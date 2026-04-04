El mercado de antigüedades crece en Todocoleccion impulsado por auge del coleccionismo religioso durante la Semana Santa

La Semana Santa y la Pascua se consolidan como uno de los periodos clave para el mercado de antigüedades en el portal malagueño Todocoleccion. En este contexto, el auge del coleccionismo religioso actúa como uno de los principales motores de crecimiento de la categoría, impulsado tanto por su dimensión cultural como por su arraigo en la memoria colectiva.

En lo que va de 2026, las ventas de antigüedades han aumentado un 10% respecto al año anterior, consolidándose como una de las secciones con mayor peso en la plataforma, con cerca del 16% del total del catálogo.

Este dinamismo se traduce en miles de piezas vendidas a través de Todocoleccion y refuerza el papel de las antigüedades como uno de los principales motores del marketplace. En este contexto, el portal celebra la Semana de Antigüedades Religiosas, una campaña específica que impulsa este tipo de coleccionismo, y prevé cerrar el cuatrimestre con un incremento de ventas del 20%, confirmando "el fuerte interés del mercado por las antigüedades y, especialmente, por las piezas vinculadas al ámbito religioso".

Antigüedades sacras

Dentro de las antigüedades sacras, destacan crecimientos significativos en distintas tipologías, lo que evidencia el dinamismo del segmento: las capas pluviales lideran el incremento con un +180%, seguidas de las benditeras (+63%), la orfebrería (+38%) y los rosarios (+38%).

También registran una evolución destacada los crucifijos (+29%), los ornamentos litúrgicos (+29%), los escapularios (+17%) y las cruces (+14%), consolidando el interés creciente por piezas vinculadas al culto y la devoción, tanto en su vertiente histórica como ornamental.

El arte religioso mantiene una posición destacada entre los coleccionistas. En el primer trimestre de 2026 se ha registrado un crecimiento de ventas de más del 30% en retablos, junto con incrementos en pintura religiosa (+27%) y grabados (+13%).

Tallas e imágenes devocionales --en madera policromada, yeso o escayola-- conviven con óleos, acuarelas y estampas que representan escenas bíblicas, iconografía mariana o pasajes de la Pasión.

A ello se suma la relevancia de la orfebrería litúrgica, con piezas como cálices, custodias, relicarios o incensarios. Junto a estas obras, los objetos de devoción doméstica --crucifijos, benditeras, medallas, rosarios o estampas-- siguen teniendo una fuerte presencia en el mercado, configurando un catálogo amplio que combina piezas de gran valor histórico con otras más accesibles pero igualmente significativas.

En los últimos años, han precisado, Todocoleccion ha registrado un crecimiento constante en la sección de arte religioso y antigüedades sacras. Este dinamismo se intensifica durante la Semana Santa, con campañas específicas y subastas temáticas centradas en coleccionismos de nicho como la cartelería, los itinerarios procesionales o los enseres cofrades.

Daniel Valdés, director de Operaciones de Todocoleccion, ha afirmado que "2026 confirma una tendencia ya apuntada en campañas anteriores: el coleccionismo religioso no solo mantiene su presencia, sino que crece de forma sostenida".

Entre los factores que explican este crecimiento destacan la revalorización del patrimonio local y el interés de nuevos coleccionistas atraídos por la memoria familiar. Muchos buscan piezas similares a las presentes en su infancia, lo que impulsa especialmente la demanda de objetos de pequeño y mediano formato.

Al mismo tiempo, Todocoleccion "se consolida como un escaparate internacional que conecta a vendedores especializados, anticuarios y particulares con compradores de todo el mundo, facilitando que piezas únicas encuentren su mercado".

Por otro lado, ha apuntado que el crecimiento del sector también se apoya en herramientas que aportan transparencia y confianza. Servicios como Orientaprecios y Todotasacion, este último basado en inteligencia artificial, permiten conocer el valor de mercado de las piezas mediante informes detallados.

En el ámbito del arte religioso, estas tasaciones incluyen análisis sobre tipología, época, materiales, estilo y comparativas con ventas recientes, ofreciendo un contexto completo para compradores y vendedores.

En definitiva, "2026 confirma la fortaleza de las antigüedades como una categoría estratégica dentro de Todocoleccion. Su crecimiento sostenido, junto con el impulso del coleccionismo religioso, refuerza su peso económico en la plataforma y la consolida como una de las secciones con mejor comportamiento".

El arte religioso, por su parte, no solo mantiene su presencia en templos, cofradías y hogares, sino que se proyecta también en el ámbito del coleccionismo, donde tradición, memoria y valor conviven. En Todocoleccion, "este patrimonio encuentra un espacio de referencia en el que piezas únicas conectan con nuevos compradores y continúan generando interés en el mercado", han señalado.