El reto de educar en la sociedad actual: conferencia en el ciclo “Fe” de la Agrupación de Cofradías de Málaga

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga volvió a convertir su Sala Capitular en un espacio de reflexión con la segunda conferencia del ciclo “Fe”, una iniciativa cultural que busca abrir debate sobre cuestiones que atraviesan de lleno a la sociedad contemporánea.

Bajo el título “Educación y sociedad: la responsabilidad de educar”, el encuentro reunió al filósofo y pedagogo Gregorio Luri, al teólogo Serafín Béjar y al filósofo y divulgador José Carlos Ruiz, encargado de moderar una conversación que despertó un notable interés entre el público asistente.

La inmediatez y las nuevas tecnologías, enemigos de los valores

La sesión puso sobre la mesa una pregunta tan actual como incómoda: quién educa hoy realmente a las nuevas generaciones. A partir de esa cuestión, los ponentes abordaron la pérdida de referentes, la dificultad de transmitir valores sólidos en una sociedad marcada por la inmediatez y el papel cada vez más determinante de las nuevas tecnologías en los procesos educativos y de socialización.

Gregorio Luri defendió la necesidad de recuperar la cultura del esfuerzo y el valor de una autoridad entendida desde el ejemplo. El pensador navarro, una de las voces más reconocidas del ámbito educativo en España, subrayó que educar exige paciencia, responsabilidad y cierta resistencia frente a las dinámicas de superficialidad que predominan en la actualidad.

Una mirada más humanista sobre la educación

Por su parte, Serafín Béjar aportó una mirada más humanista y trascendente sobre la educación. El teólogo y profesor universitario incidió en la importancia de formar personas con capacidad crítica, profundidad interior y sentido ético, frente al riesgo de reducir la enseñanza a criterios de productividad, rendimiento o éxito inmediato.

La conversación, conducida por José Carlos Ruiz, avanzó por asuntos especialmente presentes en el debate social, como la fragilidad emocional de los jóvenes, el exceso de estímulos, la crisis de autoridad, la sobreprotección o el papel de las familias y de las instituciones educativas. Con un tono cercano, Ruiz fue hilando las intervenciones de ambos ponentes y favoreció también la participación del público.

Durante el encuentro se habló igualmente de la influencia de las redes sociales, la necesidad de fomentar el pensamiento crítico y la importancia de transmitir referentes culturales, morales y humanos a las nuevas generaciones. La conferencia dejó un debate sereno y de fondo sobre una cuestión decisiva: cómo educar en una sociedad acelerada, cambiante y cada vez más expuesta a la dispersión.

El ciclo “Fe” está organizado por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y cuenta con la colaboración de Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y UMAS Seguros.