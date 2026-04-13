Las Glorias de Málaga ya tienen cartel 2026: luz, simbolismo y sello de Quique Postigo para anunciar el ciclo letífico

Málaga ya tiene imagen oficial para anunciar el tiempo letifico de 2026. La Agrupación de Glorias presentó este viernes el cartel que servirá de emblema para el nuevo ciclo, una creación firmada por Quique Postigo que apuesta por la simbología, la luz y la transformación como ejes de su propuesta. La obra se dio a conocer en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, escenario elegido para un acto que, como principal novedad, se celebró de forma independiente y desligado del pregón, que será este próximo sábado. Con ello, la presentación gana entidad propia dentro del calendario cofrade de la ciudad.

El cartel lleva por título ‘La unión de todas las glorias: Ego sum lux mundi’ y plantea una lectura distinta a la habitual en este tipo de obras. Lejos de apoyarse en una representación directa de las imágenes titulares, Quique Postigo propone una composición concebida como una vidriera que invita al espectador a recorrer visualmente la obra desde la parte superior hasta llegar a su foco de luz central.

Según la idea planteada por el autor, la pintura simboliza el tránsito hacia un tiempo nuevo, una especie de metamorfosis dentro de la cartelería de las Glorias malagueñas. En ese recorrido visual aparece una puerta con forma de arco inspirada en la Alcazaba, entendida como símbolo de paso hacia una nueva era.

Así es el cartel de las Glorias de Málaga de este 2026. / L. O.

Un lenguaje artístico distinto para las Glorias de Málaga

La creación está realizada en técnica mixta, con el uso de pastel, pastel al óleo, acuarela, acrílicos y rotuladores, sobre un soporte de 100 por 70 centímetros. Esa combinación refuerza el carácter contemporáneo de una obra que busca abrir caminos dentro del arte cofrade local.

El mensaje del cartel gira en torno a la historia, la espiritualidad y la renovación, con una estética que se aparta de los esquemas más clásicos. La intención, según se desprende de la presentación, es ofrecer una imagen con personalidad propia, capaz de identificar el tiempo pascual y el calendario letífico desde una óptica nueva.

La obra reúne símbolos y elementos de las 24 hermandades en una composición coral presidida por una puerta central, como anuncio de una gran procesión común. Entre sus detalles figuran referencias a los patronos de Málaga, distintas advocaciones marianas y emblemas devocionales, con la luz como eje principal y símbolo de la Resurrección. El cartel se completa con un amanecer sobre Málaga, la Catedral y el mar, en una escena llena de color que une tradición, identidad y futuro.

La presentación reunió a representantes del mundo cofrade y cultural en un enclave poco habitual para este tipo de citas. El encargado de conducir el acto fue José Ocón, presidente de la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente y persona cercana al artista.

El cartel de la Agrupación de Glorias de este 2026 se presentó en el Patio de Banderas. / Eduardo Nieto

La vertiente musical también tuvo protagonismo con la participación del tenor Luis María Pacetti y la soprano Lourdes Martín Leiva, acompañados al piano por David García. Durante el acto interpretaron el ‘Esurientes’ del Magnificat de Antonio Vivaldi y el ‘Ave Maris Stella’, antes del descubrimiento oficial de la obra.

Victoria Ribes y Quique Postigo descubren la obra

Tras la actuación musical, la presidenta de la Agrupación de Gloria, Victoria Ribes, descubrió el cartel junto al propio autor. La pintura fue recibida con una cálida ovación por parte de los asistentes, que respaldaron una propuesta artística llamada a marcar el inicio del nuevo periodo de Gloria.

El calendario letífico comenzó ya con el Domingo de Resurrección, coincidiendo con el inicio del tiempo pascual, y se prolongará hasta enero del próximo año, por lo que este cartel se convierte desde ahora en una de las imágenes de referencia para las hermandades de Gloria de la ciudad.