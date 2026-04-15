El Carmen de Huelin presidirá el Rosario de las Glorias, que por primera vez será el sábado por la tarde

No es un simple ajuste de agenda. Es un cambio de calado en uno de los cultos más reconocibles del calendario letífico de Málaga. La Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga ha logrado el visto bueno del Obispado para mover el Rosario de las Glorias a la tarde del sábado, rompiendo así con el molde habitual del domingo por la mañana. Y lo hará además con una imagen de tirón popular y fuerte arraigo marinero: la Virgen del Carmen de Huelin. La institución ha decidido tocar una de sus citas más simbólicas sin caer en el inmovilismo y el rosario a partir de este 2026 dejará atrás su esquema tradicional y se celebrará en la tarde del tercer sábado de octubre, después de que la diócesis haya autorizado el cambio solicitado.

La decisión no es menor. El Rosario de las Glorias está definido por la propia Agrupación como su culto más importante y, de acuerdo con la información oficial del organismo, venía celebrándose en el penúltimo domingo de octubre. Ese formato llevaba años marcando el pulso de una convocatoria ya consolidada dentro del calendario letífico malagueño, cuya primera edición se remonta a 2004, presidida entonces por la Inmaculada Concepción.

Con el giro aprobado ahora, la Agrupación persigue algo más que mover una fecha en el calendario: busca más participación, más presencia en la calle y una mayor capacidad de convocatoria para un acto que aspira a exhibir su dimensión pública y evangelizadora. En otras palabras, quiere sacar más músculo y hacerlo en un horario potencialmente más amable para hermanos, fieles y devotos.

Así se celebra habitualmente el Rosario de las Glorias

El formato habitual del acto ayuda a entender la relevancia del cambio. En las últimas ediciones, el rosario ha arrancado en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, desde donde la imagen elegida avanza por el Centro Histórico mientras se rezan los misterios hasta llegar a la Catedral de Málaga. Allí se celebra la Misa Estacional o Pontifical, tras la que se organiza la procesión de regreso por calles céntricas hasta volver al templo de salida o al punto previsto por la organización.

Ese esquema se ha repetido en fechas recientes con variaciones menores de horario e itinerario. En 2024, por ejemplo, el recorrido de ida partió de los Mártires hacia la Catedral por Santa Lucía, Granada, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Duque de la Victoria y San Agustín; en 2025, la estructura volvió a sostenerse sobre la misma idea: rosario matinal, llegada al primer templo de la diócesis, eucaristía y regreso procesional por el corazón del Centro.

Las imágenes que lo han presidido en los últimos años

El relevo de imágenes que han encabezado este rosario también da medida del peso del acto. En 2025 fue elegida la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés. En 2024 tomó el testigo la Virgen del Carmen de Olías. En 2023 presidió por primera vez este rosario la Virgen del Rosario de Santo Domingo, coincidiendo con el 450 aniversario de la institución de la festividad de Nuestra Señora del Rosario. En 2022 la protagonista fue la Virgen de la Cabeza de Málaga, y en 2021 el rosario estuvo presidido por María Santísima de Araceli, filial de Málaga.

Ese repaso reciente confirma una idea evidente: la Agrupación utiliza cada edición para proyectar en el Centro de Málaga devociones muy distintas, con perfiles barriales, históricos y estéticos propios, pero reunidas bajo un mismo escaparate de ciudad.

Rosario de las hermandades de Gloria con la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés / Eduardo Nieto

El Carmen de Huelin, una elección con mensaje

Que en 2026 la elegida sea la Virgen del Carmen de Huelin no parece casual. La elección conecta con una devoción profundamente asentada en un barrio de marcado carácter popular y marinero, y encaja además con esa voluntad de la Agrupación de dar visibilidad pública a sus hermandades en uno de sus cultos más representativos. Si el cambio de día buscaba más afluencia y más eco, la designación de Huelin apunta exactamente en esa dirección.

La operación tiene, por tanto, una doble lectura: por un lado, la de una reordenación estratégica del Rosario de las Glorias; por otro, la de una apuesta por una imagen con capacidad real de movilización. Málaga ya sabe, de hecho, cómo funciona este mecanismo: cuando una convocatoria cofrade toca bien la tecla del horario, del recorrido y de la devoción elegida, el resultado suele notarse rápido en la calle.

La Agrupación mueve ficha y lo hace sobre una cita que no es secundaria. El Rosario de las Glorias no es un acto accesorio ni una postal costumbrista más: es la gran expresión pública del tiempo de glorias en Málaga. Por eso el cambio autorizado por el Obispado abre un escenario nuevo. El reto ahora será comprobar si el salto al sábado por la tarde convierte este rosario en un acto todavía más visible, más concurrido y más fuerte en el Centro de la ciudad.