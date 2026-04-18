Fran Cabello convierte a Málaga en su pregón de las Glorias en un mapa de devociones

No fue un pregón de trámite ni una relación fría de advocaciones. Fran Cabello llevó al atril un texto con latido propio, un pregón escrito desde la memoria, la familia y la fe vivida, donde el Rocío de Almonte aparece como cumbre sentimental de su itinerario interior, sin restar un ápice de verdad al temblor con que nombró al Carmen Coronada y a la Divina Pastora. Hay pregones que informan, pregones que cumplen y pregones que dejan al descubierto a quien los pronuncia. El de este 2026 pertenece claramente a esta última categoría. En el salón de tronos de la casa hermandad del Rocío, en la Victoria, y con la presentación de Francis Márquez, que lo pronunció el pasado año, el cofrade malagueño levantó una pieza de fuerte aliento literario en la que la ciudad, sus barrios y sus devociones aparecen trenzados como una misma biografía espiritual.

Cabello no arrancó con una tesis, sino con una escena. Lo hizo desde la intimidad de unos “folios en blanco”, de una “pluma con tinta del color de la Esperanza” y de una memoria que se abre paso entre el mar, los mayores y la infancia. Ahí está una de las claves del texto: no pretendía explicar las Glorias desde fuera, sino desde dentro, desde lo que ha ido sedimentando en él “un trinitario, perchelero y malagueño”. Esa ha sido la fuerza del pregón: que antes de hablar de las hermandades habla de cómo esas hermandades han hecho a la persona.

Pregón de las Glorias, en imágenes / Eduardo Nieto

"Cerré los ojos y comenzaron a llegar a mi memoria momentos vividos o narrados por mis mayores. Llegaron a mí reminiscencia de las experiencias contadas por mi madre, de cómo su padre, mi abuelo Pepe, convertía en día grande el 16 de julio, cuando toda la familia esperaba en las orillas de La Malagueta la llegada de la Madre de Dios para bendecir las aguas a su paso celestial", señalaba en los primeros folios. "O como cumpliendo la tradición carmelita, abrazado al amor de su vida y con los pies en el suelo cruzaba la travesía hacia la bahía eterna de la salvación", recordaba así la muerte con los pies en contacto con el suelo, como es tradición en los devotos carmelitas.

Un pregón que no enumera: confiesa

El texto estaba lejos del inventario. Cabello no desfilaba advocaciones: las habitaba. Y en ese recorrido construyó una idea potente, seguramente una de las más fértiles de todo el pregón: las Glorias no empiezan cuando acaba la Semana Santa; las Glorias sostienen la vida cofrade durante todo el año. No es casual que lo dijera con esa claridad: “el tiempo de las Glorias es durante todo el año”. Ahí aparecía una reivindicación de fondo: la de unas corporaciones que a menudo viven más pegadas al barrio, a la parroquia y a la cercanía cotidiana que al gran escaparate del Centro Histórico de la capital malagueña.

Cabello afinó además un discurso que fue más allá del fervor. Reivindicó la hermandad como comunidad frente a la prisa, frente a la cultura de la imagen vacía y frente a la religión superficial. Cuando lamentó que hoy pese más “la cantidad de likes” que el sentimiento, o cuando recuerdó que las corporaciones son “instrumentos de la Iglesia”, estuvo colocando el pregón en un terreno más serio que el de la mera exaltación. Hubo una defensa de la fe popular como puerta de entrada, como pedagogía y como refugio compartido.

"Cuando aún el chirriar de las ruedas nos recuerdan las penitencias derramadas que quedaron marcadas por los cirios en las noches tibias y calladas de la Jerusalén malacitana. Cuando aún están marcados los cuerpos por las pisadas de nuestros Sagrados Titulares y nuestras pupilas todavía se quedan presas recordando las petaladas desde aquel balcón, la plegaria hecha saeta o la marcha que marcó el ritmo del corazón en la noche santa, la Agrupación de Glorias nos congrega para anunciar la llegada del tiempo de celebración, del tiempo de la alegría en la que la Málaga mariana celebra días grandes a lo largo del año y en toda la extensión de la ciudad", destacó.

El Rocío, cima emocional del pregón

Pero si hubo un eje que ordenó emocionalmente el discurso, ese fue, sin duda, el Rocío. No solo porque Fran Cabello sea hermano de la Real Hermandad del Rocío de Málaga, filial de Almonte, sino porque ahí el pregón dejó de ser evocación y pasó a ser desgarro contenido. Ya desde el arranque apareció “la senda rociera”, el “polvo de la Raya” y esa medalla apretada en la mano como si fuera una brújula del alma. Más adelante, el texto se entregó por completo a esa devoción.

Cabello acertó cuando no idealizó el camino como postal costumbrista. Lo presentó como escuela de verdad: “Que nadie olvide que se va de Romería”. Habló de caminar, cantar, llorar, compartir el pan, cruzar el Quema, llegar al Ajolí. Habló de amistad, de sacrificio, de comunidad. Y de una Málaga que tiene el privilegio de “tener dos hermandades”, distintas en formas, idénticas en amor. Ahí el pregón no solo se vuelve rociero; se vuelve también profundamente eclesial y popular, porque entiende la romería como experiencia de fe y no como decorado. "Que aquellos que nos critican que sepan que el camino no es fácil. Que sepan que las verdaderas amistades surgen en momentos como los que se viven cuando se camina sobre la raya, se comparte el pan y la comida, se cruza el Quema o se llora cuando se atraviesa el Ajoli. Benditos vosotros que tenéis la suerte y el honor de caminar por entre veredas, pinos y olor a romero para llegar ante la Blanca Paloma", subrayó.

Pregón de las Glorias, en imágenes / Eduardo Nieto

El mejor Cabello apareció, sin embargo, en el tramo final. Cuando se preguntó por “¿Qué tienes Rocío? ¿Qué he hecho yo para merecerte?”, el pregón alcanzó su cota más alta. Ya no había análisis, ya no había estructura, ya no había geografía... sino rendición. La descripción de la Virgen —“Tu mirada directa de salvación”, “Tu sonrisa anacarada”— y el remate final —“Almonte es tu pueblo, Andalucía tu reino y las marismas las puertas del cielo”— condensaron el corazón del texto. Ahí está su verdad más desnuda. Ahí se entiende que este pregón, por encima de todo, es un pregón atravesado por Almonte: "Ni el tiempo, ni las dolencias, ni la enfermedad ni las tempestades frenan al peregrino cuando se trata de ir a tu encuentro", destacó.

El Carmen Coronada: herencia, mar y sangre familiar

Si el Rocío es la cima emocional, el Carmen Coronada del Perchel es la raíz familiar y sentimental del pregonero. De hecho, el pregón empezó y terminó oliendo a sal. Se inició, como se ha dicho, con el recuerdo del abuelo esperando a la Virgen en La Malagueta y terminó con una de las páginas más bellas del texto, cuando el Carmen aparece como “faro celestial ante la adversidad”, “calma ante las tempestades” y “Estrella de los mares”. No es una devoción aprendida: es una devoción heredada.

Cabello acertó especialmente al perchelerizar el Carmen, al aterrizarlo en un barrio, en unos remos, en unas escafandras, en un puerto, en una madrugada... El Carmen no comparece solo como imagen marinera de la ciudad, sino como presencia íntima que conecta al pregonero con sus mayores: “el encuentro anual con el abuelo”. Esa frase vale un mundo. Porque explicó cómo funciona de verdad la religiosidad popular: como transmisión, como linaje afectivo, como memoria que no se resigna a desaparecer.

La Divina Pastora, Capuchinos y la llamada al futuro

La tercera gran columna del pregón fue la Divina Pastora. Y aquí Cabello cambió ligeramente el tono. Si en el Carmen dominó la herencia y en el Rocío la conmoción, en la Pastora mandó la ternura y también cierta nostalgia activa. La definió como “la reina de Capuchinos” y la sitúa como una devoción de amparo, de consuelo y de cuidado. La imagen de esa madre “sentada a la sombra de un árbol” es de las más delicadas del texto: "Cuatro siglos de devoción, cuatro siglos de peticiones, cuatro siglos de agradecimientos por tu intersección. Málaga es pastoreña", añadió.

Pero hay algo más. Al hablar de la romería de la Alegría, también en este barrio aledaño al Centro, Cabello introdujó casi una llamada pública, una invitación a que la Málaga cofrade vuelva a mirar de frente a esa cita y, sobre todo, a que lo haga la juventud. Cuando pidió que “las puertas de la parroquia de la Divina Pastora deben estar a rebosar”, el pregón abandonó por un momento el terreno íntimo para convertirse en arenga afectuosa. Ahí latió una preocupación real por el futuro de las Glorias y por la necesidad de seguir transmitiendo el testigo.

Las Glorias como ciudad completa

Uno de los mayores méritos del pregón fue que, aun reservando sus mejores pulsaciones para el Rocío, el Carmen y la Pastora, no perdió de vista el conjunto. Cabello recorrió con convicción las 24 corporaciones que forman parte de la Agrupación y proyecta una Málaga devocional que va “desde la Carihuela hasta Olías”, de Churriana a Capuchinos, del Perchel a los montes. En ese sentido, el texto logró funcionar como una especie de cartografía mariana de la ciudad. Y lo hizo, además, con la vista puesta en una Agrupación que en 2027 alcanzará sus 25 años de historia, y por este aniversario se estudian distintas actividades.

Pregón de las Glorias, en imágenes / Eduardo Nieto

Ese mapa no es decorativo. Tiene tesis. Cabello subrayó que las hermandades de Gloria poseen una fuerza propia: la de la parroquia, la del vecino, la de la casa abierta, la de la cercanía que muchas veces no necesita foco para ser decisiva. Cuando dijo que las letíficas “son las familias, son la cercanía”, está resumiendo en una sola línea el nervio de todo su pregón.

"Las hermandades y cofradías de Gloria dan una fortaleza enorme a la fe en su entorno. Si bien es cierto que las hermandades de Pasión tienen su recorrido en el Centro de la ciudad trayendo la devoción de sus feligresías y barrios, las hermandades y cofradías de Gloria tienen la indisoluble fuerza de sus parroquias, de sus vecinos, haciéndolas suyas en primera instancia, pasando a derramar su devoción por todas las esquinas de la ciudad. Si bien las cofradías de Pasión bajan al Centro de la ciudad, las de Gloria son las familias, son la cercanía en las que se hunden sus principios, sus bases y se propagan a través del boca a boca, de los vecinos que se marcharon a otro lugar a residir o de la devoción que va creciendo intrínsecamente en torno a la sagrada imagen", resumió el papel y representatividad de estas corporaciones letíficas malagueñas.

Un texto sensorial, barroco y muy malagueño

En lo literario, el pregón funcionó por acumulación sensorial. Había arena, sal, romero, biznagas, olas, campanas, candelas, barquillas, rejas, varales... Cabello escribió como quien borda una estampa y, a veces, como quien reza. Su estilo era enfático, sí, pero sincero. No temió la adjetivación, la anáfora ni la imagen emocional. Cuando aciertó, aciertó de lleno. Y cuando se excedió, lo hizo desde una autenticidad que se le perdona porque nunca suena impostada.

Por eso el pregón dejó la sensación de haber escuchado algo más que una pieza anual de calendario. Lo que Fran Cabello puso sobre el atril fue una autobiografía devocional con forma de pregón, una declaración de amor a las Glorias de Málaga y, por encima de todas las cosas, una confesión de parte: la de un hombre al que el alma se le termina yendo, inevitablemente, por el camino de Almonte.