarse con el Cautivo / Álex Zea

Álex Zea

Gregorio Marrero

Eduardo Nieto

Viernes Santo

Monte Calvario

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Monte Calvario

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Monte Calvario

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Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Monte Calvario / Álex Zea

Descendimiento

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Descendimiento

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Descendimiento

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Salida procesional de Descendimiento este Viernes Santo de 2026. / Gregorio Marrero

Amor

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Amor

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Amor

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Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Amor / Álex Zea

Dolores de San Juan

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Dolores de San Juan

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Dolores de San Juan

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Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Dolores de San Juan / Gregorio Marrero

Santo Traslado

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Santo Traslado

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Santo Traslado

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Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Santo Traslado / Álex Zea

Piedad

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Piedad

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Piedad

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Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Piedad / Eduardo Nieto

Sepulcro

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Sepulcro

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Sepulcro

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Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Sepulcro / Eduardo Nieto

Servitas

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Servitas

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Servitas

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Salida procesional de Servitas este Viernes Santo de 2026. / Eduardo Nieto

Jueves Santo

Mena

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Mena

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Mena

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Salida procesional de Mena este Jueves Santo de 2026. / Gregorio Marrero

Viñeros

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Viñeros

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Viñeros

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Salida procesional de Viñeros este Jueves Santo de 2026. / Álex Zea

Cena

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Cena

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Cena

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Salida de la Sagrada Cena este Jueves Santo de 2026 / Eduardo Nieto

Santa Cruz

Semana Santa de Málaga | Jueves Santo: Santa Cruz

Semana Santa de Málaga | Jueves Santo: Santa Cruz

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Semana Santa de Málaga | Jueves Santo: Santa Cruz / Álex Zea

Vera+Cruz

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Vera+Cruz

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Vera+Cruz

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Salida procesional de Vera+Cruz este Jueves Santo de 2026. / Eduardo Nieto

Zamarrilla

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Zamarilla

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Zamarilla

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Salida procesional de Zamarilla este Jueves Santo de 2026. / Álex Zea

Misericordia

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Misericordia

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Misericordia

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Salida procesional de Misericordia este Jueves Santo de 2026. / Gregorio Marrero

Esperanza

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Esperanza

Semana Santa de Málaga 2026 | Jueves Santo: Esperanza

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Salida procesional de la Esperanza este Jueves Santo de 2026 / Eduardo Nieto

Miércoles Santo

El Rico

Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: El Rico

Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: El Rico

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Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: El Rico / Álex Zea

Expiración

Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Expiración

Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Expiración

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Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Expiración / Gregorio Marrero

Mediadora

Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Mediadora

Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Mediadora

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Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Mediadora / Álex Zea

Fusionadas

Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Fusionadas

Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Fusionadas

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Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Fusionadas / Gregorio Marrero

Salesianos

Semana Santa 2026 | Miércoles Santo: Salesianos

Semana Santa 2026 | Miércoles Santo: Salesianos

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Semana Santa 2026 | Miércoles Santo: Salesianos / Eduardo Nieto

Sangre

Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Sangre

Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Sangre

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Semana Santa de Málaga 2026 | Miércoles Santo: Sangre / Eduardo Nieto

Martes Santo

Rocío

Semana Santa 2026 | Martes Santo: Rocío

Semana Santa 2026 | Martes Santo: Rocío

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Semana Santa 2026 | Martes Santo: Rocío / Álex Zea

Nueva Esperanza

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Nueva Esperanza

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Nueva Esperanza

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Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Nueva Esperanza / Eduardo Nieto

Estrella

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Estrella

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Estrella

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Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Estrella / Gregorio Marrero

Penas

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Penas

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Penas

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Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Penas / Eduardo Nieto

Sentencia

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Sentencia

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Sentencia

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Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Sentencia / Gregorio Marrero

Rescate

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Rescate

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Rescate

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Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Rescate / Álex Zea

Lunes Santo

Cautivo

Semana Santa de Málaga 2026 | Lunes Santo: El Cautivo

Semana Santa de Málaga 2026 | Lunes Santo: El Cautivo

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Semana Santa de Málaga 2026 | Lunes Santo: El Cautivo / Álex Zea

Dolores del Puente

Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Dolores del Puente

Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Dolores del Puente

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Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Dolores del Puente / Gregorio Marrero

Estudiantes

Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Estudiantes

Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Estudiantes

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Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Estudiantes / Eduardo Nieto

Gitanos

Semana Santa de Málaga 2026 | Lunes Santo: Gitanos

Semana Santa de Málaga 2026 | Lunes Santo: Gitanos

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Semana Santa de Málaga 2026 | Lunes Santo: Gitanos / Gregorio Marrero

Pasión

Semana Santa 2026 | Lunes Santo:Pasión

Semana Santa 2026 | Lunes Santo:Pasión

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Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Pasión / Eduardo Nieto

Crucifixión

Semana Santa de Málaga 2026 | Lunes Santo: Crucifixión

Semana Santa de Málaga 2026 | Lunes Santo: Crucifixión

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Semana Santa de Málaga 2026 | Lunes Santo: Crucifixión / Eduardo Nieto

Domingo de Ramos

Pollinica

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Pollinica

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Pollinica

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Salida procesional de la Pollinica este Domingo de Ramos de 2026 / Álex Zea

Lágrimas y Favores

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Lágrimas y Favores

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Lágrimas y Favores

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Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Lágrimas y Favores / Álex Zea

Humildad

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Humildad

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Humildad

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Humildad | Domingo de Ramos de la Semana Santa de Málaga 2026 / Eduardo Nieto

Dulce Nombre

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Dulce Nombre

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Dulce Nombre

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Semana Santa de Málaga 2026 | Dulce Nombre: Domingo de Ramos / Eduardo Nieto

Prendimiento

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Prendimiento

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Prendimiento

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Prendimiento en la Tribuna de los pobres desde el balcón de El Mantenío. Domingo de Ramos. Semana Santa 2026 / Eduardo Nieto

Huerto

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Huerto

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Huerto

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Semana Santa de Málaga 2026 | Huerto: Domingo de Ramos / Gregorio Marrero

Salud

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Salud

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Salud

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Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Salud / Gregorio Marrero

Humildad y Paciencia

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Humildad y Paciencia

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Humildad y Paciencia

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Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Humildad y Paciencia / Gregorio Marrero

Salutación

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Salutación

Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Salutación

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Semana Santa de Málaga 2026 | Domingo de Ramos: Salutación / Eduardo Nieto

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