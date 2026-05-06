La hermandad del Rocío peregrina a Roma para bendecir la Cruz del Mundo que portará el Señor de los Pasos

La hermandad del Rocío ha vivido este pasado fin de semana en Roma una peregrinación de profundo significado, que enlaza con la próxima celebración del L Aniversario del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. La corporación trasladó hasta la capital italiana la Cruz del Mundo, la misma que portará el Señor de los Pasos sobre su hombro el Martes Santo, en un viaje marcado por la devoción, el recogimiento y el simbolismo de uno de los elementos más relevantes de la imagen.

Uno de los actos principales se celebró en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, templo de referencia para la comunidad española en Roma. Allí, los hermanos participaron en la bendición de la Cruz del Mundo tras varios días de peregrinación por la Ciudad Eterna.

La ceremonia estuvo presidida por monseñor José Jaime Brosel Gavilán, que bendijo la cruz en un ambiente de emoción entre los participantes. Durante la celebración también estuvo muy presente María Santísima del Rocío, evocada por la hermandad como la madre que permaneció junto a la cruz y que enseña a descubrir en ella: “la aurora de la vida nueva”.

Bendición de la Cruz del Mundo en la Basílica de San Pedro. / Luisma Gómez / Hermandad del Rocío

Tras la bendición, la comitiva visitó la capilla de la Anunciación, donde se encuentra el simpecao de la Hermandad Matriz de Almonte. Ante este símbolo rociero y ante el cuadro de Santa Ángela de la Cruz, obra del pintor malagueño y hermano de la corporación Raúl Berzosa, los peregrinos rezaron la Salve a la Virgen.

La Cruz del Mundo, en el Vaticano

La peregrinación tuvo otro de sus momentos destacados en el Vaticano. Los hermanos partieron desde la iglesia de Santiago y Montserrat y recorrieron algunos de los enclaves más emblemáticos de Roma, entre ellos el Castillo de Sant’Angelo, hasta llegar a la Basílica de San Pedro.

Ya en el templo vaticano, la hermandad accedió a la capilla del Santísimo, donde se celebró una eucaristía oficiada por el padre Taras. La presencia de la Cruz del Mundo en el corazón del Vaticano fue vivida por los peregrinos como un hito para esta corporación tricentenaria, que quiso subrayar el valor espiritual de llevar hasta Roma una pieza llamada a formar parte de la iconografía del Señor de los Pasos.

Entrega de la reliquia de San Francisco de Paula a la hermandad del Rocío. / Luisma Gómez / Hermandad del Rocío

Una reliquia de San Francisco de Paula para San Lázaro

La estancia en Roma incluyó además una visita a la iglesia de Sant’Andrea delle Fratte, vinculada en esta peregrinación a la devoción a San Francisco de Paula. En este templo, el padre Taras, postulador de la Orden de los Mínimos, hizo entrega a la hermandad de una reliquia: un fragmento de la túnica del santo.

La reliquia ha sido incorporada a una obra realizada por Raúl Berzosa, que fue bendecida durante el acto. La pintura tendrá como destino la parroquia de San Lázaro, donde quedará de forma permanente para la veneración de los fieles.

Con esta peregrinación, la hermandad del Rocío refuerza los vínculos espirituales con Roma y suma un capítulo especialmente significativo en torno a la Cruz del Mundo, una pieza que ya forma parte del presente devocional de la corporación y del futuro del Señor de los Pasos