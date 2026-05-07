El legado de los bordados de las hermanas trinitarias en Málaga se expone en la Agrupación de Cofradías

La sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga acoge desde este miércoles la exposición ‘Hermanas Trinitarias en Málaga: 100 años tejiendo esperanza’, una muestra que recorre el legado de esta congregación en la ciudad a través de uno de sus grandes sellos de identidad: su taller de bordados artesanales.

La iniciativa, organizada por la Congregación de Hermanas Trinitarias con la colaboración de la Agrupación de Cofradías y el patrocinio de la Fundación Unicaja, forma parte de los actos conmemorativos del centenario de la llegada de las Trinitarias a Málaga.

Una muestra de cincuenta años de trabajo de bordado en Málaga

La exposición se reparte entre la Sala de Exposiciones Temporales y la Sala Humero, ambas en la planta baja del complejo de San Julián, con acceso directo desde la calle Muro de San Julián. El recorrido permite al visitante acercarse a algunas de las piezas más destacadas del patrimonio cofrade malagueño realizadas por las Hermanas Trinitarias entre los años treinta del siglo XX y el cierre de su taller, en 1984.

La Agrupación de Cofradías muestra el legado de los bordados de las Hermanas Trinitarias en Málaga / Eduardo Nieto / LMA

Entre las obras más relevantes figuran dos grandes mantos de procesión: el de María Santísima de la Estrella y el de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de las Reales Cofradías Fusionadas, que ocupan un espacio central en la Sala Humero. Junto a ellos, la muestra reúne una amplia selección de enseres, piezas de ajuar y elementos procesionales vinculados principalmente a hermandades como la Estrella, Zamarrilla o la Pollinica, además de otras corporaciones de la capital y la provincia.

Bocetos, diseños y materiales de trabajo: un recorrido completo

El itinerario expositivo incorpora también bocetos, diseños y materiales de trabajo que ayudan a entender el proceso creativo del taller. Muchas de estas piezas, algunas inéditas y cedidas por colecciones particulares, están basadas en trazos de artistas como Juan Martínez Cerrillo o Juan Casielles, así como de cofrades como José García Ojeda o Concepción Viano.

Más allá de su valor artístico, la exposición subraya la dimensión social del taller de bordado de las Hermanas Trinitarias, concebido como una herramienta de formación y promoción para jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, en línea con el carisma fundacional de la congregación.

La muestra ha sido comisariada por Alejandro Cerezo Ortigosa, presidente de la Comisión de Cultura de la Agrupación de Cofradías, y ha contado con el montaje, asesoramiento y conservación del Estudio Santa Conserva.

¿Cuándo se puede visitar la exposición?

La exposición podrá visitarse de forma gratuita hasta el 30 de mayo, de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Con motivo de La Noche en Blanco, el sábado 16 de mayo, permanecerá abierta hasta la 1.00 de la madrugada.