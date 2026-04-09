La Agrupación de Cofradías de Málaga lanza ‘Fe’, un gran foro cultural para debatir sobre ciencia, religión y ética

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga quiere abrir las puertas de San Julián a los grandes debates del presente. Lo hará con ‘Fe’, un proyecto cultural de amplio alcance que unirá pensamiento, tradición, patrimonio y diálogo a través de conferencias, mesas redondas y una singular exposición sobre belenes hispanoamericanos. La entidad supracofrade ha presentado este jueves este ambicioso ciclo, como una nueva propuesta cultural con la que pretende convertir su sede en un espacio estable de reflexión y encuentro en torno a algunos de los grandes asuntos del mundo contemporáneo, todo ello desde la mirada de la tradición cristiana.

La iniciativa ha sido dada a conocer en la sede de la institución, con la participación del presidente, José Carlos Garín, y del responsable de Cultura, Alejandro Cerezo, que desgranó un programa pensado para sacar a la Agrupación de cualquier repliegue interno y abrirla a una conversación más amplia con la sociedad.

Garín defendió la necesidad de promover propuestas que ayuden a construir una sociedad “más formada, más preparada y más consciente de la necesidad de escuchar”, mientras que Cerezo incidió en la idea de que la fe también exige preguntas, reflexión y debate.

Un ciclo para pensar el mundo de hoy

El primero de los dos grandes bloques de ‘Fe’ será el ciclo ‘Ciencia, Religión y Ética en el mundo de hoy’, concebido como un foro abierto y gratuito que reunirá en Málaga a voces destacadas del pensamiento, la ciencia, la filosofía y la teología.

La programación se prolongará hasta el mes de noviembre y podrá seguirse también en streaming a través de los canales oficiales de la Agrupación. El propósito, según se explicó durante la presentación, es abordar de manera accesible cuestiones esenciales del presente y poner en diálogo lo humano y lo trascendente.

De la vida después de la muerte a la relación entre ciencia y fe

El calendario arrancará en abril con el encuentro ‘Vida después de la muerte’, que sentará en la misma mesa al escritor Juan Manuel de Prada y al neurocientífico del CSIC Álex Gómez-Marín.

En mayo, la atención se trasladará al ámbito de la educación, con la participación de Gregorio Luri, José Carlos Ruiz y Serafín Béjar. Ya en junio, el foco estará en los desafíos éticos del mundo actual, en una sesión en la que intervendrán Lola López Mondéjar, Antonio Diéguez y el propio José Carlos Ruiz.

Tras el verano, el proyecto continuará con nuevas citas dedicadas al origen del ser humano, la mística contemporánea y la relación entre ciencia y fe, con nombres de referencia como Amelia Valcárcel, Juan Arnau, Victoria Cirlot, Juan José Tamayo o Pere Estupinyà.

Una exposición inédita sobre belenes hispanoamericanos

El segundo gran eje de ‘Fe’ será la exposición ‘Belenes Hispanoamericanos. La influencia del Belén español en América’, prevista para los últimos meses del año.

La muestra reunirá cerca de medio centenar de piezas procedentes de distintos países y permitirá contemplar cómo la tradición del Belén fue reinterpretada en América Latina a través de lenguajes artísticos, materiales y códigos culturales propios, sin perder el sentido original del Nacimiento como relato universal.

La propuesta quiere poner en valor ese mestizaje entre herencia española y creatividad americana, subrayando la riqueza patrimonial y simbólica de una tradición profundamente arraigada en ambos lados del Atlántico.

San Julián, abierta al debate y al pensamiento

Con este proyecto, la Agrupación busca consolidar en la ciudad un espacio en el que convivan la reflexión intelectual, la dimensión artística y la tradición cultural. La idea, en palabras de Alejandro Cerezo, es “abrir San Julián a los temas de hoy para formar a cristianos y cofrades de hoy”.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga y Junta de Andalucía, además de la colaboración de UMAS Seguros y AC Málaga Palacio.

La puesta en marcha de ‘Fe’ refuerza la voluntad de la Agrupación de Cofradías de Málaga de ampliar su radio de acción cultural más allá del calendario procesional. El objetivo es situar en el centro asuntos como el conocimiento, el debate, el patrimonio y la fe, en una propuesta que aspira a tener continuidad y peso propio dentro de la vida cultural malagueña.