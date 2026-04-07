La Hermandad del Rosario de Fátima amplía su trono y abre la inscripción para la procesión de alabanza del 9 de mayo

La Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Fátima ha anunciado la apertura del plazo de tallaje e inscripción para participar en el cortejo de la procesión de alabanza, una cita señalada para los devotos y vecinos que tendrá lugar el próximo 9 de mayo y que este año llegará con importantes novedades.

Según ha informado la corporación, el periodo de inscripción permanecerá abierto del 13 al 30 de abril, en horario de 19.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes, en la sede de la hermandad, en la Avenida de Fátima, 10, junto a la entrada principal de la parroquia. La organización ha precisado además que el 24 de abril no habrá actividad de inscripción con motivo de la celebración del pregón.

Pregón de la hermandad de Fátima

Uno de los grandes atractivos de esta edición será precisamente ese pregón de la Hermandad del Rosario de Fátima, que correrá a cargo de Ramón Borrajo, popularmente conocido como Moncho Borrajo, en un acto al que la entidad invita expresamente a toda la ciudadanía.

La principal novedad anunciada para esta procesión de alabanza del Rosario de Fátima será la ampliación del trono a cuatro varales, una mejora relevante que permitirá aumentar la participación de hombres y mujeres de trono en el cortejo y reforzar la presencia de fieles en una jornada que la Hermandad quiere convertir en una edición especialmente recordada.

La hermandad anima a todos los fieles, hermanos y público en general a sumarse a una convocatoria que continúa creciendo y consolidándose como uno de los actos más destacados de su calendario. La combinación de novedades, participación y ambiente de devoción hace prever que la Procesión de Alabanza del 9 de mayo pueda convertirse en una de las más especiales e históricas celebradas hasta la fecha.