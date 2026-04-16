La posible magna de las Glorias en Málaga que nadie ha explicado a las hermandades que podrían salir y que les genera malestar

La idea puede sonar potente sobre el papel: una gran cita mariana en Málaga para conmemorar el 25 aniversario de la Agrupación de Glorias. El problema es que, mientras el proyecto ya circula por la ciudad y ha saltado incluso a los medios, en varias de las hermandades que, en principio, estarían llamadas a participar, reina el desconcierto. No hay comunicación oficial, no se ha debatido en juntas de gobierno y nadie parece tener claro quién, cómo ni con qué respaldo real se está moviendo una posible procesión extraordinaria que ya ha encendido críticas internas.

La posible magna ha empezado a caminar, según dicen, por el peor sitio posible: el de las filtraciones, los comentarios de pasillo y la falta de explicaciones a las propias corporaciones que tendrían que sostenerla. Según adelantó este miércoles el diario Sur, la junta directiva que preside Victoria Eugenia Ribes trabaja en varios actos con motivo de la efeméride y entre ellos figura la posible celebración, el martes 12 de octubre de 2027, de un singular encuentro mariano con varias imágenes de la ciudad. En ese primer planteamiento se baraja la participación de la Virgen de la Victoria, la Virgen del Carmen del Perchel, la Divina Pastora, María Auxiliadora, la Virgen del Rosario de El Palo y uno de los dos simpecados rocieros, con epicentro en la Catedral y recorrido común por el Centro.

La propuesta, sin embargo, choca de frente con el panorama que describen a este periódico distintas fuentes de las hermandades de Gloria afectadas: nadie sabe nada con claridad, no ha existido una información formal a las juntas de gobierno y tampoco consta, según las fuentes consultadas, que el asunto se haya abordado oficialmente en la última junta celebrada por la Agrupación, que tuvo lugar el martes 24 de marzo. Nada venía, al menos, en el orden del día de esta reunión.

Procesión de la Divina Pastora por las calles de Capuchinos en 2025 / Eduardo Nieto

Una idea en la calle, pero no en las hermandades

Ahí está el principal foco de malestar. La sensación que trasladan varias voces es que el proyecto se ha puesto a circular fuera antes de quedar mínimamente atado por dentro. Algunas corporaciones aseguran que no han recibido “ninguna comunicación oficial ni extraoficial” sobre una eventual participación, mientras otras recuerdan que lo único que hubo fue una reunión a principios de curso, en septiembre, en la que se lanzó de forma genérica la posibilidad de estudiar una cita extraordinaria, pero sin concreción real ni desarrollo posterior.

El problema no es solo la falta de detalles, sino la ausencia de un cauce interno serio. Fuentes consultadas insisten en que no consta una comisión formalmente constituida, no se conocen sus integrantes y tampoco se ha trasladado a las hermandades un esquema claro del formato, el sentido, el encaje devocional o la viabilidad del proyecto. “No tenemos ni idea de nada”, resume con crudeza una de las voces consultadas.

Salida procesional de María Auxiliadora por Capuchinos en 2025 / Eduardo Nieto

Miedo al ridículo y rechazo al desorden

Ese vacío de información está alimentando una crítica cada vez más extendida al modo de actuar de la presidencia de la Agrupación de Glorias. No son pocas las fuentes que denuncian improvisación, desorden y una forma de proceder que, a su juicio, vuelve a colocar a las corporaciones ante hechos consumados o ideas lanzadas antes de tiempo.

El rechazo no va necesariamente contra la posibilidad de una gran convocatoria conmemorativa. De hecho, algunas hermandades admiten en privado que una cita bien armada, con contenido, garantías y un sentido claro, podría tener interés. Lo que cuestionan es el modo en que se está planteando. “No me fío y no quiero hacer el ridículo”, resume una de las fuentes consultadas, que refleja una inquietud compartida por otras corporaciones: nadie quiere exponerse públicamente a una operación mal cerrada, sin respaldo claro y con riesgo de fracaso. Sobre todo cuando, en un principio, la presidenta Ribes señaló que su deseo, al menos en septiembre, era reunir a los titulares de las 24 hermandades de la Agrupación en la plaza de la Constitución.

Otra voz es aún más gráfica: “Todo es un desorden tremendo”. La expresión resume bien el clima que se respira entre quienes ven con preocupación que se hable incluso de recorridos, formatos o apoyos institucionales mientras las propias hermandades siguen sin conocer oficialmente qué se pretende hacer ni en qué condiciones.

Procesión de la Virgen del Rosario / Eduardo Nieto

Ni comisión clara ni debate en juntas de gobierno

Uno de los reproches más repetidos es que la posible extraordinaria ni siquiera ha pasado todavía por el filtro lógico de las juntas de gobierno de varias corporaciones que aparecen ya en todas las quinielas. Y eso, en un proyecto de esta envergadura, se interpreta como una anomalía grave.

Las fuentes consultadas subrayan que no se ha producido una explicación ordenada, que no hay documentación trasladada a las hermandades y que ni siquiera se ha convocado una próxima junta con un orden del día donde el asunto figure con claridad. En ese contexto, varias corporaciones prefieren no moverse, no pronunciarse en exceso y esperar a ver si llega alguna propuesta real. La prudencia, de momento, se impone sobre cualquier entusiasmo.

No ayuda, además, que en el entorno de las Glorias circulen versiones distintas de un mismo proyecto. Algunas fuentes recuerdan que en un primer esbozo se llegó a hablar de una concentración mucho más amplia en la plaza de la Constitución, mientras que la versión conocida ahora reduce la convocatoria a seis grandes devociones marianas con acto central en la plaza del Obispo. Esa disparidad refuerza la idea de que el plan sigue verde, mutando y sin cerrar, aunque haya sido trasladado a la Delegación de Hermandades y Cofradías de la diócesis.

La procesión de la Virgen del Carmen Coronada de El Perchel, en imágenes /

Una efeméride importante

El 25 aniversario de la Agrupación de Glorias de Málaga ofrecía una oportunidad evidente para proyectar una imagen renovada, cohesionada y ambiciosa del movimiento letífico de la ciudad, que este sábado celebra su pregón a cargo de Fran Cabello. Precisamente por eso, algunas voces entienden que una mala gestión del aniversario puede tener el efecto contrario: agrandar la sensación de debilidad organizativa y alimentar la imagen de unas Glorias que siguen sin encontrar un rumbo firme.

Ese es el temor de fondo. No se trata solo de si habrá o no habrá procesión extraordinaria, sino de cómo se está construyendo —o desordenando— una iniciativa que debería nacer del consenso, del trabajo serio y de la lealtad con las propias corporaciones. “Han empezado por el tejado”, lamenta una de las fuentes consultadas.

Por ahora, lo único cierto es que la idea está en la calle mucho más de lo que está dentro de las hermandades. Y, de hecho, han preguntado, sin obtener respuesta por ahora. Eso, en una operación de esta sensibilidad, ya es un problema en sí mismo.

Entre el rechazo frontal y la adhesión ciega hay una posición intermedia que también aflora en las conversaciones mantenidas por este periódico: la de quienes no descartan participar, pero solo si el proyecto se define con solvencia, se explica con transparencia y ofrece garantías reales de éxito.

Porque una cosa es conmemorar un aniversario con altura y otra muy distinta embarcar a varias hermandades de Gloria de Málaga en una iniciativa confusa, nacida entre filtraciones y sin el mínimo trabajo interno previo. Ahí está hoy la frontera. Y también el verdadero termómetro del problema.