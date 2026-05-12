La Agrupación de Cofradías concede su Escudo de Oro al historiador José Jiménez Guerrero

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha aprobado la concesión de su Escudo de Oro al historiador e investigador José Jiménez Guerrero, considerado una de las voces de referencia en el estudio de la historia cofrade malagueña.

La distinción, una de las máximas que otorga la institución agrupacionista, reconoce la larga trayectoria investigadora, divulgativa y de servicio a la memoria de las hermandades y cofradías de Málaga. El expediente fue iniciado por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 16 de febrero de 2026 y cuenta con el aval de las hermandades de Zamarrilla, Salud, Mena y Nueva Esperanza.

Doctor en Historia, docente durante toda su vida profesional e investigador de referencia, Jiménez Guerrero ha dedicado décadas al estudio, la documentación y la difusión de la Semana Santa de Málaga, así como de su patrimonio histórico, artístico y devocional.

Una trayectoria ligada a la Semana Santa de Málaga

La relación de José Jiménez Guerrero con la Agrupación de Cofradías se remonta a finales de los años noventa. En 1998 fue designado pregonero de la Semana Santa de Málaga por el entonces presidente de la institución, Clemente Solo de Zaldívar.

Años después, entre 2001 y 2009, desempeñó también la labor de cronista de la Agrupación de Cofradías, reforzando un vínculo institucional y personal que se ha mantenido durante décadas.

Durante este tiempo, el historiador ha colaborado de forma continuada con la entidad a través de numerosos artículos publicados en las revistas La Saeta y La Saeta de Otoño, además de participar en distintas publicaciones promovidas por la propia Agrupación. Entre ellas figuran títulos como Historia de una devoción popular. La Virgen de Zamarrilla o El Cristo de los Milagros. Notas históricas sobre la opera prima de Francisco Palma Burgos.

Autor de obras clave sobre la historia cofrade malagueña

José Jiménez Guerrero cuenta con una amplia producción bibliográfica centrada en la historia religiosa, patrimonial y cofrade de Málaga. Entre sus obras más destacadas se encuentran Breve historia de la Semana Santa de Málaga, La quema de conventos en Málaga. Mayo de 1931, Capillas y cofradías desaparecidas en la ciudad de Málaga, La destrucción del patrimonio eclesiástico en la Guerra Civil. Málaga y su provincia y El Cristo de Mena. Historia de un símbolo de la Semana Santa de Málaga.

Su trabajo lo sitúa como uno de los principales investigadores de la historia cofrade malagueña de finales del siglo XX y comienzos del XXI, tanto por el rigor de sus estudios como por su capacidad para acercar al público general la memoria de las hermandades y el valor de su patrimonio.

Reconocimiento a una labor divulgativa de décadas

La Agrupación de Cofradías ha querido reconocer también su compromiso permanente con el mundo cofrade y su labor divulgativa en conferencias, medios de comunicación y retransmisiones de Semana Santa en radio y televisión.

Desde esos espacios, Jiménez Guerrero ha contribuido durante décadas a explicar al público el contexto histórico, artístico y devocional de la Semana Santa malagueña, reforzando el valor cultural de una celebración que forma parte de la identidad de la ciudad.

La memoria que sustenta la concesión del Escudo de Oro destaca, además, su cercanía, su talante dialogante y su disposición al servicio de las hermandades, junto al rigor de una trayectoria intelectual clave para conocer y poner en valor la historia de las cofradías de Málaga.

Con esta concesión, la Agrupación de Cofradías reconoce públicamente la aportación de José Jiménez Guerrero al estudio, conservación y difusión de la memoria histórica de la Semana Santa de Málaga.