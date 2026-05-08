La Santa Cruz Torre del Ángel de Salesianos sale por primera vez en procesión este viernes en Málaga

La hermandad de Salesianos incorpora este viernes una nueva cita a su calendario de cultos y actividades. La corporación del Miércoles Santo sacará por primera vez a la calle la Santa Cruz Torre del Ángel, una pieza bendecida en 2025 que se estrenará en procesión por el barrio de Capuchinos.

La salida comenzará a las 18.00 horas y está previsto que concluya en torno a las 20.30 horas. La jornada terminará con una convivencia en la casa hermandad, donde continuará el ambiente de Cruz de Mayo con una verbena abierta hasta la medianoche.

Así irá la Santa Cruz Torre del Ángel en la procesión

La Santa Cruz irá presentada sobre el trono de traslado de la Archicofradía de la Sangre y flanqueada por dos querubines de estreno, realizados por el imaginero Mariano Sánchez del Pino. La composición se completa, en el frontal y a los pies de la cruz, con un Niño de Dios, también obra del mismo autor.

El conjunto se acompaña de un cuidado exorno floral en tonalidades blancas, compuesto por anastasias, astromelias, rosas, liliums L.A., claveles, statice y gladiolos. La decoración se remata con verdes como ruscus, romero y eucalipto, que aportan volumen y frescura al montaje.

Tras la procesión, la hermandad celebrará su tradicional Cruz de Mayo en la Casa Hermandad, donde habrá una verbena con precios populares abierta a todos los asistentes.

Bendición de la Santa Cruz Torre del Ángel, en Salesianos / Enrique Godino

De la Cruz de Mayo en la casa hermandad a la procesión por Capuchinos

El proyecto ha crecido en apenas dos años. En 2024, Salesianos celebró por primera vez su Cruz de Mayo con la apertura de la casa hermandad. En 2025 repitió el formato, con barra popular y un marcado ambiente de convivencia.

Ahora, la hermandad da un paso más y lleva la cruz a la calle. La salida aspira a consolidarse como una nueva cita de la primavera cofrade en Málaga y como una prolongación natural de la actividad que la corporación viene desarrollando en torno a su casa hermandad.

Recorrido y horario de la procesión

La procesión saldrá a las 18.00 horas desde la casa hermandad de Salesianos y recorrerá varias calles del barrio de Capuchinos antes de regresar al punto de partida.

El itinerario previsto discurrirá por: Eduardo Domínguez Ávila, Empecinado, Juan de la Encina y Pérez de Castro, con regreso posterior a la casa hermandad.

La comitiva realizará estación ante la parroquia de la Pastora y contará con el acompañamiento musical de la banda de Rincón de la Victoria. La cruz procesionará sobre el trono de traslado de Consolación y Lágrimas, cedido para la ocasión por la archicofradía de la Sangre.

Una cruz con sello malagueño

La Santa Cruz Torre del Ángel fue realizada por el hermano Ángel Saavedra y presentada por la hermandad como una pieza singular dentro de su patrimonio reciente.

El diseño corresponde a Curro Claros; la orfebrería, al taller de Emilio Méndez; y los bordados, al taller de Juan Rosén, en Málaga. Su primera salida procesional refuerza ahora su papel como nuevo símbolo devocional de Salesianos y como elemento identitario dentro de la corporación.