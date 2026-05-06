La Esperanza de Málaga estrena en el Teatro Cervantes el documental de su histórica procesión del Jubileo en Roma

La Archicofradía del Paso y la Esperanza estrenó este martes en el Teatro Cervantes de Málaga el documental Todos los caminos llevan a la Esperanza, una producción audiovisual que reconstruye la participación de la hermandad perchelera en el Jubileo de la Esperanza y en la histórica procesión celebrada en Roma.

La proyección llenó el principal coliseo municipal, donde hermanos, devotos y representantes institucionales pudieron revivir uno de los momentos más destacados de la historia reciente de la corporación. La película recupera el camino recorrido por la hermandad desde las primeras noticias llegadas desde el Vaticano hasta el regreso de la Virgen de la Esperanza a su Basílica.

Al acto asistieron, entre otras autoridades, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el hermano mayor de la Archicofradía, Sergio Morales; el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín; varios concejales de la corporación municipal; el director espiritual de la hermandad, el Rvdo. P. D. Antonio Collado; el diputado provincial José Santaolalla; y el delegado territorial de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista.

Un documental de más de 80 minutos sobre la Esperanza en Roma

Todos los caminos llevan a la Esperanza ha sido producido por la productora malagueña COCOM y dirigido por Álvaro Abad. Con una duración de algo más de 80 minutos, el documental reúne más de 30 horas de grabación en 4K, entrevistas y momentos inéditos para el gran público.

La obra se plantea como un documento audiovisual concebido por y para la Archicofradía, con el objetivo de conservar en la memoria de sus hermanos todo lo vivido durante la participación de la Esperanza en la Gran Procesión del Jubileo, en la que también estuvo presente la Hermandad de la Expiración de Sevilla.

La responsable de la organización, Paloma Saborido, aparece como una de las figuras clave en la génesis de un proyecto que comenzó a tomar forma con las primeras comunicaciones llegadas desde el Vaticano y que culminó con la presencia de la corporación malagueña en Roma.

Testimonios, memoria y patrimonio de la Semana Santa de Málaga

El documental se articula a través de los testimonios de archicofrades que relatan en primera persona las experiencias de aquellos días. La escenografía incorpora, además, las cajas en las que fueron trasladados los enseres, el trono y la propia Virgen de la Esperanza, un recurso visual que subraya el carácter excepcional del acontecimiento.

La película combina emoción, memoria, sentimiento y alegría para dejar constancia de uno de los grandes hitos recientes de la Semana Santa de Málaga y de la propia ciudad. No se trata solo de una pieza devocional, sino también de un testimonio patrimonial sobre la proyección de las cofradías malagueñas fuera de Andalucía y de España.

La obra ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el Teatro Cervantes, el Área de Cultura, Málaga Procultura y la agencia León y Abad.

En el apartado técnico, la producción ejecutiva corre a cargo de Gonzalo León y Álvaro Abad. La dirección de fotografía es de Samuel Cabrera; la edición y postproducción, de Carmen González; y el diseño gráfico, de Enrique Arjona y Álvaro Cobacho.

Dónde ver el documental de la Esperanza de Málaga

El documental será emitido por las televisiones locales en diferentes días y franjas horarias. Además, Todos los caminos llevan a la Esperanza ya puede verse en alta calidad en el canal oficial de YouTube de la Archicofradía del Paso y la Esperanza.

La disponibilidad en abierto permite que hermanos, devotos y cualquier persona interesada en la Semana Santa de Málaga pueda acercarse a una de las páginas más singulares de la historia reciente de la corporación perchelera.