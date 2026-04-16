Fran Cabello: “Las cofradías, y también las Glorias, mantienen unos valores que la sociedad va perdiendo”

Designado pregonero de las Glorias de Málaga 2026 el pasado septiembre, Francisco José Cabello Fernández llega a la cita con una biografía profundamente ligada al Cautivo, al Carmen y al Rocío. La propia Agrupación de Glorias, presidida por Victoria Eugenia Ribes, subraya su amplia trayectoria cofrade y su paso por distintos medios de comunicación especializados, además de ser secretario de dirección de la Junta Municipal del Distrito Centro. El nuevo ciclo letífico, además, ya ha echado a andar tras la reciente presentación del cartel oficial de Quique Postigo en el Ayuntamiento. La cita será este sábado, a las 20.00 horas, en la casa hermandad del Rocío, con presentación a cargo de Francis Márquez, pregonero del pasado año.

¿Qué sintió cuando la Agrupación de Glorias le comunicó que sería el pregonero de 2026?

Había una advertencia previa por parte de la presidenta. Sabía que mi nombre estaba ahí, en cartera, pero no esperaba que fuera ya para este año. Cuando me lo confirmó sentí una enorme alegría, sobre todo porque voy a compartirlo con mucha familia y muchos amigos que tengo dentro de la Agrupación de Glorias. Y, al mismo tiempo, asumí la responsabilidad de tener que hablar de todas y cada una de las hermandades.

Usted llega a este pregón con una biografía muy marcada por el Cautivo. ¿Cómo se traduce ese poso penitencial en un pregón dedicado a las Glorias?

Siempre he entendido que Pasión y Gloria están íntimamente relacionadas. Es verdad que mi formación religiosa está muy marcada por el mundo pasionista, pero al final todas las cofradías caminamos hacia lo mismo: una misma intención, un mismo sentido cristiano y un mismo camino de fe.

El Rocío forma parte de mi vida de una manera muy profunda y siempre deja huella en todo lo que escribo y siento

También tiene una vinculación muy fuerte con el Rocío. ¿Qué peso va a tener esa sensibilidad rociera en el texto que va a pronunciar?

Va a tener mucho peso. Para mí, la vida es un camino, y pocas cosas lo representan mejor que la peregrinación hacia la aldea. El pregón también va a ser eso: un camino que todos tenemos que recorrer, igual que las Glorias hacen presente esa fe a lo largo de todo el año. Además, el Rocío forma parte de mi vida de una manera muy profunda y siempre deja huella en todo lo que escribo y siento.

¿Qué cree que distingue a las hermandades de Gloria dentro del mapa cofrade de Málaga y qué las hace únicas?

Tienen una importancia enorme porque acercan la fe a sus feligresías y a sus barrios. Las penitenciales, por su propia naturaleza, miran mucho hacia el Centro, pero las Glorias generan hermandad en su entorno más cercano, hacen barrio y se identifican muchísimo con la gente que las rodea. Y también ocurre al revés: muchas personas de otros puntos de Málaga acuden a esos barrios porque se sienten vinculadas a esas hermandades.

Las Glorias a veces quedan en un segundo plano frente a la Semana Santa. ¿Es este pregón una oportunidad para reivindicarlas y sacarlas del rincón?

Sí, sin duda. No creo que deban establecerse diferencias entre cofradías de Pasión y de Gloria, aunque unas sean más conocidas que otras por su presencia en la Semana Santa. Las Glorias están ahí, tienen su peso y su relevancia, y sostienen una fe popular muy fuerte. Ahí están advocaciones como el Rocío, el Carmen, la Pastora o María Auxiliadora, que forman parte esencial de la devoción de Málaga.

¿Qué quiere que sienta quien lo escuche este sábado: emoción, reflexión, orgullo de ciudad, oración… o un poco de todo?

Sobre todo, orgullo de ciudad y orgullo de sentirse cofrade. Da igual que uno venga del mundo de la Pasión o del de la Gloria: al final todos nos sentimos cofrades y todos formamos parte de lo mismo. Me gustaría que ese sentimiento compartido estuviera muy presente.

A las Glorias no siempre se les da la relevancia que merecen y muchas veces basta con mirar el calendario para descubrir que hay una vida cofrade y devocional riquísima durante todo el año

Desde su experiencia en medios de comunicación cofrades, ¿cree que Málaga conoce de verdad el valor espiritual, patrimonial y popular de sus Glorias?

No del todo. Creo que, en general, se conocen bien solo las más visibles. A las Glorias no siempre se les da la relevancia que merecen y muchas veces basta con mirar el calendario para descubrir que hay una vida cofrade y devocional riquísima durante todo el año.

¿Va a ser un pregón más íntimo y testimonial o más literario y exaltador? ¿Dónde cree que estará su tono?

Va a ser más de sentimiento que de otra cosa. Ahí es donde creo que va a estar su tono.

¿Qué papel deben jugar hoy las Glorias en una ciudad como Málaga: evangelización, identidad de barrio, tradición popular o presencia pública de la fe?

Creo que son una mezcla de todo eso. Tienen una identificación clarísima con el barrio, pero también cumplen una función evangelizadora, porque son herramientas al servicio de la Iglesia. Vivimos en una sociedad muy marcada por la inmediatez, por la tecnología y, muchas veces, por cierta falta de compromiso. Frente a eso, las cofradías siguen manteniendo unos valores que poco a poco se van perdiendo en la sociedad.

Si tuviera que resumir en una sola idea el mensaje central de su pregón, ¿cuál sería?

Sentimiento.

¿Hay alguna advocación, algún momento vivido o alguna imagen personal que haya sido decisiva a la hora de escribirlo?

Hay una mezcla de muchas cosas. He querido dejar el Carmen y el Rocío para el final, mientras que el resto aparece en su lugar cronológico dentro del texto. La Pastora también tiene un significado muy especial para mí. Mi abuelo materno fue quien me hizo cofrade y falleció siendo un gran devoto del Carmen: sentado en su cama pero con los pies en contacto con el suelo; además, viví muy de cerca la coronación de la Pastora hace menos de dos años. Y el Rocío forma parte de mi vida desde siempre, desde que era pequeño. Todo eso me ha marcado a la hora de escribir.

Cuando termine el pregón, ¿qué le gustaría que dijera la gente al salir: “qué bien habló” o “qué verdad ha contado”?

Me gustaría que la gente saliera orgullosa y que pudiera verme como alguien que, en ese momento, ha intentado representar de verdad a las cofradías y a la hermandad.

¿Este pregón lo ha escrito más el cofrade, el rociero o el comunicador?

No hay una separación real entre esas facetas. Todas se juntan en el pregón. De hecho, el texto me ha salido más amplio de lo que esperaba. Mi vida cofrade me ha marcado mucho al escribirlo, igual que mi vivencia rociera. Y este año, además, no poder hacer el Camino del Rocío me duele especialmente; es algo que también está dentro de mí cuando me pongo a escribir. Este año no voy a poder hacer el Camino, porque coincide con uno de esos momentos extraordinarios que se viven en Almonte cada siete años. El 19 de agosto, la Virgen del Rocío es trasladada desde la aldea hasta la parroquia de la Asunción, en Almonte, donde permanece durante un tiempo vestida de Pastora. Es una tradición muy arraigada, vinculada a la protección de la Virgen sobre el pueblo, y que con el paso del tiempo se consolidó con esa periodicidad de cada siete años. En la última ocasión, además, el calendario se vio alterado por la pandemia de la Covid-19 y su regreso a la aldea se produjo después. ¿Qué le diría a un malagueño que conoce la Semana Santa, pero todavía no ha descubierto las Glorias?

Que en Málaga hay una riqueza inmensa de sentimiento religioso durante todo el año y que no debemos limitarnos a la Cuaresma y a la Semana Santa. Hay muchas manifestaciones de fe que pueden acercarnos a Dios, muy especialmente a través de la Virgen María, que está presente en la mayoría de las titularidades de Gloria.