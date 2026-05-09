La Piedad saldrá en procesión extraordinaria desde la Catedral de Málaga para cerrar su centenario

La Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad cerrará los actos de su centenario con una procesión extraordinaria desde la Catedral de Málaga. La salida tendrá lugar el sábado 12 de junio de 2027, en horario de tarde, y recorrerá las calles del centro de Málaga antes de regresar a su casa hermandad en el barrio del Molinillo.

La jornada de clausura comenzará por la mañana con una misa en la Catedral, que se celebrará en el horario que determine el Obispado de Málaga. Será el acto central con el que la corporación pondrá el broche a la conmemoración de sus cien años de historia.

El centenario recuerda la erección canónica de la hermandad, que tuvo lugar el 11 de junio de 1926 bajo la denominación de Hermandad de María Santísima de la Piedad. Con motivo de esta efeméride, la corporación ha preparado un amplio programa de cultos, formación, divulgación y caridad en honor a su titular mariana.

Presentación de los actos del centenario de la Piedad en la sede de la Agrupación de Cofradías. / Eduardo Nieto

Un programa que arrancará en junio de 2026

Los actos principales comenzarán el sábado 6 de junio de 2026 con la presentación del cartel anunciador del Centenario, obra de Daniel Fernández, y el pregón conmemorativo, que estará a cargo de Paloma Saborido.

El viernes 12 de junio de 2026 se celebrará la misa de inicio del Centenario en la Parroquia de los Santos Mártires. Ya en otoño, el domingo 1 de noviembre de 2026, la Capilla de Nuestra Señora de la Piedad acogerá un solemne besapié.

Otro de los momentos señalados llegará el Viernes Santo de 2027, cuando, al paso de Nuestra Señora de la Piedad, será recitado el poema que Salvador Rueda dedicó a la Santísima Virgen.

La víspera de la clausura, el viernes 11 de junio de 2027, la imagen será trasladada a la Catedral de Málaga, donde al día siguiente se celebrará la misa final del centenario antes de la procesión extraordinaria.

Patrimonio, música, divulgación y obra social

El programa conmemorativo incluye también distintas acciones de carácter patrimonial, entre ellas la presentación de la Orla del Centenario, a cargo de Francisco Martín López, la bendición de la reforma de la Capilla de Nuestra Señora de la Piedad y la realización de un banderín conmemorativo.

En el apartado divulgativo, la hermandad organizará un ciclo de conferencias en el Museo Jorge Rando, publicará un libro conmemorativo, celebrará una exposición y presentará un sello del Centenario emitido por Correos.

También se instalará un mosaico conmemorativo en el Hotel Sercotel Tribuna Málaga, situado en la Tribuna de los Pobres, enclave especialmente vinculado al paso de Nuestra Señora de la Piedad.

Galletas conmemorativas del centenario de la Piedad que se repartieron en la presentación de los actos. / Eduardo Nieto

La música tendrá igualmente presencia en la programación con la presentación de una nueva marcha procesional dedicada a Nuestra Señora de la Piedad, compuesta por José Antonio Molero, además de un concierto de bandas de música.

En el plano institucional, la hermandad ha remitido una solicitud a Su Majestad el Rey para que ostente la Presidencia de Honor del Centenario. También se contempla una visita a Roma y la solicitud de audiencia con el Papa León XIV.

La corporación completará esta conmemoración con un programa extraordinario de caridad en colaboración con Cáritas Parroquial, el Colegio San Juan de Dios La Goleta y la Fundación Corinto. En paralelo, impulsará encuentros formativos bajo el lema “Cien años caminando juntos”, centrados en teología pastoral, historia de las cofradías y espiritualidad mariana.