La Semana Santa de Málaga 2026: un 53% más de visitantes y un 8% de aumento en el cortejo de nazarenos

La Semana Santa de Málaga 2026 ha cerrado con un balance histórico. La ciudad ha registrado un nuevo récord de asistencia, en una edición que, además, ha transcurrido con normalidad en el Recorrido Oficial y deja buenas perspectivas para el próximo año.

Con los cortejos ya de regreso en sus casas de hermandad, las imágenes de nuevo en sus templos y las bandas alejadas del centro, llega el momento de hacer balance. Y la primera conclusión que extrae la Agrupación de Cofradías de Málaga es clara: la cita cofrade sigue creciendo en poder de convocatoria.

Ese análisis se ha presentado este martes en la sede de la Agrupación, en un acto encabezado por su presidente, José Carlos Garín, quien ha puesto el acento en tres claves de la última Semana Santa: el aumento de visitantes, la renovación casi total de los abonos y el desarrollo fluido del itinerario oficial.

Así, la Semana Santa de Málaga no solo cierra una edición de récord, sino que empieza ya a dibujar su siguiente paso: consolidar el tirón de público y explorar nuevas formas de acercar la tradición al presente.

Grandes cifras en sillas y asistencia

Garín informó que cerca de 24.000 sillas han sido las disponibles en el Recorrido Oficial. Un 99% de los abonados del año pasado han repetido este año, liberando únicamente 900 sillas que fueron puestas a la venta y vendidas en menos de 24 horas. Además, añade que existe la posibilidad de adquirirlo en tres plazos siendo el precio medio por silla para toda la Semana Santa alrededor de los 85 euros.

El montaje del Recorrido Oficial y sus tribunas comenzó el 19 de marzo y se terminó de ajustar en 18 días, teniendo en cuenta su coincidencia con el Festival de Cine de Málaga. Una vez acabada la Semana Santa, se desmontó en 48 horas. Gracias a la reducción de altura de las tribunas hace unos años atrás, se ha logrado una mayor facilidad para el desmonte.

Mayor visibilidad, participación y organización

En este año 2026, la Agrupación de Cofradías ha contratado a 380 personas de las cuales 150 han sido destinadas únicamente a labores de control. La existencia de 13 pasillos, definidos por las autoridades, parecen no ser suficiente para la gran masa de personas que desean cruzar de un punto a otro. José Carlos Garín, insiste en que hay que respetar los cortejos de cada procesión y que se intenta gestionar la apertura de los pasos sin que afecte a los miembros de una procesión. Para ello, se mantienen conversaciones con los jefes de procesión y mayordomos para una mayor organización a la hora de la apertura de los pasos durante una procesión.

Cada vez asisten más personas a la Semana Santa de Málaga y ha aumentado un 53% con respecto al número de visitantes de años anteriores. La visibilidad dentro del Recorrido Oficial para quienes no poseen sillas es mayor con respecto a los recorridos anteiores. Según Garín, un 40% del Recorrido Oficial es abierto.

Muestra en color verde del 40% del Recorrido Oficial abierto al público / C.C.

Ha crecido un 8% el cortejo de nazarenos y hay más de 100 penitentes nuevos en cada cofradía. Gracias al uso del GPS, ya instalado en todas las hermandades, la Agrupación y los fieles pueden acceder al desplazamiento y ritmo de cada una de ellas.

Además, Garín insiste en que "la Semana Santa ha funcionado gracias a los cofrades voluntarios". 120 personas realizaron un curos de reanimación cardiopulmonar (RCP) con una formación ofrecida por el 061 y prestaron su ayuda para velar por la salud del público y participantes. No hay que lamentar ningún incidente grave, salvo algunas caídas, desvanecimientos o pequeños cortes. Según los mandos de los cuerpos de seguridad, algo anecdótico dentro de la cantidad de personas que asisten a la Semana Santa.

Días con más afluencia, itinerarios y Recorrido Oficial

Lunes Santo y Jueves Santo han sido los días con más público para ver la Semana Santa de Málaga tanto en las sillas como en general. Respecto a los itinerarios y horarios, Garín argumenta que se han cumplido todas las expectativas y no ha existido ningún retraso grave. Únicamente el Martes Santo hubo un retraso de 15 minutos en Tribuna Oficial, pero agradece la colaboración de todas las hermandades para solucionarlo.

La Agrupación de Cofrdías apuesta por seguir con el mismo Recorrido Oficial, ya que ninguna cofradía se ha quejado sobre el mismo y tampoco ha ofrecido ningún cambio o solución al respecto.

Un operario realiza tareas de quitar la cera de Semana Santa de las aceras de la ciudad / Álex Zea / LMA

Líquido anticera

La desapareción del líquido anticera es también una de las grandes noticias de esta Semana Santa de Málaga 2026. Las cofradías han mostrado a la Agrupación su satisfacción por esta decisión: "No han existido resbalones ni manchas y esta es la línea a seguir para los próximos años", ha concluido Garín