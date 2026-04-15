Salesianos sacará en procesión por primera vez la Santa Cruz Torre del Ángel en Capuchinos

La hermandad de Salesianos ha decidido dar el salto a la calle y organizar este próximo 8 de mayo la primera procesión de la Santa Cruz Torre del Ángel, una cita inédita en Capuchinos que convierte en realidad lo que hace poco más de un año era solo una posibilidad. La corporación prepara esta salida que quiere dejar huella en el calendario cofrade del barrio. La corporación ha anunciado la celebración de esta procesión con esta pieza, bendecida el pasado 2025, con una salida de exaltación a la Santa Cruz que recorrerá las calles de su barrio y que supondrá, de hecho, la primera vez que este nuevo símbolo devocional salga al exterior.

La novedad tiene carga simbólica. Cuando la Santa Cruz Torre del Ángel fue bendecida en la casa hermandad el 22 de febrero de 2025, la propia corporación no cerraba la puerta a que pudiera procesionarse en el futuro, como reconocía su hermano mayor, David Martín. Ese escenario ya se ha desbloqueado. Poco más de un año después, Salesianos transforma aquella incógnita en una realidad y abre una nueva vía para reforzar su presencia pública en un mes de mayo especialmente intenso en el barrio.

La evolución es clara. En 2024, la hermandad anunció por primera vez la celebración de la Cruz de Mayo con la apertura de su casa hermandad, y en 2025 repitió la convocatoria en el mismo formato, con ambiente festivo y barra popular. Ahora el proyecto crece y pasa del espacio interno a la calle, con una procesión propia que apunta a consolidarse como una nueva cita del calendario salesiano de primavera.

Una cruz con firma propia

La pieza no es un elemento menor ni improvisado. La Santa Cruz Torre del Ángel fue realizada por el hermano Ángel Saavedra y presentada públicamente por la hermandad como una obra singular, muy vinculada al lenguaje tradicional de las cruces de mayo. El diseño corresponde a Curro Claros; la ejecución en orfebrería, al taller de Emilio Méndez; y los bordados fueron realizados por el taller de Juan Rosén en Málaga. Además, la bendición de 2025 sirvió para situar esta cruz como un nuevo foco patrimonial dentro de la corporación del Miércoles Santo.

No es un estreno cualquiera. Para Salesianos, la salida de esta cruz supone ensanchar su propuesta devocional y popular en mayo, un mes en el que el entorno de Capuchinos ya vive con fuerza otras convocatorias marianas y procesionales. La nueva cita añade un ingrediente propio: una estética distinta, una devoción aún reciente y un formato que puede atraer también a los más jóvenes y a muchas familias del barrio.

Cómo participar en la procesión

La hermandad ya ha activado el procedimiento para quienes quieran formar parte de esta primera salida. Según la información difundida por la corporación, los hermanos y feligreses interesados deberán rellenar un formulario de inscripción antes del 26 de abril. Después, para confirmar el puesto en la procesión y realizar el tallaje de los hombres y mujeres de trono, será necesario acudir a la casa hermandad los días 27, 28 y 29 de abril, en horario de 20.00 a 21.30 horas. La participación llevará aparejado un donativo de 5 euros.

Con este movimiento, Salesianos no solo organiza una procesión nueva. También lanza un mensaje: la Santa Cruz Torre del Ángel ya no será solo una pieza para presidir un altar o una celebración interna. Desde este mayo quiere ganar calle, barrio y devoción. Y hacerlo, además, desde un enclave donde mayo nunca pasa desapercibido: Capuchinos.

La operación tiene además un evidente valor de identidad. La hermandad del Cristo de las Penas lleva años consolidando su patrimonio y ampliando su presencia en la vida cofrade de la ciudad. Esta primera procesión de la Santa Cruz Torre del Ángel encaja en esa estrategia: sumar una convocatoria propia, reconocible y con capacidad de arraigo.