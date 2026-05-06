La Virgen de Fátima vuelve a salir en procesión este sábado por las calles de Málaga

La Virgen de Fátrima saldrá en procesión este sábado 9 de mayo por las calles de Málaga, en una salida marcada por el reencuentro con el barrio de La Trinidad, la mejora patrimonial que incluye la ampliación del trono. La salida está prevista a las 17.00 horas desde la iglesia de Fátima, con recogida en torno a las 22.30 horas.

La procesión contará este año con distintos estrenos. Abrirá el cortejo la Banda de Cornetas y Tambores OJE Hogar Mediterráneo, una presencia con especial carga sentimental, ya que la formación tuvo su antiguo cuartel en la actual avenida de Fátima. Tras el trono, el acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música del Rincón de la Victoria.

Novedades en el trono de la Virgen de Fátima

El trono de Nuestra Señora de Fátima presentará también varios cambios. La hermandad ha ampliado la mesa para adaptarla a cuatro varales e incorporará una encina, elemento ligado a las apariciones de la Virgen. A ello se suman dos candelabros de plata del siglo XIX y dos ánforas de plata pertenecientes a la parroquia.

El conjunto se completa con nuevos faldones, obra de Adoración Rodríguez Ledesma, y seis cirios con flores de cera de diseño salomónico realizados por la cerería La Madrugá de Chiclana. El exorno floral, a cargo de H Garden, estará compuesto por delphinium en tonos azules, rosas, claveles y margaritas.

En la parte delantera del trono se colocarán 46 rosas en recuerdo de las víctimas del accidente de Adamuz. A los pies de la Virgen se situará un cuenco con arena del santuario de la Virgen del Sol, patrona de dicha localidad, junto a la medalla de su hermandad.

Otros estrenos: estará un miembro de los Tercios

Entre las novedades patrimoniales figuran el nuevo guion y la bandera concepcionista, ambas piezas confeccionadas por Adoración Rodríguez Ledesma. La hermandad recupera además el antiguo estandarte de la Virgen con los pastorcillos, una pieza vinculada a la memoria de la corporación.

Uno de los momentos singulares del cortejo será la presencia de la bandera concepcionista escoltada por un miembro de los Reales Tercios de España, con sable, y por un representante de la Hermandad Nacional Monárquica de España, que portará la luz de la paz de Belén.

Paradas en el Hospital Civil, San Pablo y la peña trinitaria

La procesión tendrá varios puntos destacados durante su recorrido. La hermandad prevé un acto en el Colegio San José de la Montaña y otro en el Hospital Civil, donde profesionales sanitarios portarán el trono de la Virgen.

El cortejo se detendrá también ante la iglesia de San Pablo y en la peña trinitaria, donde participará Miguel Ángel Vargas.

Novena y rosario de antorchas

La Hermandad de Fátima celebra la novena en honor a Nuestra Señora de Fátima del 5 al 13 de mayo. El horario habitual será a las 18.15 horas, con el rezo del rosario cantado, y a las 19.00 horas, con la eucaristía.

El domingo 10 de mayo, de forma excepcional, el rosario cantado será a las 11.15 horas y la eucaristía a las 12.00 horas. Además, el 8 de mayo se celebrará un rosario de antorchas, tras el que se entronizará a la Virgen de Fátima y se le impondrán el bastón de mando y el fajín.