La hermandad del Rocío presenta la Cruz del Mundo, que portará el Nazareno de los Pasos en su 50 aniversario

La hermandad del Rocío de Málaga ha presentado la nueva Cruz del Mundo, una obra diseñada por Curro Claros que llevará el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y que actuará además como relicario. El acto, acompañado por un concierto de la Banda Municipal de Málaga, sirvió también para dar a conocer el cartel conmemorativo del L aniversario de la imagen, realizado por Raúl Berzosa.

El concierto previo contó con la interpretación de las marchas La muerte de Ase, Anima Christi, Lacrimosa y Padre y Nazareno. Tras la actuación musical, se desarrolló la presentación de la Cruz del Mundo y, posteriormente, la del cartel anunciador de la efeméride.

Presentación de la pieza

La presentación de la cruz corrió a cargo del historiador del Arte Pedro Enrique Alarcón, quien hizo un recorrido por la importancia histórica del vía crucis en la historia de la cofradía. Durante su intervención, recordó que esta devoción se ha incorporado incluso al título de la hermandad y subrayó que, desde sus orígenes, ha estado presente en su trayectoria, consolidándose en el siglo XX hasta convertirse en el Vía Crucis oficial de la ciudad de Málaga.

Alarcón destacó también el carácter peregrino de la nueva pieza, concebida para acompañar a la hermandad en desplazamientos a lugares como Roma, Santiago o Sevilla, de modo que el aniversario se celebre “peregrinando con la cruz como enseña”.

Detalle de la nueva cruz. / L. O.

El presentador puso el acento en la singularidad de la obra, marcada por su impronta naturalista y por la minuciosa inserción de catorce llagas, cada una de ellas vinculada a una de las estaciones del vía crucis, sin alterar la esencia de la pieza. Señaló, además, que el uso de la cruz como soporte narrativo puede rastrearse hasta la Edad Media.

La Cruz del Mundo ha sido realizada en madera de cedro por Manuel Toledano y presenta un armazón hexagonal formado por láminas de perfil cóncavo. Su concepción busca identificar la cruz con el árbol de la vida, mediante un diseño leñoso y cilíndrico habitual en las representaciones del Nazareno, especialmente en el Barroco andaluz. Las llagas, por su parte, han sido talladas por Juan Vega en madera de caobilla, trasladadas de punto desde el barro que sirvió de modelo.

La pieza incorpora además un relicario con un fragmento de roca desprendido de forma natural del Monte Calvario, acompañado del lacre que certifica su autenticidad.

Cartel de Raúl Berzosa

El acto continuó con la presentación del cartel del L aniversario del Nazareno de los Pasos, a cargo de Francisco Sierra Quero, y realizado por Raúl Berzosa. La obra muestra en primer plano al Señor, tratado con gran realismo, mientras que al fondo aparece el Monte Calvario con varias cruces diferenciadas por formas y colores.

Raúl Berzosa junto al cuadro que será el cartel anunciador del L Aniversario del Nazareno de los Pasos. / L. O.

Ese fondo, ejecutado con una pincelada más suelta, representa por un lado la subida al Monte Calvario y, por otro, el Vía Crucis Oficial de la Ciudad de Málaga. En la parte superior se incluye un pequeño cáliz y una Sagrada Forma en color blanco, como alusión al carácter sacramental de la cofradía.

El cuadro se articula principalmente en torno a dos colores: el morado, asociado a la penitencia y al Señor, y el ocre o dorado, que simboliza la divinidad y la eternidad de Cristo, reflejando así la unión entre lo humano y lo divino. En la parte inferior derecha figura el texto “Cincuentenario” y “1977–2027”, mientras que en la zona baja aparece la inscripción “Señor de los Pasos”.

La obra, de 97 por 146 centímetros, mantiene el mismo formato que la pintura de la Coronación Canónica de María Santísima del Rocío realizada por Berzosa en 2014.