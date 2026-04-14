La parroquia de Fátima, de Málaga, se llena con un concierto góspel solidario para reparar su tejado

La parroquia de Fátima, en Málaga capital, vivió el pasado domingo un concierto vocal de música góspel ofrecido por Verso Libre Gospel Band, en una cita solidaria que unió fe, emoción y compromiso con un objetivo muy concreto: recaudar fondos para la reparación del tejado de la parroquia.

Desde los primeros compases, el público quedó atrapado por la fuerza escénica y la sensibilidad del grupo, que firmó una actuación muy aplaudida con interpretaciones de temas como Joyful Joyful y Total Praise. La respuesta de los asistentes superó las expectativas de la organización, tanto por la afluencia como por la intensidad de una velada que convirtió la iglesia en un espacio de comunión y emoción compartida.

El concierto puso además el broche a un fin de semana musical en el que la formación desarrolló una masterclass vocal. Los participantes de ese taller tuvieron la oportunidad de sumarse después al recital en varias interpretaciones colectivas, aportando aún más fuerza a un repertorio que incluyó piezas como Say the Word, So Amazing, The Blessing of Abraham, Soon as I Get Home, You Know My Name y Now I’m on My Way.

Componentes del Verso Libre Gospel Band en la parroquia de Fátima. / L. O.

Uno de los momentos más especiales de la tarde llegó con Oh Happy Day, convertido en el gran cierre de una actuación que hizo vibrar al templo. Muchos asistentes se pusieron en pie y respondieron con una larga ovación, en una escena marcada por la emoción y por la intensidad de lo vivido durante todo el concierto.

La cita fue organizada por la propia parroquia bajo la dirección de su rector, José Luis Bellón, a partir de una iniciativa impulsada por el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Fátima, que también colaboró activamente en la celebración del evento.

Desde la organización han querido trasladar su agradecimiento a Verso Libre Gospel Band por su entrega, su cercanía y la calidad de una actuación que dejó un recuerdo imborrable entre los asistentes, con el deseo de volver a contar con el grupo en futuras ocasiones.