Málaga reparte 90.000 euros entre las cofradías para flores, velas y música de Semana Santa

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a poner dinero sobre la mesa para sostener uno de sus grandes escaparates: la Semana Santa. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes una convocatoria de 90.000 euros para ayudar a las cofradías a pagar parte de los gastos de sus salidas penitenciales y ayudar a afrontar los gastos en flores, cera y la contratación de formaciones musicales. Esta nueva línea de subvenciones para hermandades está pensada para aliviar parte de la factura que dejan en las corporaciones los elementos más visibles de una salida procesional y que forman parte de su puesta en escena y que contribuyen a potenciar el carisma de cada una.

Cada entidad beneficiaria podrá recibir 2.195,12 euros, siempre que cumpla los requisitos fijados en la convocatoria y acredite haber afrontado un gasto superior a 3.000 euros, IVA incluido. El dinero se abonará en un único pago mediante transferencia bancaria, ha informado el Consistorio.

Ayudas para la Semana Santa

La convocatoria va dirigida a las entidades que forman parte de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa que hayan procesionado este año. El Consistorio defiende esta línea de apoyo como una herramienta para apuntalar "una de las manifestaciones culturales con mayor impacto en la ciudad, tanto por su dimensión patrimonial como por su capacidad de proyección exterior".

Detrás de la fórmula administrativa hay una idea política nítida: sostener económicamente una celebración que Málaga exhibe como marca propia. Y hacerlo, además, sobre gastos que resultan esenciales para cualquier desfile procesional.

Qué gastos se podrán justificar

Las ayudas no serán automáticas. Para optar a ellas, las entidades deberán justificar con facturas de 2026 que han asumido gastos vinculados directamente a la salida procesional de esta Semana Santa. El listón queda fijado en esos 3.000 euros mínimos de desembolso. La convocatoria admite compatibilidad con otras ayudas públicas o privadas, aunque obliga a las corporaciones beneficiarias a incorporar la imagen corporativa municipal en sus soportes de difusión.

La presentación de solicitudes deberá hacerse exclusivamente por vía electrónica, a través de la sede del Ayuntamiento de Málaga, y el plazo será de 20 días hábiles contados desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Solo se admitirá una solicitud por cofradía o hermandad.

Con este movimiento, el equipo de Gobierno refuerza su respaldo económico a la Semana Santa de Málaga, una cita que, más allá de la devoción, también funciona como motor cultural, turístico e identitario.

Cambios en empleo público

Por otro lado, la sesión de la Junta no se quedó ahí. En materia de Recursos Humanos, el Ayuntamiento ha aprobado la modificación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para cubrir tres plazas de oficial de oficio albañil.

También se introdujeron cambios en la composición de tribunales calificadores de otros procesos selectivos, en concreto los correspondientes a 41 plazas de oficial de oficio conserje de grupo escolar y tres plazas de oficial de oficio fontanero.

Revés para una empresa en contratación

Otro de los acuerdos relevantes afecta al área de contratación pública. La Junta de Gobierno Local ha desestimado el recurso presentado por la empresa Sealand On Offshore Services, SL contra la penalidad impuesta por el Ayuntamiento y el procedimiento para declarar su prohibición de contratar.

El origen del conflicto está en la licitación del servicio de salvamento, socorrismo, primeros auxilios y asistencia sanitaria en las playas de Málaga. El Consistorio sostiene que la mercantil no atendió correctamente los requerimientos de documentación sobre solvencia económica y técnica, lo que derivó en la consideración de retirada indebida de su oferta. La penalidad asciende a 82.383,93 euros.

Teletrabajo y venta de vehículos municipales

La Junta de Gobierno Local ha aprobado además el nuevo acuerdo de teletrabajo para el personal municipal, una medida pactada con la representación sindical y planteada como instrumento para modernizar la administración, mejorar la organización interna y favorecer la conciliación.

A ello se suma la declaración de 59 vehículos del parque móvil municipal como efectos no utilizables por fin de vida útil o imposibilidad de reparación. Su enajenación se ha aprobado a favor de Autodesguace La Alberca, S.L. por 11.800 euros, IVA incluido.

Urbanismo: un trámite que no seguirá adelante

En el capítulo urbanístico, el Ayuntamiento ha inadmitido a trámite un estudio de detalle en calle Estrella del Mar y Camino de Totalán. El motivo es que la actuación planteada, vinculada a un viario privado de acceso a parcelas residenciales interiores, puede resolverse por la vía ordinaria de licencias, sin necesidad de abrir este instrumento de planeamiento, ha informado el Consistorio a través de un comunicado.