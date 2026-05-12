Patrimonio
La Agrupación de Cofradías custodiará el legado artístico de Fernando Prini en Málaga
El fondo reúne más de 250 dibujos originales y más de 560 reproducciones de proyectos del diseñador malagueño, figura clave del arte cofrade contemporáneo
La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga custodiará el Legado Fernando Prini, un amplio fondo artístico y documental que reúne buena parte de la obra del diseñador malagueño Fernando Prini Betés, fallecido hace ahora un año y considerado una de las grandes referencias del arte cofrade contemporáneo.
La formalización del depósito tuvo lugar este lunes, 11 de mayo, coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento, en la sede de la institución agrupacionista. Al acto asistieron miembros de la Junta de Gobierno de la Agrupación, encabezados por su presidente, José Carlos Garín, junto a familiares y amigos cercanos del artista.
250 dibujos originales y 560 reproducciones: un legado para consulta
El archivo quedará bajo la custodia de la Agrupación para su conservación, consulta y estudio. Se trata de un conjunto de gran valor documental y artístico, fruto de más de cuatro décadas de creación vinculada al patrimonio de hermandades y cofradías. El fondo está compuesto por más de 250 dibujos originales, realizados entre 1982 y 2025 en distintas técnicas, formatos y soportes, además de más de 560 reproducciones de proyectos, bocetos preparatorios, diseños y obras de diversa naturaleza.
El legado permite recorrer la trayectoria creativa de Prini y adentrarse en un universo estético marcado por el lenguaje ornamental, simbólico y devocional de la Semana Santa de Málaga. Entre las piezas conservadas figuran proyectos completos de tronos procesionales de Cristo y de Virgen, así como detalles de techos de palio, glorias, bambalinas, barras de palio, coronas, diademas, resplandores, tocas, mantos de procesión, sayas, medias lunas, peanas, cruces pectorales, bordados de túnicas, cruces procesionales y potencias.
El archivo incluye también un amplio apartado dedicado a insignias y enseres procesionales, con estandartes, simpecados, banderines, faroles, guiones, cabezas de varal, arcos de campana, candelabros y cruces parroquiales, entre otros elementos. A este conjunto se suman trabajos relacionados con camarines, altares, retablos, portadas, carretas del Rocío, escudos, medallas, custodias, orlas, convocatorias, ilustraciones para recordatorios y estampas, carteles y plumillas de rostros de Cristos y Vírgenes.
Enriquecimiento del patrimonio documental de la Agrupación
La incorporación del Legado Fernando Prini supone un importante enriquecimiento del patrimonio documental de la Agrupación de Cofradías, que suma a sus fondos un archivo clave para comprender la evolución del diseño cofrade malagueño en las últimas décadas. Su obra, presente en numerosas hermandades, forma parte de la memoria visual de la Semana Santa de Málaga y de la configuración estética de muchos de sus elementos procesionales.
Con este depósito, la Agrupación asume el compromiso de preservar y poner en valor una producción artística que va más allá del ámbito devocional y que se convierte en fuente de estudio sobre el dibujo, la ornamentación, el diseño y las artes aplicadas al patrimonio cofrade.
La custodia del archivo en la sede agrupacionista permitirá que investigadores, hermandades, cofradías y personas interesadas en la obra de Fernando Prini puedan acercarse en el futuro a un conjunto documental de extraordinario valor, resumen de más de cuarenta años de dedicación al arte cofrade y testimonio de una mirada creativa profundamente vinculada a Málaga.
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