La Virgen de la Trinidad Coronada saldrá en procesión por las calles de Málaga el 30 de mayo: horario, itinerario y cultos en San Pablo

María Santísima de la Trinidad Coronada volverá a salir en procesión por las calles de Málaga el próximo sábado 30 de mayo. La titular de la cofradía del Cautivo recorrerá el barrio de La Trinidad en su tradicional procesión gloriosa con motivo de Pentecostés, que partirá desde la parroquia de San Pablo a las 17.30 horas y regresará al templo en torno a las 23.30 horas.

La salida se enmarca en los actos organizados por la hermandad con motivo de la festividad de la Santísima Trinidad, una cita muy arraigada en el calendario religioso y popular del barrio malagueño.

Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de la Trinidad

Uno de los momentos destacados del recorrido será la estación en la iglesia de la Santísima Trinidad, donde la procesión tiene previsto llegar sobre las 20.30 horas. Allí, la Virgen visitará también a las monjas de clausura del convento contiguo, una de las estampas más esperadas por los devotos y vecinos del barrio.

El itinerario previsto para la procesión será el siguiente: Salida a las 17.30 horas desde la parroquia de San Pablo, plaza de San Pablo, Jara, Tiro, Feijóo, plaza Paco Márquez, Ribera del Guadalmedina, Trinidad, Malasaña, San Quintín, Don Juan de Austria, plaza de Montes, Churruca, avenida de Barcelona, plaza de Bailén, Calzada de la Trinidad y plazuela del Compás de la Trinidad, donde se realizará la estación en la iglesia de la Trinidad. Tras este acto, el cortejo continuará por Calzada de la Trinidad, plaza de Bailén, Barrera de la Trinidad, Trinidad, plaza de Montes, Empedrada, Jara y plaza de San Pablo, hasta su encierro en San Pablo sobre las 23.30 horas.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad.

Cultos en honor a María Santísima de la Trinidad Coronada

Antes de la salida procesional, se realizarán los cultos a esta advocación, con un solemne triduo que se celebrará los días 27, 28 y 29 de mayo, a las 20.00 horas, en la parroquia de San Pablo.

Este triduo estará predicado por el padre Pablo Márquez Vázquez SS.CC., sacerdote de la parroquia Virgen del Camino, en el barrio de San Andrés, quien ya presidió el pasado Quinario de Jesús Cautivo durante la Cuaresma.

Los cultos culminarán el domingo 31 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad, con la Función Principal de Instituto, prevista a las 12.00 horas. La celebración estará presidida por el director espiritual de la hermandad y párroco de San Pablo, José Manuel Llamas Fortes.

Durante esa jornada, la Virgen permanecerá expuesta en devoto besamano de 9.00 a 19.00 horas, con pausa únicamente durante las misas de la parroquia.

Exaltación, cartel anunciador y verbena trinitaria

Tras el último día de triduo, la hermana y mujer de trono de la Virgen Milagros López Díaz pronunciará la Exaltación de la Santísima Trinidad, un acto que servirá como anuncio de la procesión por las calles del barrio. En la cita participarán también los alumnos de la Banda Escuela de la Trinidad Sinfónica, que interpretarán varias piezas procesionales.

El programa incluye además la presentación del cartel anunciador de los cultos y fiestas del Día de la Trinidad 2026, obra de José Antonio Jiménez Muñoz, autor del cartel del Lunes Santo 2026. La presentación correrá a cargo de Francisco Muñoz Cortés, hermano mayor de la cofradía de los Dolores del Puente, el jueves 14 de mayo, a las 20.00 horas, en la parroquia de San Pablo.

Como cierre de los actos, la hermandad celebrará el sábado 6 de junio la III Gran Verbena Trinitaria. Será en la plaza de San Pablo, junto a la casa hermandad, desde las 13.00 hasta las 00.00 horas, con actuaciones musicales en directo y servicio de barra a precios populares.