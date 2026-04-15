El Gran Poder mira a sus orígenes: la Misericordia celebra una exposición por el centenario de esta advocación

Hay aniversarios que no se limitan a echar la vista atrás: sirven para explicar quién se fue, quién permanece y qué símbolos siguen sosteniendo la devoción de un barrio. Eso es lo que busca la cofradía de la Misericordia con 'Aquella Virgen del Perchel', una exposición con la que reivindica los cien años de la actual advocación de Nuestra Señora del Gran Poder y redescubre el peso histórico, artístico y sentimental de una de las grandes dolorosas de El Perchel. La hermandad pone desde este viernes el foco sobre uno de los capítulos más significativos de su historia reciente: la imagen que durante siglos fue conocida como Virgen de los Dolores y que desde 1926 recibe culto como Gran Poder. La efemérides se traduce ahora en una muestra con vocación de memoria, patrimonio y reafirmación devocional.

La inauguración está fijada para este viernes 17 de abril a las 19.30 horas en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Málaga, donde podrá visitarse hasta el 12 de junio de 2026.

La propuesta expositiva no se queda en una simple acumulación de enseres. Lo que plantea la hermandad es una lectura más ambiciosa: volver a mirar a la Virgen del Gran Poder desde sus raíces, su transformación histórica y la riqueza simbólica de un ajuar que forma parte de la identidad visual de la corporación perchelera.

Con ese objetivo, la exposición se articula en dos grandes líneas narrativas: 'Mater Dolorosa' y 'Virgo Potens'. Dos caminos distintos, pero complementarios, para entender cómo una misma imagen ha encarnado a lo largo del tiempo una devoción profundamente arraigada en el barrio y en la Semana Santa de Málaga.

Mater Dolorosa: el origen de la antigua Virgen de los Dolores

El primero de los bloques se adentra en el origen y la trayectoria de la primitiva Hermandad de los Dolores de la iglesia de San Pedro, fundada en 1721. Desde ahí, el recorrido enlaza con su posterior integración, primero con la hermandad de Buena Muerte y Ánimas y, más tarde, con la hermandad de la Misericordia en 1921, una vez trasladada a la iglesia del Carmen.

Ese viaje histórico se apoya además en piezas especialmente significativas. El visitante podrá contemplar el ajuar más antiguo conservado de la imagen, entre el que destacan sus mangas bordadas, su puñal y su rosario, junto a varias obras pictóricas de gran valor artístico. A ello se suman los estandartes de los Siete Dolores de la Virgen, incorporados a la muestra para explicar la iconografía propia de esta advocación primitiva.

Información sobre la exposición que se inaugura este viernes. / L. O.

Virgo Potens: la construcción del Gran Poder

La segunda parte de la exposición gira hacia la advocación actual. Virgo Potens arranca con un texto introductorio sobre el sentido singular de este título aplicado a una imagen mariana y despliega después el conjunto más representativo del ajuar de la Virgen.

Ahí aparecerán algunas de las piezas que mejor definen su estética: las bambalinas de su característico palio, varias sayas y el manto de capilla, todo ello dentro de esa poderosa línea de terciopelo negro bordado en plata que ha terminado por convertirla, con justicia, en la conocida Reina de plata.

La exposición incorpora también sus coronas, varias de sus joyas más singulares, los encajes más destacados y algunos estrenos preparados de cara a este centenario. El recorrido culmina con un gran mural fotográfico que repasa la historia de la Virgen del Gran Poder desde sus primeros tiempos hasta septiembre de 2025, como cierre visual de una devoción que la cofradía reivindica como pasado, presente y futuro de aquella Virgen del Perchel.

Tríptico anunciador de la muestra 'Aquella Virgen del Perchel'. / L. O.

Patrimonio, memoria y devoción

En el fondo, la intención de la Misericordia va bastante más allá de exhibir piezas valiosas. Lo que persigue la corporación es redescubrir a la Virgen del Gran Poder como un icono tricentenario y devocional, una referencia que ha atravesado generaciones y que sigue ocupando un lugar central en la espiritualidad y en la memoria colectiva del barrio.

No es un matiz menor. Porque en una ciudad donde el patrimonio cofrade se consume muchas veces a golpe de impacto visual o de calendario procesional, esta muestra apuesta por detenerse, contextualizar y explicar. Es decir, por devolverle profundidad a una imagen sobradamente conocida, pero no siempre suficientemente leída.

Un acto inaugural con nombres propios

La inauguración contará con la intervención de Juan José Degara Herrera, hermano mayor de la Misericordia; Enrique Guevara Pérez, presentador del cartel anunciador; Juan Antonio González García, primer teniente hermano mayor; José González 'Lazarus', autor del cartel; y Manuel García Zurita, encargado de presentar el acto.

Con esta exposición, la Misericordia no solo celebra una fecha redonda. También reivindica una herencia. La de una Virgen que cambió de nombre hace un siglo, pero no de peso emocional. La de una dolorosa que sigue siendo, para muchos, mucho más que una titular de cofradía: la Virgen del Perchel.