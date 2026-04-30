La Capilla del Rescate de la calle Agua recupera sus pinturas murales tras las obras de restauración contra la humedad

La Capilla del Agua, de la cofradía del Rescate, ha recuperado parte de su imagen original tras una intervención centrada en corregir los problemas de humedad que afectaban al edificio, situado en la esquina entre las calles Victoria y Agua. Los trabajos han permitido además sacar a la luz pinturas murales históricas ocultas bajo revestimientos de actuaciones anteriores.

La actuación ha consistido en la creación de una cámara de aire ventilada bajo la solería y en el perímetro interior, detrás del zócalo de mármol, conectada al exterior mediante conducciones. Con este sistema se favorece la aireación permanente de los muros y del subsuelo, una solución dirigida a frenar los constantes problemas que provoca la humedad.

Recuperación de las pinturas murales de Martín de Aldehuela: el gran hallazgo

Uno de los hallazgos más destacados de la intervención ha sido la recuperación del tratamiento de pintura mural existente en buena parte de los paramentos exteriores. Según la documentación técnica, se trata de una decoración de arquitectura fingida, con enjutas en los arcos, entablamentos con triglifos y metopas, hornacinas aveneradas en las esquinas y simulación de vidrieras en los óculos tapiados.

Detalle de la cúpula de la capilla del Rescate en la calle Agua / Eduardo Nieto

Por sus características decorativas, cercanas a la fachada posterior de la iglesia de San Agustín y a la alcubilla mayor de San Telmo, y por la fecha de finalización de la capilla, en torno a 1800, los técnicos atribuyen esta decoración al arquitecto José Martín de Aldehuela, fallecido dos años después.

En el interior, las catas realizadas por los restauradores han permitido recuperar el color blanco original de la capilla. También se ha renovado la iluminación con luminarias LED y se han restaurado elementos pétreos del exterior, como columnas y peldaños. Todos los morteros empleados han sido de cal y las pinturas utilizadas, tanto en el interior como en el exterior, de tipo mineral.

Origen de finales del siglo XVIII

La Capilla del Agua tiene su origen a finales del siglo XVIII, cuando una hermandad del barrio de la Victoria, vinculada al Santo Cristo de la Expiración, impulsó la construcción de un pequeño templo que sirviera como punto de salida del rosario y lugar de reunión de sus hermanos. La capilla quedó abierta al público en el año 1800.

A lo largo de su historia, el inmueble ha sido objeto de distintas intervenciones. Fue reparado a finales del siglo XIX, estuvo cerca de desaparecer en 1912 por su estado ruinoso, fue restaurado tras la Guerra Civil y, desde mediados del siglo XX, quedó vinculado a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia, cuyas imágenes fueron trasladadas allí en 1951.

Inauguración de la capilla del Rescate en la calle Agua / Eduardo Nieto

La obra actual ha sido ejecutada por Chapitel Restauración y Conservación SL, bajo la supervisión de los restauradores Rafael de la Linde y Fran Torres. El proyecto y la dirección han corrido a cargo del arquitecto técnico Pablo Pastor, especializado en este tipo de intervenciones, en colaboración con el arquitecto Antonio Moncada.

Regreso de los titulares del Rescate a la capilla

El Señor del Rescate y la Virgen de Gracia pudieron regresar a su capilla en la noche de este jueves. Salieron desde su casa hermandad, ya que se encontraban en el salón de tronos desde el Martes Santo, para hacer ese pequeño traslado por la calle Agua.

Los sagrados titulares de la hermandad llegaron a la capilla poco después de las 20.30 horas, dando inicio así a la inauguración de la capilla.