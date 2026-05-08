La Divina Pastora vuelve este sábado a las calles de Capuchinos con nuevo recorrido y varios estrenos

La Divina Pastora de las Almas volverá este sábado 9 de mayo a encontrarse con su barrio de Capuchinos en la tradicional Procesión de Alabanza, uno de los momentos centrales del llamado Mayo Pastoreño. La salida está prevista a las 18.30 horas desde la Parroquia de la Divina Pastora y el encierro se espera en torno a las 23.15 horas.

La principal novedad de este año será el cambio de itinerario. La Congregación plantea a partir de ahora recorridos alternos para que la Patrona de Capuchinos pueda acercarse progresivamente a distintas zonas del barrio, después de más de una década con un trazado marcado por el paso por las alamedas de Capuchinos y Barceló.

Nuevo recorrido de la Divina Pastora para ampliar las calles de la procesión

El recorrido oficial discurrirá por plaza de Capuchinos, Eduardo Domínguez Ávila, Peinado, Daoiz, López Domínguez, Alderete, San Jorge, Empecinado, plaza de Capuchinos, Carrera de Capuchinos, Dos Aceras, Guerrero, Gaona, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Alderete, Tizo, Capuchinos y plaza de Capuchinos, con paso por el interior de sus jardines, antes de regresar al templo.

El nuevo trazado permitirá a la Divina Pastora pasar por enclaves de especial carga devocional e histórica, como el Santuario de María Auxiliadora, la iglesia de San Felipe Neri, antigua sede parroquial del barrio hasta 1951, y la Carrera de Capuchinos, donde se conserva la alcubilla principal del Acueducto de San Telmo, con una hornacina pastoreña al cuidado de la Congregación.

En el tramo final, la comitiva mantendrá algunos de los momentos más reconocibles de la procesión, como el paso ante la capilla de la Piedad, la calle Tizo y la subida por Capuchinos. Antes de regresar al templo, la imagen se detendrá ante el Triunfo de la Inmaculada, uno de los instantes más simbólicos de la jornada.

Así irá la Virgen en la procesión del sábado

La Virgen lucirá unos nuevos pendientes, regalo de un devoto. Recuperará para esta salida una estética especialmente vinculada a su Coronación Canónica, con el sombrero del siglo XIX que llevó en su traslado a la Catedral, encajes decimonónicos y toquilla sobre los hombros. Vestirá la saya de tisú de plata bordada de Coronación, obra de Sebastián Marchante en 2024, y el manto celeste bordado estrenado en 2003 con motivo del tercer centenario de la advocación pastoreña.

El Niño lucirá una chaquetilla roja bordada y estrenará un pantaloncito bordado en burdeos, regalo de un devoto.

La Virgen de la Divina Pastora vestida ya para la procesión del sábado. / Congregación de la Divina Pastora

Estreno de la banda y otro que se deja para 2027

En el apartado musical, la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad acompañará por primera vez a la Patrona de Capuchinos tras el trono.

La Congregación ha decidido aplazar a mayo de 2027 el estreno de la nueva imaginería del trono procesional, en la que trabaja Ángel Sarmiento. El proyecto completará la imaginería del frontal, donde ya figura el beato fray Diego José de Cádiz, fundador de la Congregación en 1771. Las futuras piezas estarán dedicadas a san Francisco de Asís, santa Clara de Asís y san Félix de Cantalicio.

La salida de este año se enmarca además en un tiempo especialmente significativo para la corporación, que entre 2025 y 2030 celebra un periodo de acción de gracias por los tres siglos de presencia de la Divina Pastora en Málaga. La imagen, atribuida a José Montes de Oca y fechada entre 1725 y 1730, es una de las primeras representaciones pastoreñas conocidas tras el nacimiento de esta advocación en Sevilla en 1703.