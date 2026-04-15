Una pedida de mano ante la Virgen de Zamarrilla el Jueves Santo en Málaga, la novia lo tiene claro: “No había una mejor para mí”

La pedida de mano ante la Virgen de Zamarrilla a una joven de 22 años ha generado debate en redes sociales, pero ella ha querido responder con claridad: para su historia, no había un escenario mejor. La protagonista asegura que tanto ella como su pareja son “muy cofrades” y que la propuesta de matrimonio, realizada ante el trono de la Virgen de Zamarrilla el pasado Jueves Santo fue muy especial para ambos, fue incluso más bonita de lo que había imaginado.

La joven explica que llevan tres años de relación y que viven juntos desde septiembre del año pasado. Aunque reconoce que son jóvenes, defiende que una relación no se mide por el tiempo, sino por la conexión. En su caso, sostiene que ambos siempre han tenido claro que querían casarse y que el paso dado por su novio no fue impulsivo, sino meditado desde hacía meses.

Según cuenta, él eligió ese lugar por la fuerte carga sentimental y familiar que tenía. Se trataba de la Virgen de Zamarrilla, a la que su familia ha estado vinculado toda la vida, una imagen que también se había convertido en muy especial para ella desde que empezaron su relación. Por eso, lejos de compartir algunas críticas, la novia insiste en que fue una pedida completamente acertada y profundamente emotiva.

Las familias, presentes

Además, la escena estuvo rodeada de un componente íntimo y familiar que hizo el momento todavía más especial. Antes de pedirle matrimonio, él había hablado con ambas familias, que estuvieron presentes durante la propuesta. Para la joven, ese detalle terminó de convertir la escena en un recuerdo inolvidable que todavía siente como un sueño.

“No había mejor pedida para mí”, resume la novia, convencida de que el amor, la fe compartida y el vínculo con sus familias dieron sentido a un momento que, pese al debate generado, ella recuerda como perfecto.