Elecciones en la Esperanza de Málaga: Sergio Morales y Esperanza Narváez abren una pugna de alto voltaje

Recién terminada la Semana Santa, en la Esperanza ya no se habla solo del Jueves Santo, del nuevo manto o del eco que aún deja Roma en su historia más reciente. Se habla de urnas. Y de unas elecciones que se adivinan de alto voltaje en una de las grandes corporaciones de la ciudad: Sergio Morales irá a por la reelección y enfrente emerge una candidatura opositora con apellido propio, discurso de cambio y voluntad de convertir la cita electoral en un pulso entre continuidad y renovación. La pugna se anuncia intensa porque en la archicofradía no se discute solo un relevo orgánico, sino también el relato de estos cuatro años. El bloque oficialista llega con una obra de gobierno reconocible y con el gran aval simbólico de la participación de la Virgen en el Jubileo de las Cofradías de 2025 en la capital italiana y su exposición al culto en el Vaticano. La oposición, por su parte, trata de activar otro clima interno: el de una corporación que, a su juicio, necesita abrir una nueva etapa.

En ese tablero, Sergio Morales parte con una baza evidente: representa la continuidad de un núcleo de poder perfectamente identificable. Fue elegido hermano mayor el 25 de junio de 2022 y su comisión permanente quedó integrada, entre otros, por Carlos Ismael Álvarez Cazenave como primer teniente de hermano mayor y por Carlos Javier López Armada como fiscal, dos nombres de peso en la historia reciente de la corporación, así como la mayoría de los miembros de la anterior ejecutiva que encabezaba el segundo, con Tadeo Furest como albacea general y alma mater de la apuesta cultual de la hermandad.

El Nazareno del Paso, este Jueves Santo. / Eduardo Nieto

Narváez entra en escena con apellido propio

La novedad de esta precampaña la encarna Esperanza Narváez, cuya irrupción añade temperatura y también una poderosa carga simbólica. No se presenta solo como una candidata alternativa, sino como la hija de Manuel Narváez Díaz, hermano mayor de la archicofradía entre 1984 y 1992, es decir, en la etapa en la que se produjo uno de los grandes hitos de la corporación: la coronación canónica de la Esperanza, celebrada el 18 de junio de 1988. Ese dato no es menor. En una hermandad tan marcada por la memoria, la continuidad histórica y los grandes apellidos, la candidatura de Narváez no puede leerse como una simple contestación coyuntural. Tiene detrás un capital familiar y sentimental que conecta con uno de los momentos más emblemáticos de la devoción esperancista y con una saga muy reconocible dentro de la casa.

Además, la propia candidata ha querido construir su presentación desde ese vínculo íntimo con la archicofradía. En la carta de lanzamiento de su proyecto se define como archicofrade “desde el mismo día en que nací” y subraya que la devoción al Nazareno del Paso y a la Virgen de la Esperanza fue “la mayor herencia que recibí de mis padres, Manolo y Lola”.

Narváez intenta, además, apropiarse de un lenguaje inclusivo y emocional con clara intención electoral. Promete una archicofradía entendida como “la casa de todos”, se compromete a una “gestión transparente y directa de la institución con el hermano” y define su propuesta como “un proyecto de renovación” para “hacer aún más grande nuestra Institución, sin olvidar nuestras raíces”.

No se trata, por tanto, de una candidatura improvisada ni meramente testimonial. En su carta reivindica que ha desempeñado “diferentes labores y funciones” y que ha pertenecido a “varias juntas de gobierno”, mientras que fuentes oficiales de la propia archicofradía ya la situaban en 2022 ejerciendo como subjefe de procesión y presentando ante la junta el informe del Jueves Santo de aquel año.

"Me comprometo a hacer de ésta, nuestra casa, un lugar de verdadera acogida y encuentro donde nadie se sienta extraño, encontrando la atención y el respeto necesario ante cualquier inquietud, con la garantía de una gestión transparente y directa de la institución con el hermano", ha destacado en la carta compartida este mismo miércoles.

Morales llega con el aval de la gestión y el hito de Roma

Frente a esa apelación a la renovación, Sergio Morales puede exhibir gestión, estructura y relato. La propia archicofradía lo sitúa no solo como hermano mayor, sino también como pieza muy implicada en la organización procesional: en 2022 fue nombrado jefe de procesión y en la estructura del Jueves Santo aparecía además como mayordomo adjunto del trono de la Virgen; en 2025 volvió a figurar como jefe de procesión y mantuvo una presencia destacada en la organización de la salida procesional.

Pero, sobre todo, Morales llega a este pulso con una bandera que lo condiciona todo: Roma 2025. La junta de gobierno aprobó en abril de 2024 la invitación formulada en nombre del Papa para que la Virgen de la Esperanza participara en la gran procesión del Jubileo, y el cabildo extraordinario de hermanos la ratificó por aclamación el 6 de mayo de 2024, fijando desde ese momento el gran hito del mandato.

La actual mayordomía convirtió aquella invitación en una operación de enorme alcance devocional e institucional. La archicofradía cifró en unas 1.500 personas la peregrinación a la Puerta Santa de San Pedro del Vaticano del 15 de mayo de 2025, mientras que en la sesión del cabildo ordinario de junio de ese mismo año se reconoció expresamente la contribución de quienes hicieron posible los actos celebrados en Roma y Málaga con motivo del Jubileo.

Morales, además, puso voz pública a ese relato. En una entrevista previa a la gran procesión llegó a afirmar que para algunos mayores de la cofradía la presencia de la Virgen en San Pedro era “incluso más importante que la propia coronación de la Virgen en 1988”, y expresó también el orgullo de haber llevado a la corporación a una estampa histórica de la religiosidad popular andaluza.

El eco de Roma no terminó en mayo del año pasado. En noviembre de 2025, la junta informó de la autorización concedida por la Comune di Roma para colocar un retablo cerámico conmemorativo en la Via Claudia, una señal de que el equipo de gobierno sigue rentabilizando aquel episodio como gran emblema de la etapa de Morales.

Gran procesión por el Jubileo de las Cofradías, con la Esperanza ante el Coliseo. / Álex Zea

Continuidad frente a renovación

Eso explica el verdadero alcance de estas elecciones. Morales no comparece desde la debilidad, sino desde una posición de poder, con una estructura consolidada, con el apoyo de nombres fuertes y con un mandato que puede resumirse en esta imagen romana de tan enorme impacto. Narváez, en cambio, tratará de convertir el proceso en algo más que una votación sobre gestión: un debate sobre el modelo de hermandad, el trato al hermano, la participación interna y el futuro tono de la corporación, que desde hace meses quedan en evidencia en las opiniones de muchos archicofrades a través del espacio digital 'Soy de la Esperanza', desde el que se ha visualizado el paso al frente del sector alternativo y se presenta a sí mismo como un proyecto de “renovación y compromiso” para “la reflexión, el diálogo y la construcción de un futuro proyecto común”.

Y ahí está precisamente el alto voltaje del proceso. Porque la oposición no aparece desde la nada: llega con apellido, memoria, experiencia interna y un discurso reconocible. Y porque el oficialismo tampoco afronta la cita como un trámite: llega con poder orgánico, una obra de gobierno visible y el aval de haber pilotado uno de los episodios más extraordinarios de la historia reciente de la archicofradía.

Más allá de Roma, la actual mayordomía ha dejado otras banderas de gestión. En el plano caritativo, la archicofradía vinculó el viaje jubilar a una acción extraordinaria de su obra social y anunció la entrega de 30.000 euros a 14 entidades religiosas y sociales de Málaga, entre ellas Proyecto Hombre, Cáritas, la AECC, la Fundación Cesare Scariolo o el Comedor Santo Domingo.

En patrimonio, uno de los proyectos emblemáticos del mandato ha sido el nuevo manto de procesión de la Virgen. El cabildo eligió el taller de Salvador Oliver para ejecutar la pieza diseñada por Javier Sánchez de los Reyes, el contrato se firmó en mayo de 2025 y la hermandad activó después un portal específico para canalizar aportaciones y vincular a hermanos y devotos al bordado de una obra llamada a convertirse en uno de los grandes legados materiales de este ciclo.

Y en el terreno institucional, la archicofradía impulsó en febrero de 2025 una campaña de adhesiones para que el futuro tercer hospital público de la ciudad llevara el nombre de Hospital Virgen de la Esperanza. La iniciativa cristalizó en enero de 2026, cuando el presidente andaluz anunció oficialmente esa denominación; la propia corporación interpretó entonces el gesto como un reconocimiento al vínculo histórico de la devoción con la salud y a su trayectoria de colaboración con entidades sanitarias y sociales

En la Esperanza, por tanto, la campaña ya ha empezado aunque el cabildo electoral aún no haya sido convocado. Y todo indica que no habrá una simple sucesión, sino una confrontación de fondo entre dos maneras de entender la corporación: la que reivindica la solidez del último mandato y la que quiere abrir una nueva etapa bajo la bandera de la “renovación”. Aunque existe siempre la opción de llegar a acuerdos y unificar criterios.