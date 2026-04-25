Los niños protagonizan una nueva edición de los tronos chicos en Antequera

Antequera vivió este sábado 25 de abril la celebración de la tradicional procesión de tronos chicos. El evento, organizado por la Cofradía de los Estudiantes, reunió a centenares de niños que recorrieron las calles del centro histórico portando reproducciones a escala de las andas procesionales de la ciudad.

La actividad dio comienzo a las 18:30 horas desde la Iglesia de San Francisco con una comitiva numerosa. La organización recordó en todo momento la obligatoriedad de contar con un adulto responsable por cada una de las andas participantes para garantizar la seguridad durante el recorrido.

Foto de la procesión de tronos chicos de Antequera / Eduardo Nieto

El desfile discurrió por un itinerario diseñado para el lucimiento de las pequeñas reproducciones. Desde la salida, la comitiva avanzó por Diego Ponce y Maderuelos, para posteriormente enfilar la calle Rey. La presencia de público fue constante en puntos estratégicos como la calle Lucena y las inmediaciones de Madre de Dios, donde el paso de los menores fue recibido con la expectación propia de esta tradición.

El paso por la calle Duranes y el entorno de San Francisco marcó el ecuador del desfile antes de emprender el camino de regreso hacia la Plaza de San Zoilo.

Foto de la procesión de tronos chicos de Antequera / Eduardo Nieto

La cantera cofrade antequerana contó con el acompañamiento musical de la Centuria Romana «Misericordia y Dolores» y la Banda «La Pepa» de Alhaurín el Grande.

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Al finalizar el recorrido en la Plazuela de San Zoilo, se procedió al desalojo ordenado de los participantes. La jornada se cerró sin incidencias destacables, cumpliendo con los horarios previstos y dejando constancia del compromiso de la juventud antequerana con el futuro de sus tradiciones más arraigadas.